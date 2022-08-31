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Ми приводимо український фармринок до європейських стандартів регулювання, - Ляшко

ляшко

Українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, відтепер діятиме за стандартами нормативно-правових актів ЄС.

 Це стало можливим завдяки прийняттю оновленого законопроєкту "Про лікарські засоби".

Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нового закону, Україна запроваджує єдину з Євросоюзом термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", - наголосив Ляшко.

Документ, серед іншого, визначає умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів.

Він також передбачає створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, закон урегулює роботу інтернет-аптек, адже встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною", - додав міністр Ляшко.

Нагадаємо, законопроєкт "Про лікарські засоби" був прийнятий у другому читанні 28 липня. Президент України підписав законопроєкт 16 серпня.

Автор: 

фармринок (102) Ляшко Віктор (1510)


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Топ коментарі
+6
Теперь откаты только в ЕВРО будут принимать!
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31.08.2022 10:06
+5
Шо, може припините красти???Шось я сумніваюсь...
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31.08.2022 10:06
+5
ой-ли приводят... привести в порядок может только жесточайший контроль за всем и вся, а не пархатистая избирательность... и в этой цепи жестче всех должен контролироваться президент...
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31.08.2022 10:11
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Теперь откаты только в ЕВРО будут принимать!
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31.08.2022 10:06 Відповісти
Шо, може припините красти???Шось я сумніваюсь...
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31.08.2022 10:06 Відповісти
Усі інші коменти зайві....
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31.08.2022 10:09 Відповісти
ой-ли приводят... привести в порядок может только жесточайший контроль за всем и вся, а не пархатистая избирательность... и в этой цепи жестче всех должен контролироваться президент...
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31.08.2022 10:11 Відповісти
Ну да,ну да.
Ага.
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31.08.2022 10:14 Відповісти
Ви би краще зарплатню по европейських с тандартах врегулювали !
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31.08.2022 10:25 Відповісти
Для початку повністю відмініть сертифікацію для всіх ліків, які сертифіковані в ЄС, США та Канаді...
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31.08.2022 10:25 Відповісти
Ляшка до відповідальности за примусову вакцинацію та наругу над законами та Конституцією! Ляшко ми не бидо і не худоба! А життя довге як воно повернеться...
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31.08.2022 10:36 Відповісти
антивакцинатори все ніяк не вгамуються))) для вас вакцинація як наркоманам доза, головне аби бути проти, шкода що не всі виздихали від ковіду...
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31.08.2022 11:00 Відповісти
Ти хоча б розділові знаки розставив... Чому антивакцинатори поголовно тупі і неграмотні?
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31.08.2022 12:00 Відповісти
Чому це зробили тільки зараз ? Ми таки йшли в тайговий союз?
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31.08.2022 10:41 Відповісти
А що зробили?))))
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31.08.2022 10:49 Відповісти
то потрібно почати з суттєвого жниження цін,так як в україні все найдороще в світі і якість хромає..Початок має початись з суттєвого зниження ціни,все остальне балабольство
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31.08.2022 10:42 Відповісти
Судячи по їхнім звичайним схематозам, то хочуть красиво прикрити нові способи продажі масок під час Пандемії, або розпродати прислані в допомогу пігулки йодистого калію.
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31.08.2022 10:47 Відповісти
Це все добре. Всі ліки за рецептом. Але під час війни це може вбити або погіршити здоров'я мільйонам внутрішніх переселенців.
Вони вже перемогли у своїй голові.
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31.08.2022 10:48 Відповісти
І взагалі не з цього потрібно починати, а з системи загального медичного страхування.
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31.08.2022 10:49 Відповісти
Тільки ціни на імпортовані ліки залишаться за "правовими актами"кабінетів МОЗУ...
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31.08.2022 10:55 Відповісти
Вчора роздивлялась ціни в аптеці...."європейські ціни " точно не для українських пенсій та зарплат.... Літні люди просто не можуть придбати собі необхідні ліки, бо треба буле обирати між хлібом і таблетками, отже хронічні захворювання лікуватись не будуть ...
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31.08.2022 11:23 Відповісти
Ляшко - це професійний піарщик. Завдяки чому і з'їв попередника.
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31.08.2022 12:14 Відповісти
 
 