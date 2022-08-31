В окупованому Херсоні пролунали вибухи, - ЗМІ
В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Офіційної інформації щодо вибухів не надходило.
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