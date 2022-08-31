Мы приводим украинский фармрынок к европейским стандартам регулирования, - Ляшко

Украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, теперь будет действовать по стандартам нормативно-правовых актов ЕС

Это стало возможным благодаря принятию обновленного законопроекта "О лекарственных средствах".

Как пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, обновленный закон имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли, передает Интерфакс-Украина.

Согласно новому закону, Украина вводит единую с Евросоюзом терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – подчеркнул Ляшко.

Документ среди прочего определяет условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств.

Он также предусматривает создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Кроме того, закон урегулирует работу интернет-аптек, поскольку устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению.

"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна", - добавил министр Ляшко.

Напомним, законопроект "О лекарственных средствах" был принят во втором чтении 28 июля. Президент Украины подписал законопроект 16 августа.