У полон потрапило 33 кримчанина, які воювали у армії РФ, - ГУР
З початку повномасштабної агресії Росії проти України в полон потрапили 24 військові, зареєстровані в окупованому Криму.
Про це повідомили Крим.Реалії в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
У розвідці також уточнили, що ще 12 полонених (дев'ять із них з кримською реєстрацією та троє – не з кримською) – це військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти ВМФ РФ (в/ч 13140). З чого можна зробити висновок про 33 військовополонених кримчан.
Редакція Крим.Реалії ідентифікувала вісьмох кримчан, які потрапили під обмін у червні 2022 року і вже повернулися до Криму.
Топ коментарі
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+21 Злий Грицько
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+13 Юрий Нестеренко #497612
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тогда будут депутатами ВР от Крыма