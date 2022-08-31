Футбольный клуб "Рух" передал украинским воинам 6 грузовиков
Президент ФК "Рух" Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Григорий Козловский, президент ФК "Рух": "Футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победный!
Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас сражаются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что есть возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые".
Следует отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба "Рух". Ранее за средства Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
Ответ - бомба: - Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...
А потом уже перейдём на сторону России.)))
Грицько взагалі таку академію для дітей побудував, аналогів в Україні нема !
https://www.youtube.com/watch?v=n7acqfy0Pzg&t=743s ОБА-НА!!! | Випуск #2 | КОЗЛОВСЬКИЙ ВПЕРШЕ ПРЕЗЕНТУЄ АКАДЕМІЮ ФУТБОЛУ
1. Де я казав про суркісів і Бєню? Козловський ж ніби матчі Руху на клубному ютюб-каналі транслює, а не на г+г.
2. Тендер формально не відбувся, бо треба мінімум два учасники, а мегого знялися.
3. А нафіга нам під час війни платні трансляції чемпіонату України?? Ще й не в інтернеті та на супутниковому каналі. Як людям по селах дивитися, як у них нема кабельного і 4g? Краще верніть футбол на УА-Перший, який ловвить усюди. Нагадаю, що саме Перший ут1 був офіційним транслятором чемпіонату України з 1991 по 2010, але після перемоги яника на виборах Ахметов незаконно усунув ут1 і пролобіював платні трансляції на своєму каналі Футбол 1. Якось так.
Ти коли приходиш в магазин, ти ж не кажеш нафіга платити за продукти під час війни? Ти береш і платиш. Те що зараз відбувається із сетантою, це відверте гопництво. Тобі норм, тільки до того часу, поки тебе особисто не торкнеться беззаконня. А от коли торкнеться, ти можливо нічого не зможеш зробити, бо у дяді можливо буде багато грошей. Ти ж хочеш жити в країні, де люди дотримуються законів, або в країні у якого бабуїна більше палка, той має рацію?
Трансляція на безплатному каналі не є абсолютно безплатною, бо на каналі є реклама і трансляцію оплачують рекламодавці. Оскільки у нас зараз всюди телемарафон і реклами майже нема, то рекламодавці готові ринутися на футбол. І враховуючи вартість реклами цілком можливо, що це навіть приноситиме більше грошей, ніж абонентська плата за Сетанту.
І так, беззаконням був віджим прав на трансляцій Ахметовим у УА-Перший в 2010, тому давайте спочатку відновимо законність...
І чи є беззаконням тендер з одним лиш учасником? Після того, як мегого знялося, тендер мали б відмінити, бо лишилася одна Сетанта... Тому у мене особисто є питання до законності такого тендеру.
Плюс, клуби стверджують, що у них діючі контракти на трансляції з різними каналами. Як із цим бути? Розривати контракти і штрафи платити?
Ну і ще - ви порівнюєте перегляд футболу із купівлею продуктів у магазині. АЛЕ дивіться, у нас на ТБ безплатно крутять фільми, безплатно крутять тупі танці з зірками і інші шоу (зйомка яких ДОРОЖЧА за йомку футболу), у нас навіть безплатно показують інші види спорту - біатлон, легку атлетику, олімпійські ігри літні і зимові. То чого саме футбол має бути платним?
Тим більше, ми не Бундесліга чи Серія А, де хоч зрозуміло, за що гроші беруть! А у нас? Платити за ігри типу Минай-Верес? Справді? Кожен товар має свою ціну і її має визначати РИНОК, а не монополіст. У нас хочуть зробити монополію і саме монополія - це ознака совка!1