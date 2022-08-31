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Новини Війна
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Футбольний клуб "Рух" передав українським воїнам 6 вантажівок

Президент ФК "Рух" Григорій Козловський передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Футбольний клуб Рух передав українським воїнам 6 вантажівок 01

Григорій Козловський, президент ФК "Рух": "Футбольний клуб "Рух" не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний!

Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові".

Футбольний клуб Рух передав українським воїнам 6 вантажівок 02

Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу "Рух". Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

Автор: 

авто (6129) допомога (8276) волонтери (1326)


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Топ коментарі
+19
На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.

Ответ - бомба: - Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...
А потом уже перейдём на сторону России.)))
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31.08.2022 21:19
+10
а клуб 95-й квартал передал зсу дулю с маком, и концерт за бюджетные бабки
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31.08.2022 21:53
+8
Цікаво, що передало ось це непорозуміння...?

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31.08.2022 21:18
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Цікаво, що передало ось це непорозуміння...?

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31.08.2022 21:18 Відповісти
Йому зараз немає коли, у Григоровича 24/7 війна...
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31.08.2022 21:26 Відповісти
а ти позвони і спитай небійсь, сцикотно спитати?
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31.08.2022 22:41 Відповісти
хто цей чмоня?
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31.08.2022 23:08 Відповісти
Бачив відео як нарід танцював під Їб!ш їх вова? Вони танцюють під його слова. А так він крав у держави про що сам і сказав, ненавидить порохоботів, має прости господи футбольний клуб. Приблизно так.
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31.08.2022 23:30 Відповісти
На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.

Ответ - бомба: - Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...
А потом уже перейдём на сторону России.)))
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31.08.2022 21:19 Відповісти
а клуб 95-й квартал передал зсу дулю с маком, и концерт за бюджетные бабки
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31.08.2022 21:53 Відповісти
Молодці ФК Рух і їх президент Грицько Козловський!

Грицько взагалі таку академію для дітей побудував, аналогів в Україні нема !

https://www.youtube.com/watch?v=n7acqfy0Pzg&t=743s ОБА-НА!!! | Випуск #2 | КОЗЛОВСЬКИЙ ВПЕРШЕ ПРЕЗЕНТУЄ АКАДЕМІЮ ФУТБОЛУ

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31.08.2022 22:22 Відповісти
а що за машини?? невже не можна написати назви?? параметри... це ж цікаво для людей знати
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31.08.2022 22:38 Відповісти
де купили, в кого і за скільки... які параметри ще тебе цікавлять?
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31.08.2022 23:11 Відповісти
Судячи з фото - Івеко італійські...
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31.08.2022 23:14 Відповісти
А ще Козловський (а також керівник Дніпра ветеран Юрій Береза) виступають за безкоштовну трансляцію матчів чемпіонату України з футболу - щоб наші захисники у час відпочинку могли хоч трохи розслабитися і матчі подивитися. А павелковські і ахметовські проти і змушують українців платити за футбол. Хоча за що там блін ще платити?
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31.08.2022 23:16 Відповісти
Ти напевно не розумієш що там відбувається. Є Setanta, яка виграла тендер на телепул, тобто права на трансляції упл належать сетанті і тільки сетанта має вирішувати, кому окрім сетанти можна транслювати упл або неможна. Суркіси, Коломойський, Козловський і ще один, вирішили, що їм плювати на закон та право власності і почали транслювати піратський контент на своєму г+г. Суркіси так не поводять себе на матчах лч, бо з лч одразу дискваліфікують. Ти віриш в те, що Суркіси і Коломойські піклуються за те, щоб захисникам України подивитись футбол?
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31.08.2022 23:44 Відповісти
Я чудово все розумію, бо в темі.
1. Де я казав про суркісів і Бєню? Козловський ж ніби матчі Руху на клубному ютюб-каналі транслює, а не на г+г.
2. Тендер формально не відбувся, бо треба мінімум два учасники, а мегого знялися.
3. А нафіга нам під час війни платні трансляції чемпіонату України?? Ще й не в інтернеті та на супутниковому каналі. Як людям по селах дивитися, як у них нема кабельного і 4g? Краще верніть футбол на УА-Перший, який ловвить усюди. Нагадаю, що саме Перший ут1 був офіційним транслятором чемпіонату України з 1991 по 2010, але після перемоги яника на виборах Ахметов незаконно усунув ут1 і пролобіював платні трансляції на своєму каналі Футбол 1. Якось так.
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01.09.2022 00:06 Відповісти
І так, це не піратський контент, бо вони не тирять відео Сетанти, а ставлять свою камеру і роблять окремий контент. Якщо канал Рада транслює сесійне засідання Верховної Ради і при цьому інші канали теж його знімають, то хіба це вважається піратством? Чи це звичайна журналістська діяльність?
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01.09.2022 00:09 Відповісти
Козловський теж транслює піратський контент на своєму каналі. г+г і рух не пускають сетанту на трансляцію матчів, якщо що. Як люди в селі будуть дивитись трансляції руха, якщо у них немає інтернету?

