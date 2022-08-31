Футбольний клуб "Рух" передав українським воїнам 6 вантажівок
Президент ФК "Рух" Григорій Козловський передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Григорій Козловський, президент ФК "Рух": "Футбольний клуб "Рух" не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний!
Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові".
Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу "Рух". Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.
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- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
Ответ - бомба: - Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...
А потом уже перейдём на сторону России.)))
Грицько взагалі таку академію для дітей побудував, аналогів в Україні нема !
https://www.youtube.com/watch?v=n7acqfy0Pzg&t=743s ОБА-НА!!! | Випуск #2 | КОЗЛОВСЬКИЙ ВПЕРШЕ ПРЕЗЕНТУЄ АКАДЕМІЮ ФУТБОЛУ
1. Де я казав про суркісів і Бєню? Козловський ж ніби матчі Руху на клубному ютюб-каналі транслює, а не на г+г.
2. Тендер формально не відбувся, бо треба мінімум два учасники, а мегого знялися.
3. А нафіга нам під час війни платні трансляції чемпіонату України?? Ще й не в інтернеті та на супутниковому каналі. Як людям по селах дивитися, як у них нема кабельного і 4g? Краще верніть футбол на УА-Перший, який ловвить усюди. Нагадаю, що саме Перший ут1 був офіційним транслятором чемпіонату України з 1991 по 2010, але після перемоги яника на виборах Ахметов незаконно усунув ут1 і пролобіював платні трансляції на своєму каналі Футбол 1. Якось так.
Ти коли приходиш в магазин, ти ж не кажеш нафіга платити за продукти під час війни? Ти береш і платиш. Те що зараз відбувається із сетантою, це відверте гопництво. Тобі норм, тільки до того часу, поки тебе особисто не торкнеться беззаконня. А от коли торкнеться, ти можливо нічого не зможеш зробити, бо у дяді можливо буде багато грошей. Ти ж хочеш жити в країні, де люди дотримуються законів, або в країні у якого бабуїна більше палка, той має рацію?
Трансляція на безплатному каналі не є абсолютно безплатною, бо на каналі є реклама і трансляцію оплачують рекламодавці. Оскільки у нас зараз всюди телемарафон і реклами майже нема, то рекламодавці готові ринутися на футбол. І враховуючи вартість реклами цілком можливо, що це навіть приноситиме більше грошей, ніж абонентська плата за Сетанту.
І так, беззаконням був віджим прав на трансляцій Ахметовим у УА-Перший в 2010, тому давайте спочатку відновимо законність...
І чи є беззаконням тендер з одним лиш учасником? Після того, як мегого знялося, тендер мали б відмінити, бо лишилася одна Сетанта... Тому у мене особисто є питання до законності такого тендеру.
Плюс, клуби стверджують, що у них діючі контракти на трансляції з різними каналами. Як із цим бути? Розривати контракти і штрафи платити?
Ну і ще - ви порівнюєте перегляд футболу із купівлею продуктів у магазині. АЛЕ дивіться, у нас на ТБ безплатно крутять фільми, безплатно крутять тупі танці з зірками і інші шоу (зйомка яких ДОРОЖЧА за йомку футболу), у нас навіть безплатно показують інші види спорту - біатлон, легку атлетику, олімпійські ігри літні і зимові. То чого саме футбол має бути платним?
Тим більше, ми не Бундесліга чи Серія А, де хоч зрозуміло, за що гроші беруть! А у нас? Платити за ігри типу Минай-Верес? Справді? Кожен товар має свою ціну і її має визначати РИНОК, а не монополіст. У нас хочуть зробити монополію і саме монополія - це ознака совка!1