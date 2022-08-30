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Кількість місць на безоплатні IT-курси для українців збільшилось майже вдвічі, - Мінцифри

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

Кількість місць на безоплатні IT-курси для українців у межах проєкту ІТ Generation збільшилось з 1000 до 1830.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що спочатку розраховували кількість місць, спираючись на максимальну вартість курсу у $1000. Але багато студентів обрали курси середньою вартістю $600, завдяки чому тепер можна збільшити кількість місць.

Зараз школи проводять відбір учнів. Навчання планують почати восени.

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Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки USAID і Програми розвитку ООН в Україні. Завдяки проєкту українці зможуть безоплатно здобути професію у сфері IT. У ньому можуть узяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не мають кваліфікації та досвіду роботи в ІТ.

Автор: 

навчання (575) IT-індустрія (360) Федоров Михайло (876) Мінцифри (1182)


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Топ коментарі
+8
Курси безкоштовні, але вони платні. Йо*нутись з тих дибілів можна.
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30.08.2022 23:00
+5
Дивились ми на програму тих курсів із всіх 2 фірми дадуть нормальну підготовку на джунів, решта навіть не знаю могли відео на ютубі подивитись і то толку більше.... Якось можна було перевірити що вони будуть навчати... Кокретно програма по пітону, решта не було часу переглядати...

Якесь відмивання грошей і бінанс туди якось приклеївся
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30.08.2022 23:38
+4
Бесплатно, всего килобакс. (с)
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30.08.2022 23:04
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Не домив кошти віртуальний міністр?
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30.08.2022 22:56 Відповісти
Кретин
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30.08.2022 22:58 Відповісти
Курси безкоштовні, але вони платні. Йо*нутись з тих дибілів можна.
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30.08.2022 23:00 Відповісти
Ставлю на те, що курси оплачує МінЦифри, а не студенти. Бо якщо не так, то "текст по дебильному написан" (с)
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30.08.2022 23:16 Відповісти
ну для охочих вони безкоштовні, якщо проходиш відбір - курси оплачує Бінанс та Львівський Айті кластер
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31.08.2022 00:08 Відповісти
Бесплатно, всего килобакс. (с)
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30.08.2022 23:04 Відповісти
Школота зовсім за канікули отупіла?) Звісно, для тих, хто вчиться ті курси безкоштовні. Але цей мільйон баксів таки юесейайді оплачує.
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30.08.2022 23:31 Відповісти
Що там буде вивчатися , Python , JavaScript ? Хтось цікавився?
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30.08.2022 23:34 Відповісти
І те, і інше.
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30.08.2022 23:46 Відповісти
Будь яка мова програмування, дизайн, управління проектами і т. інше. Прикольно, але спробуй те ще туди потрапити
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31.08.2022 05:41 Відповісти
Дивились ми на програму тих курсів із всіх 2 фірми дадуть нормальну підготовку на джунів, решта навіть не знаю могли відео на ютубі подивитись і то толку більше.... Якось можна було перевірити що вони будуть навчати... Кокретно програма по пітону, решта не було часу переглядати...

Якесь відмивання грошей і бінанс туди якось приклеївся
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30.08.2022 23:38 Відповісти
***** курсіки по кілобасу зелені, слів не вистачає як я люто ненавиджу зелену сволоту
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30.08.2022 23:39 Відповісти
Шкода шо жоден універ не бере участі... Так би підзаробили
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31.08.2022 05:43 Відповісти
 
 