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Новости Война
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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы, - СМИ

вибух

Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Официальной информации о взрывах не поступало.

Читайте: ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

взрыв (6721) Херсон (2783)


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31.08.2022 10:51 Ответить
Курили или линза?
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31.08.2022 10:57 Ответить
призма
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31.08.2022 12:11 Ответить
збс шо глибинний народ не вчив фізику. Можна кучу непонятних термінів впарювати, і це ще не вікдкриваючи розділ квантової механіки
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31.08.2022 12:13 Ответить
Ефект кинутого недопалка.
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31.08.2022 13:21 Ответить
Це бавовна палає
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31.08.2022 13:23 Ответить
 
 