Футбольный клуб "Рух" передал украинским воинам 6 грузовиков

Президент ФК "Рух" Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Григорий Козловский, президент ФК "Рух": "Футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победный!

Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас сражаются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что есть возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые".

Следует отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба "Рух". Ранее за средства Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.