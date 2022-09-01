Забайкальский край РФ объявил о формировании "добровольческого батальона", - ISW
Еще в одном регионе России объявили о формировании "добровольческого батальона".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные анализа боевых действий в Украине Института изучения войны (ISW).
"В Забайкальском крае России формируют так называемый добровольческий инженерно-саперный батальон "Даурский", – отмечает ISW.
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Диалог в мордоре:
"Надо ли создавать 'батальоны'?, конечно надо. А вот спешить не надо.".
Да и падающие "воланчики" на головы орков очень мотивируют процесс "формирования".
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Вперед кацапи! Існувати і здохнути за рабіновичів сєчіних ротенбергів за самого )(уйла-це ж життєве призначення кожного кацапоорка!
БОНБОНЬЄ́РКА, и, жін. Гарно оздоблена коробочка для цукерок. Малесенька кімната Зої з вікном на захід.. дуже скидалася на світлу, добре оздоблену зсередини бонбоньєрку (Вадим Собко, Біле полум'я, 1952, 59).
http://sum.in.ua/p/1/216/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 216.
До того ж - ти "не помітив", що я написав слово у "лапках"? А це свідчить про "переносний сенс" вислову В даному випадку - саркастичний - як і "воланчики" того автора, якому я писав - і у нього, і у мене це - ********** (гранати чи міни, обладнані для скидання з дронів)
Так що "запхни свою "просвіщонность" знаєш куди? Критикан недороблений!
Запам'ятай, лемко, є просто дурні, є круглі дурні, є надуті дурні, а є дурні з турбонаддувом, саме тобі випала честь представляти останню турбокатегорію, з чим тебе і вітаю.
І перестань смикатись, цитувати, тобі ж ясно сказано, мовознавство це не твоє, сильно не тужся, не розпускай хвоста, в твоєму віці це не корисно, більш того небезпечно,- бережіть свою організму, вуйцю, вам в ній ще жити, бажано довше, а то загнешся, де ще такого клоуна найдемо, без тебе буде сумно.
Удачі, тобі... і щоб не обстріляли... як кацапи ЗАЕС.
Забайкалля це перший регіон Росії, який повністю потрапив під вплив кримінальної ідеології АУЄ. Без різниці, сидів ти чи ні, взагалі маєш відношення до кримінального світу чи ні, тебе, твоє життя та поведінку, твої вчинки розглядають із погляду тюремної етики - свій ти хлопець чи зашкварений.
Начебто з фантастичного роману про загибель людства і пост-апокаліптичне життя - цілий регіон забув що таке мораль, культура, національні традиції, релігія і на перше місце серед своїх цінностей поставив тюрму
- уроженці ЕАО - старшина Зозуленко Сергій, мол.сержант Ковалець Микола и сержант Тимченко Артем;.
- Демиденко Микола - з Чити;
- Ермоленко Ілля - Алтайський край;
- Кравченко Егор - село Ілім Нерчінського района, Забайкалье;
- Зібров Сергій - село Верх-Нарим, Забайкальского краю;
- Лазарчук Деніс - з міста Емва, Республіка Комі;
- Апанчук Іван - з міста Інта, Республіка Комі;
- Півень Олександр - село Завьялово, Алтайський край;
- і т.д.........
В тебе є підтверджена статистика по регіонам?
Чи є непереборне бажання ********?
Там вже давно на одного росіянина 10 ктиайців живе.
Тепер у Забайкаллі зовсім русні не залишиться.