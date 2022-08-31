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Новости Война
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В плен попали 33 крымчанина, воевавших в армии РФ, - ГУР

полон,здалися

С начала полномасштабной агрессии России против Украины в плен попали 24 военных, зарегистрированных в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили Крым.Реалии в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В разведке также уточнили, что еще 12 пленных (девять из них с крымской регистрацией и трое – не с крымской) – это военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ (в/ч 13140). Из чего можно сделать вывод о 33 военнопленных крымчанах.

Редакция издания Крым.Реалии идентифицировала восемь крымчан, попавших под обмен в июне 2022 года и уже вернувшихся в Крым.

Читайте также: ВСУ в Донецкой области захватили в плен россиянина, - СБУ

Автор: 

армия РФ (18994) Крым (26360) плен (2594) разведка (4168)


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Топ комментарии
+25
В полон має сенс брати лише тих кого міняють. Тобто офіцерів-кацапів та кадирівців. Решта ніякої цінності не представляють ні як робоча сила ні як "обмінний фонд". Дебіли з тимчасово окупованих територій будуть здаватися пачками бо дуже їсти та жити хочеться за український рахунок. А воно нам треба? Вже як взяли то й утримувати доведеться...
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31.08.2022 18:10
+21
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31.08.2022 18:05
+13
Розстріляти!
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31.08.2022 18:09
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31.08.2022 18:05 Ответить
На людей не схожі - якісь потвори в обшарпаному камуфляжі
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31.08.2022 18:36 Ответить
Людиноподібні примати, кацапи звичайні.
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31.08.2022 19:16 Ответить
Доктор Геббельс дав кацапні точну характеристику, причому це стосується і цивільних, і військових. Еволюція видів, це не про них. Природа на цих виродках відпочила.
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31.08.2022 19:51 Ответить
Розстріляти!
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31.08.2022 18:09 Ответить
В полон має сенс брати лише тих кого міняють. Тобто офіцерів-кацапів та кадирівців. Решта ніякої цінності не представляють ні як робоча сила ні як "обмінний фонд". Дебіли з тимчасово окупованих територій будуть здаватися пачками бо дуже їсти та жити хочеться за український рахунок. А воно нам треба? Вже як взяли то й утримувати доведеться...
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31.08.2022 18:10 Ответить
Забув додати. Найкраще для полону підходять інваліди без якоїсь кінцівки які гарантовано не зможуть ніколи більше воювати.
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31.08.2022 18:25 Ответить
Бомжи с кацапских помоек.
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31.08.2022 18:10 Ответить
Фото с финской ещё?
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31.08.2022 18:17 Ответить
В фуфайках нам не надо,давай реальные фото!
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31.08.2022 18:19 Ответить
Их не лишили гражданства Украины ?

тогда будут депутатами ВР от Крыма
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31.08.2022 18:31 Ответить
В расход
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31.08.2022 18:54 Ответить
С ними, - как с предателями!
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31.08.2022 19:17 Ответить
Отпустите их в мешках по крымскому каналу назад.
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31.08.2022 19:19 Ответить
ВОВРЕМЯ СДАЛИСЬ СЕПАРЫ !)
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31.08.2022 20:16 Ответить
их там нєєєт
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31.08.2022 20:59 Ответить
Акцентую увагу товариства от на чому. Росгвардія, яка окупувала Херсон, складається з кримської беркутні! Там 'наші' громадяни! Яким до біса обмін??! Лише арешт за держзраду, а краще розстріл!!!! Бо ці виродки ще на майдані людей вбивали!!!!!!!!!!!
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31.08.2022 21:21 Ответить
На таке лайно й кулі жаль ,бо гроші коштує. Краще паля дієво і виховувально
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31.08.2022 22:54 Ответить
До того ж паля це турецька кара то прочуствоють себе як за кордоном в Туреччині
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31.08.2022 22:56 Ответить
 
 