Ти коли приходиш в магазин, ти ж не кажеш нафіга платити за продукти під час війни? Ти береш і платиш. Те що зараз відбувається із сетантою, це відверте гопництво. Тобі норм, тільки до того часу, поки тебе особисто не торкнеться беззаконня. А от коли торкнеться, ти можливо нічого не зможеш зробити, бо у дяді можливо буде багато грошей. Ти ж хочеш жити в країні, де люди дотримуються законів, або в країні у якого бабуїна більше палка, той має рацію?
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01.09.2022 00:30 Відповісти
Недопуск Сетанти - це неправильно. Хай поки знімають трансляції паралельно, а потім в судах визначать, хто правий і чи є порушення в цьому.
Трансляція на безплатному каналі не є абсолютно безплатною, бо на каналі є реклама і трансляцію оплачують рекламодавці. Оскільки у нас зараз всюди телемарафон і реклами майже нема, то рекламодавці готові ринутися на футбол. І враховуючи вартість реклами цілком можливо, що це навіть приноситиме більше грошей, ніж абонентська плата за Сетанту.

І так, беззаконням був віджим прав на трансляцій Ахметовим у УА-Перший в 2010, тому давайте спочатку відновимо законність...

І чи є беззаконням тендер з одним лиш учасником? Після того, як мегого знялося, тендер мали б відмінити, бо лишилася одна Сетанта... Тому у мене особисто є питання до законності такого тендеру.
Плюс, клуби стверджують, що у них діючі контракти на трансляції з різними каналами. Як із цим бути? Розривати контракти і штрафи платити?

Ну і ще - ви порівнюєте перегляд футболу із купівлею продуктів у магазині. АЛЕ дивіться, у нас на ТБ безплатно крутять фільми, безплатно крутять тупі танці з зірками і інші шоу (зйомка яких ДОРОЖЧА за йомку футболу), у нас навіть безплатно показують інші види спорту - біатлон, легку атлетику, олімпійські ігри літні і зимові. То чого саме футбол має бути платним?
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01.09.2022 00:45 Відповісти
Ахаха. Ну ти і надрукував. Любитель ковбаси за 2.20 і безкоштовних блинів з лопати
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01.09.2022 00:48 Відповісти
Поляки теж любителі совкової ковбаси? А у них чемпіонат іде на загальнодержавному каналі. Є і платні трансляції, але у людей є ВИБІР!
Тим більше, ми не Бундесліга чи Серія А, де хоч зрозуміло, за що гроші беруть! А у нас? Платити за ігри типу Минай-Верес? Справді? Кожен товар має свою ціну і її має визначати РИНОК, а не монополіст. У нас хочуть зробити монополію і саме монополія - це ознака совка!1
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01.09.2022 01:00 Відповісти
Я подивився що там у поляків. У них один матч на тиждень іде на tvp sport, а так всі матчі без виключення, ідуть на платформі canal+, це типу мегого або сетанти. І ти не повіриш, поляки ПЛАТЯТЬ за футбол гроші. Лише ОДИН матч на тиждень показують по польському безкоштовному телебаченню, скоріше за все для реклами самого чемпіонату.
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01.09.2022 01:18 Відповісти
Це не для реклами, а для того, щоб футбол могли подивитися усі. Ну так чому у нас так не можна? Ми що багатші за поляків?
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01.09.2022 08:33 Відповісти
один матч на тиждень? ахаха
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01.09.2022 11:29 Відповісти
Один матч на тиждень на УА-Перший і всі матчі за гроші на Сетанті... Чудовий компромісний варіант!
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01.09.2022 11:42 Відповісти
 
 