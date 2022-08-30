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ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

міст

Збройні сили знову завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині у вівторок 30 серпня. 

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Знову приліт по Антонівському мосту! Схоже, що це завершальний акорд", - написав Хлань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські HIMARS знищили російську поромну переправу поблизу Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

Автор: 

міст (1231) Херсон (3341)


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Топ коментарі
+18
Щоб навіть пішки вже не шастали....
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30.08.2022 22:37
+16
Так склалося, що зараз змушені руйнувати своє. Але прийде той час, коли за керченським, прийде черга мостів у Членінграді та Мацкві
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30.08.2022 22:43
+12
гарна на ніч новина...

щира дяка, ЗСУ!
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30.08.2022 22:42
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Щоб навіть пішки вже не шастали....
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30.08.2022 22:37 Відповісти
Цапам тре вчитися літати, низько, може хоч так...
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30.08.2022 22:56 Відповісти
цей https://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_Purple Deep Purple із своїм "Дим над водою" вже набрид !

Фрэнк Заппа и «Матери»*
Занимали лучшие места.
Но Химеры
Сровняли это место с землей.

Дым над водой
И огонь в небе.
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30.08.2022 23:20 Відповісти
гарна на ніч новина...

щира дяка, ЗСУ!
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30.08.2022 22:42 Відповісти
Так, коротше кажучи, з Криму повинна приїхати нова партія м'яса "на учєнія" 😄
(До речі, коли вони там вже закінчаться блт)

Отже потрібні ваші очі від Криму, в сторону Херсону (Це райони Чаплинки і таке інше)

Цікавить, яка техніка рухається, кількість, час та де саме з координатами - пишіть до бота

@nadzor_kherson_bot

Ваші оченята зараз потрібні як ніколи 💪

А наша арта вже подбає, щоб ці окупанти повернулися додому правильно 🔥

Дякуємо за інформацію.
Слава Україні 🇺🇦
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30.08.2022 23:00 Відповісти
херсонські раки вже як вгодовані підсвинки, а виростуть кабанами

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30.08.2022 23:26 Відповісти
це мабуть не раки
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31.08.2022 09:39 Відповісти
видео: https://twitter.com/i/status/1564663737017057281
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30.08.2022 22:43 Відповісти
Так склалося, що зараз змушені руйнувати своє. Але прийде той час, коли за керченським, прийде черга мостів у Членінграді та Мацкві
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30.08.2022 22:43 Відповісти
После войны орки оплатят восстановление.
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30.08.2022 22:45 Відповісти
После войны орки ничего не оплатят. РФ исчезнет с карты мира. Только месть и конфискация
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30.08.2022 22:48 Відповісти
Тогда Украина заберёт себе всю собственность РФ за рубежом - одни только посольствА по всему миру денег стоят
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30.08.2022 22:55 Відповісти
Лучше чем возиться этими посольствами, лучше конфисковать "Алмазный фонд" и фонды Эрмитажа. Как бонус - изъять фонды из гос. архива РФ и архивов ФСБ. Это будет смерть рашисткой империи
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30.08.2022 23:04 Відповісти
А ведь часть Эрмитажа - это похищенные в Украине ценности , впрочем и Третьяковка тоже имеет коллекцию похищенных украинских икон
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30.08.2022 23:06 Відповісти
Якщо ВСІ народи колишнього СРСР заберуть з російських музеїв усе, створене їх предками, то в музеях Росії залишаться голі стіни!
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31.08.2022 07:28 Відповісти
ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО

Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://youtu.be/5d1OsQH9wwU

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30.08.2022 23:07 Відповісти
С архивами ФСБ лучше поторопится. Там люди пугливые, может с перепуга скушать тот или иной документ. Мне всё таки хочется узнать, кто и как организовал стрельбу в Риге у Министерства Внутренних дел в 20 январе 1991 и за это время убыл кинооператоров рядом в Бастейкалнсе.
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30.08.2022 23:22 Відповісти
Невзорова спитай Цей "супердемократ" знає! Недарма приймав активну участь у зйомках фільму "Наші"
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31.08.2022 07:30 Відповісти
Люди (то есть орки) останутся, а главное - останутся материальные ценности. Заплатят.
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30.08.2022 23:01 Відповісти
Не заплатят. Ты за ними по тайге гоняться будешь? Германия платила, поскольку осталось само государство. Тут будет только принудительная конфискация.
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30.08.2022 23:08 Відповісти
Разберём Кремлевские стены на кирпичики и продадим китайским коллекционерам. Кирпич - антикварный
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30.08.2022 23:09 Відповісти
вже розігналися рахувати ...
Ви ще забули про комісію ООН, яка займається репараціями.
На початку року хотіли її розпускати, бо Іран, наче, виплатив Кувейту і іншим.
Так тепер для неї буде робота на наступні років 10.
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31.08.2022 09:43 Відповісти
У России в конце года могут закончиться боеприпасы. Нарастает нехватка вооружения

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/08/30/120939/u-rossii-v-kontse-goda-mogut-zakonchitsya-**********--narastaet-nekhvatka-vooruzheniya.shtml
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30.08.2022 22:44 Відповісти
та нехай в них вже й їдло з корою закінчаться
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30.08.2022 22:47 Відповісти
соловьиный помёт, прямой эфир
-две новости о продуктах. плохая и хорошая. давайте начнём с плохой, -кора на складах закончилась. осталось одно говно.
якутский скульптор со студии
- спокойно! говна у меня завались, больше чем гуталина!
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30.08.2022 22:56 Відповісти
Просто нужно было сразу взорвать при отходе
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30.08.2022 22:48 Відповісти
вроде как контрнаступ идет и мосты разрушают чтоб подмоги не было
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30.08.2022 22:50 Відповісти
Зеленский сам обьявил, зачем генштаб будет повторять?
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30.08.2022 22:58 Відповісти
ну наполовину.
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30.08.2022 23:02 Відповісти
ні..можете самі дірки на мосту бити..

а у нас якось людські життя - то є найвища цінність
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30.08.2022 22:51 Відповісти
Зачем Вы каZZапу новорождённому отвечаете? Сразу в спам его.
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30.08.2022 22:52 Відповісти
дякую) то вже засинаю..
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30.08.2022 22:55 Відповісти
если продолжают сверлить - значит считают достойной целью
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30.08.2022 22:51 Відповісти
это называется креативная война
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30.08.2022 22:53 Відповісти
Ви не будете нормально писати на цьому сайті без принижень,під любим акком.Я обіцяю.
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30.08.2022 23:49 Відповісти
Ввас нема гордості?
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30.08.2022 23:58 Відповісти
Нема ввас гордості.Спам-це образа.Мені здається якщо ввас нема гордості-ви кацап,а якщо ви кацап і ще ховаєтесь за нашим прапором-то це трусливість,неповага до себе,принижування,,...Ви не людина-а звичайний кацап.
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31.08.2022 00:09 Відповісти
Це огидно,ви нелюдь,мене нудить просто від вас.Жах....
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31.08.2022 00:17 Відповісти
Я ще півроку тому мешкала в Бучі,мій чоловік на нулі,дитина дуже погано спить,лякається кожного звуку,в мене 3 згвалтовані подружки,двох знаймих вбили,квартири пограбовані.І ви зайшли на наш сайт??????Хто ви???????
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31.08.2022 00:23 Відповісти
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30.08.2022 22:50 Відповісти
Висоцкий - рашист, жид та наркоман
візьміть за єталон будь якого НАШОГО героя, особливо повністью забутого, ще живого

от наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

отримав та відсидів найбільший в України строк в концлагерях - 7 років

тому що особисти протустував проти русіфікації Харкова
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30.08.2022 23:02 Відповісти
Высоцкий- Поэт. А жидов и наркоманов в *ОПе у себя поищите. Их там каждый первый.
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30.08.2022 23:11 Відповісти
нет, ни Пушкин, ни Висотский, ни Зеленський - не поєти, просто жиди, до того ж з абсолютно чужої для нас ворожої культури, для України - це просто сміття, - жиди, клоуни, наркомани
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31.08.2022 03:12 Відповісти
Не надо сравнивать Высоцкого и Есенина с Зелей и прочим отребьем.
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31.08.2022 08:33 Відповісти
я не можу себе уявити НАСТІЛЬКИ хворе суспільство, навіть у мареві

щоб наприклад болгари вважали турка Назима Хикмета великим поєтом та повністю ігнорували свого Василя Левського, і навпаки щоб турки вважали Василя Левського за великого поєта, при тому що ігнорували Назіма Хикмета

вам просто треба ВІДМОВИТИСЯ від українського паспорта, якщо ви ввіжаєти жида та наркомана з сусідньої держави великим поєтом, при тому що не поважаєте власних поєтов

наприклад ви знайомі з єлементарною школьною програмою для молодших класів в Україні?

ви наприклад знаєте, що Леся Українка БЕЗ ВСЯКОГО МОРФІЮ могла складати вірши на 20-ти мовах? при чому на 14-ти мовах її вірші на достаньо котуються достаньо високо - точно вище всратого жидо-наркомана Висоцького або всратого жидо-єфіопа Пушкіна

просто зробіть світ розумним та гармонічним - відмовтесь від українського паспорту та піздуйте у ту держава, чию культуру ви знаєте та поважаєте
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31.08.2022 10:25 Відповісти
Высоцкий и Есенин- это не нынешнее парашное говно. Их любят сотни миллионов людей по всему миру, и не надо противопоставлять их Украинским поэтам.
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31.08.2022 12:40 Відповісти
заспокойтесь ... Просто не слухайте їх і не читайте і все, попустить.
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31.08.2022 09:48 Відповісти
ви праві, але не втримався й все ж таки відповів коханцям всратих жидо-наркоманів
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31.08.2022 10:26 Відповісти
Завжди у таких випадка кажу: "Це не проблема євреїв (жидів), це наша проблема".
Згуртованість, патріотизм, альтруізм, емпатія, націоналізм.
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31.08.2022 10:48 Відповісти
от приєднаюся до вас повністю

я тут вже приводив опитування до якої ступені у нас хворе суспільство, у Харкові наприклад 99% єлекторату голосують за чотири конкуруючі єтнічні банди з богообраного народу
ЕС зібрало 1% на виборах мера
ветеран війни з 14-го року азовець Немічев, портретом якого були прикрашені усі трамвайні зупинки у Харкові - зібрав ровно 0,0% відсотків голосів харків'ян

ну як жити серед настільки ********* суспільства - ви можете собі уявити турків, які б віддали 0,0% свому герою війни Ататюрку, але віддали би 99% голосів жидовським бандам або якому небудь видатному болгаріну?

але всі ці курви НЕ відмовляються від українського паспорту, а просто чекають Путіна, щоб сходити на його "референдум"
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31.08.2022 11:00 Відповісти
ну і дочекалися ... От цікаво, як наступні вибори пройдуть ...
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31.08.2022 13:28 Відповісти
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30.08.2022 22:53 Відповісти
І на чию совість потрібно записати витрати великої кількості цінних ракет на міст, який можна було вчасно підірвати?
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30.08.2022 22:54 Відповісти
На твою, довбень диванний
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30.08.2022 22:59 Відповісти
Добивають до ручки.
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30.08.2022 22:57 Відповісти
Рідненькі, хай Бог помагає
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30.08.2022 23:21 Відповісти
Чесно кажучи незрозуміло що наші там ще довбають ... Наче вже все і тут знову
Хіба що поряд понтонна переправа ??
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31.08.2022 09:46 Відповісти
 
 