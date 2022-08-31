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Новини Війна
10 022 6

В окупованому Херсоні пролунали вибухи, - ЗМІ

вибух

В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційної інформації щодо вибухів не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Автор: 

вибух (4433) Херсон (3321)


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31.08.2022 10:51 Відповісти
Курили или линза?
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31.08.2022 10:57 Відповісти
призма
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31.08.2022 12:11 Відповісти
збс шо глибинний народ не вчив фізику. Можна кучу непонятних термінів впарювати, і це ще не вікдкриваючи розділ квантової механіки
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31.08.2022 12:13 Відповісти
Ефект кинутого недопалка.
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31.08.2022 13:21 Відповісти
Це бавовна палає
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31.08.2022 13:23 Відповісти
 
 