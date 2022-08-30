Кількість місць на безоплатні IT-курси для українців збільшилось майже вдвічі, - Мінцифри

Кількість місць на безоплатні IT-курси для українців у межах проєкту ІТ Generation збільшилось з 1000 до 1830.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що спочатку розраховували кількість місць, спираючись на максимальну вартість курсу у $1000. Але багато студентів обрали курси середньою вартістю $600, завдяки чому тепер можна збільшити кількість місць.

Зараз школи проводять відбір учнів. Навчання планують почати восени.

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Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки USAID і Програми розвитку ООН в Україні. Завдяки проєкту українці зможуть безоплатно здобути професію у сфері IT. У ньому можуть узяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не мають кваліфікації та досвіду роботи в ІТ.