ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Збройні сили знову завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині у вівторок 30 серпня.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Знову приліт по Антонівському мосту! Схоже, що це завершальний акорд", - написав Хлань.

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