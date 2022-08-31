В оккупированном Херсоне прогремели взрывы, - СМИ
Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
Официальной информации о взрывах не поступало.
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