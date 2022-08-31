У полон потрапило 33 кримчанина, які воювали у армії РФ, - ГУР

З початку повномасштабної агресії Росії проти України в полон потрапили 24 військові, зареєстровані в окупованому Криму.

Про це повідомили Крим.Реалії в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У розвідці також уточнили, що ще 12 полонених (дев'ять із них з кримською реєстрацією та троє – не з кримською) – це військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти ВМФ РФ (в/ч 13140). З чого можна зробити висновок про 33 військовополонених кримчан.

Редакція Крим.Реалії ідентифікувала вісьмох кримчан, які потрапили під обмін у червні 2022 року і вже повернулися до Криму.

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