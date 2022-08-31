УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4872 відвідувача онлайн
Новини Війна
22 396 19

У полон потрапило 33 кримчанина, які воювали у армії РФ, - ГУР

полон,здалися

З початку повномасштабної агресії Росії проти України в полон потрапили 24 військові, зареєстровані в окупованому Криму.

Про це повідомили Крим.Реалії в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У розвідці також уточнили, що ще 12 полонених (дев'ять із них з кримською реєстрацією та троє – не з кримською) – це військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти ВМФ РФ (в/ч 13140). З чого можна зробити висновок про 33 військовополонених кримчан.

Редакція Крим.Реалії ідентифікувала вісьмох кримчан, які потрапили під обмін у червні 2022 року і вже повернулися до Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чатбот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні, запустили в Україні

Автор: 

армія рф (17143) Крим (14122) полон (1546) розвідка (3854)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
В полон має сенс брати лише тих кого міняють. Тобто офіцерів-кацапів та кадирівців. Решта ніякої цінності не представляють ні як робоча сила ні як "обмінний фонд". Дебіли з тимчасово окупованих територій будуть здаватися пачками бо дуже їсти та жити хочеться за український рахунок. А воно нам треба? Вже як взяли то й утримувати доведеться...
показати весь коментар
31.08.2022 18:10
+21
показати весь коментар
31.08.2022 18:05
+13
Розстріляти!
показати весь коментар
31.08.2022 18:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.08.2022 18:05 Відповісти
На людей не схожі - якісь потвори в обшарпаному камуфляжі
показати весь коментар
31.08.2022 18:36 Відповісти
Людиноподібні примати, кацапи звичайні.
показати весь коментар
31.08.2022 19:16 Відповісти
Доктор Геббельс дав кацапні точну характеристику, причому це стосується і цивільних, і військових. Еволюція видів, це не про них. Природа на цих виродках відпочила.
показати весь коментар
31.08.2022 19:51 Відповісти
Розстріляти!
показати весь коментар
31.08.2022 18:09 Відповісти
В полон має сенс брати лише тих кого міняють. Тобто офіцерів-кацапів та кадирівців. Решта ніякої цінності не представляють ні як робоча сила ні як "обмінний фонд". Дебіли з тимчасово окупованих територій будуть здаватися пачками бо дуже їсти та жити хочеться за український рахунок. А воно нам треба? Вже як взяли то й утримувати доведеться...
показати весь коментар
31.08.2022 18:10 Відповісти
Забув додати. Найкраще для полону підходять інваліди без якоїсь кінцівки які гарантовано не зможуть ніколи більше воювати.
показати весь коментар
31.08.2022 18:25 Відповісти
Бомжи с кацапских помоек.
показати весь коментар
31.08.2022 18:10 Відповісти
Фото с финской ещё?
показати весь коментар
31.08.2022 18:17 Відповісти
В фуфайках нам не надо,давай реальные фото!
показати весь коментар
31.08.2022 18:19 Відповісти
Их не лишили гражданства Украины ?

тогда будут депутатами ВР от Крыма
показати весь коментар
31.08.2022 18:31 Відповісти
В расход
показати весь коментар
31.08.2022 18:54 Відповісти
С ними, - как с предателями!
показати весь коментар
31.08.2022 19:17 Відповісти
Отпустите их в мешках по крымскому каналу назад.
показати весь коментар
31.08.2022 19:19 Відповісти
ВОВРЕМЯ СДАЛИСЬ СЕПАРЫ !)
показати весь коментар
31.08.2022 20:16 Відповісти
их там нєєєт
показати весь коментар
31.08.2022 20:59 Відповісти
Акцентую увагу товариства от на чому. Росгвардія, яка окупувала Херсон, складається з кримської беркутні! Там 'наші' громадяни! Яким до біса обмін??! Лише арешт за держзраду, а краще розстріл!!!! Бо ці виродки ще на майдані людей вбивали!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.08.2022 21:21 Відповісти
На таке лайно й кулі жаль ,бо гроші коштує. Краще паля дієво і виховувально
показати весь коментар
31.08.2022 22:54 Відповісти
До того ж паля це турецька кара то прочуствоють себе як за кордоном в Туреччині
показати весь коментар
31.08.2022 22:56 Відповісти
 
 