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ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні
Збройні сили знову завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині у вівторок 30 серпня.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Знову приліт по Антонівському мосту! Схоже, що це завершальний акорд", - написав Хлань.
Топ коментарі
+18 vadyan
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+16 Frol Fedoroff
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+12 Марина Кравець
показати весь коментар30.08.2022 22:42
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Фрэнк Заппа и «Матери»*
Занимали лучшие места.
Но Химеры
Сровняли это место с землей.
Дым над водой
И огонь в небе.
щира дяка, ЗСУ!
(До речі, коли вони там вже закінчаться блт)
Отже потрібні ваші очі від Криму, в сторону Херсону (Це райони Чаплинки і таке інше)
Цікавить, яка техніка рухається, кількість, час та де саме з координатами - пишіть до бота
@nadzor_kherson_bot
Ваші оченята зараз потрібні як ніколи 💪
А наша арта вже подбає, щоб ці окупанти повернулися додому правильно 🔥
Дякуємо за інформацію.
Слава Україні 🇺🇦
Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики
https://youtu.be/5d1OsQH9wwU
Ви ще забули про комісію ООН, яка займається репараціями.
На початку року хотіли її розпускати, бо Іран, наче, виплатив Кувейту і іншим.
Так тепер для неї буде робота на наступні років 10.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/08/30/120939/u-rossii-v-kontse-goda-mogut-zakonchitsya-**********--narastaet-nekhvatka-vooruzheniya.shtml
-две новости о продуктах. плохая и хорошая. давайте начнём с плохой, -кора на складах закончилась. осталось одно говно.
якутский скульптор со студии
- спокойно! говна у меня завались, больше чем гуталина!
а у нас якось людські життя - то є найвища цінність
візьміть за єталон будь якого НАШОГО героя, особливо повністью забутого, ще живого
от наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
отримав та відсидів найбільший в України строк в концлагерях - 7 років
тому що особисти протустував проти русіфікації Харкова
щоб наприклад болгари вважали турка Назима Хикмета великим поєтом та повністю ігнорували свого Василя Левського, і навпаки щоб турки вважали Василя Левського за великого поєта, при тому що ігнорували Назіма Хикмета
вам просто треба ВІДМОВИТИСЯ від українського паспорта, якщо ви ввіжаєти жида та наркомана з сусідньої держави великим поєтом, при тому що не поважаєте власних поєтов
наприклад ви знайомі з єлементарною школьною програмою для молодших класів в Україні?
ви наприклад знаєте, що Леся Українка БЕЗ ВСЯКОГО МОРФІЮ могла складати вірши на 20-ти мовах? при чому на 14-ти мовах її вірші на достаньо котуються достаньо високо - точно вище всратого жидо-наркомана Висоцького або всратого жидо-єфіопа Пушкіна
просто зробіть світ розумним та гармонічним - відмовтесь від українського паспорту та піздуйте у ту держава, чию культуру ви знаєте та поважаєте
Згуртованість, патріотизм, альтруізм, емпатія, націоналізм.
я тут вже приводив опитування до якої ступені у нас хворе суспільство, у Харкові наприклад 99% єлекторату голосують за чотири конкуруючі єтнічні банди з богообраного народу
ЕС зібрало 1% на виборах мера
ветеран війни з 14-го року азовець Немічев, портретом якого були прикрашені усі трамвайні зупинки у Харкові - зібрав ровно 0,0% відсотків голосів харків'ян
ну як жити серед настільки ********* суспільства - ви можете собі уявити турків, які б віддали 0,0% свому герою війни Ататюрку, але віддали би 99% голосів жидовським бандам або якому небудь видатному болгаріну?
але всі ці курви НЕ відмовляються від українського паспорту, а просто чекають Путіна, щоб сходити на його "референдум"
Хіба що поряд понтонна переправа ??