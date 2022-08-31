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Мы приводим украинский фармрынок к европейским стандартам регулирования, - Ляшко

ляшко

Украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, теперь будет действовать по стандартам нормативно-правовых актов ЕС

Это стало возможным благодаря принятию обновленного законопроекта "О лекарственных средствах".

Как пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, обновленный закон имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли, передает Интерфакс-Украина.

Согласно новому закону, Украина вводит единую с Евросоюзом терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – подчеркнул Ляшко.

Документ среди прочего определяет условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств.

Он также предусматривает создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Кроме того, закон урегулирует работу интернет-аптек, поскольку устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению.

"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна", - добавил министр Ляшко.

Напомним, законопроект "О лекарственных средствах" был принят во втором чтении 28 июля. Президент Украины подписал законопроект 16 августа.

фармрынок (49) Ляшко Виктор (1362)


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Топ комментарии
+6
Теперь откаты только в ЕВРО будут принимать!
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31.08.2022 10:06
+5
Шо, може припините красти???Шось я сумніваюсь...
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31.08.2022 10:06
+5
ой-ли приводят... привести в порядок может только жесточайший контроль за всем и вся, а не пархатистая избирательность... и в этой цепи жестче всех должен контролироваться президент...
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31.08.2022 10:11
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Теперь откаты только в ЕВРО будут принимать!
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31.08.2022 10:06 Ответить
Шо, може припините красти???Шось я сумніваюсь...
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31.08.2022 10:06 Ответить
Усі інші коменти зайві....
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31.08.2022 10:09 Ответить
ой-ли приводят... привести в порядок может только жесточайший контроль за всем и вся, а не пархатистая избирательность... и в этой цепи жестче всех должен контролироваться президент...
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31.08.2022 10:11 Ответить
Ну да,ну да.
Ага.
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31.08.2022 10:14 Ответить
Ви би краще зарплатню по европейських с тандартах врегулювали !
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31.08.2022 10:25 Ответить
Для початку повністю відмініть сертифікацію для всіх ліків, які сертифіковані в ЄС, США та Канаді...
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31.08.2022 10:25 Ответить
Ляшка до відповідальности за примусову вакцинацію та наругу над законами та Конституцією! Ляшко ми не бидо і не худоба! А життя довге як воно повернеться...
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31.08.2022 10:36 Ответить
антивакцинатори все ніяк не вгамуються))) для вас вакцинація як наркоманам доза, головне аби бути проти, шкода що не всі виздихали від ковіду...
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31.08.2022 11:00 Ответить
Ти хоча б розділові знаки розставив... Чому антивакцинатори поголовно тупі і неграмотні?
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31.08.2022 12:00 Ответить
Чому це зробили тільки зараз ? Ми таки йшли в тайговий союз?
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31.08.2022 10:41 Ответить
А що зробили?))))
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31.08.2022 10:49 Ответить
то потрібно почати з суттєвого жниження цін,так як в україні все найдороще в світі і якість хромає..Початок має початись з суттєвого зниження ціни,все остальне балабольство
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31.08.2022 10:42 Ответить
Судячи по їхнім звичайним схематозам, то хочуть красиво прикрити нові способи продажі масок під час Пандемії, або розпродати прислані в допомогу пігулки йодистого калію.
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31.08.2022 10:47 Ответить
Це все добре. Всі ліки за рецептом. Але під час війни це може вбити або погіршити здоров'я мільйонам внутрішніх переселенців.
Вони вже перемогли у своїй голові.
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31.08.2022 10:48 Ответить
І взагалі не з цього потрібно починати, а з системи загального медичного страхування.
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31.08.2022 10:49 Ответить
Тільки ціни на імпортовані ліки залишаться за "правовими актами"кабінетів МОЗУ...
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31.08.2022 10:55 Ответить
Вчора роздивлялась ціни в аптеці...."європейські ціни " точно не для українських пенсій та зарплат.... Літні люди просто не можуть придбати собі необхідні ліки, бо треба буле обирати між хлібом і таблетками, отже хронічні захворювання лікуватись не будуть ...
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31.08.2022 11:23 Ответить
Ляшко - це професійний піарщик. Завдяки чому і з'їв попередника.
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31.08.2022 12:14 Ответить
 
 