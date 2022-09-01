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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Забайкальський край РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону", - ISW

рф,окупанти,війська,найманці

Ще в одному регіоні Росії оголосили про формування "добровольчого батальйону".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналізу бойових дій в Україні Інституту вивчення війни (ISW).

"У Забайкальському краї Росії формують так званий добровольчий інженерно-саперний батальйон "Даурський", - зазначає ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформований із добровольчих батальйонів новий армійський корпус РФ не змінить ситуацію на полі бою в Україні, - ISW

Автор: 

армія рф (17176) росія (64895) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+19
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
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01.09.2022 08:29
+14
Забайкальський край РФ - це суцільні злидні. Утворений в результаті об'єднання Читинської області і Агінского Бурятського автономного округу. Населення : 1,043,467 (2022). Кремль руками України зачищає територію від бурят.
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01.09.2022 08:25
+11
Между "объявить" и "завершить" дистанция большого количества времени.
Диалог в мордоре:
"Надо ли создавать 'батальоны'?, конечно надо. А вот спешить не надо.".
Да и падающие "воланчики" на головы орков очень мотивируют процесс "формирования".
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01.09.2022 08:06
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Между "объявить" и "завершить" дистанция большого количества времени.
Диалог в мордоре:
"Надо ли создавать 'батальоны'?, конечно надо. А вот спешить не надо.".
Да и падающие "воланчики" на головы орков очень мотивируют процесс "формирования".
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01.09.2022 08:06 Відповісти
👍💯💩🇷🇺🤮
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01.09.2022 09:18 Відповісти
Забайкальський край РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону"
======================
Вперед кацапи! Існувати і здохнути за рабіновичів сєчіних ротенбергів за самого )(уйла-це ж життєве призначення кожного кацапоорка!
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01.09.2022 11:10 Відповісти
Не "воланчики", а "бомбоньєрки" Так називалися до революції у Росії цукерки, які закручувалися у "фантики" не двома кінцями, а одним Тка до цих пір "трюфелі" пакують
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01.09.2022 08:35 Відповісти
Та не "бомбоньєрки", а бонбоньєрки, від французького "бонбон" ,- цукерка🤔 Не "умнічай", мовознаство то не твоє, краще продовжуй втикати щось про міжнародне право, адже кожний правий має право на те, що зліва, на те, що зправа😁 Ти також маєш право, хоча... бідне те право, кожен, його має, навіть такі, як ти, типаполіглоти, угу... ***
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01.09.2022 09:07 Відповісти
"Розумний"? І в чому ж я "помилився"?

БОНБОНЬЄ́РКА, и, жін. Гарно оздоблена коробочка для цукерок. Малесенька кімната Зої з вікном на захід.. дуже скидалася на світлу, добре оздоблену зсередини бонбоньєрку (Вадим Собко, Біле полум'я, 1952, 59).

http://sum.in.ua/p/1/216/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 216.

До того ж - ти "не помітив", що я написав слово у "лапках"? А це свідчить про "переносний сенс" вислову В даному випадку - саркастичний - як і "воланчики" того автора, якому я писав - і у нього, і у мене це - ********** (гранати чи міни, обладнані для скидання з дронів)
Так що "запхни свою "просвіщонность" знаєш куди? Критикан недороблений!
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01.09.2022 09:39 Відповісти
Альйо, вуйцю, про яке переносне значення ти тут гундосиш🤔 При вживанні слова у переносному значенні його не потрібно брати в лапки, а тим більше змінювати фонетичний (фонематичний) склад слова. До речі, не потрібно мені цитувати В.Собка та інших авторів,- не цікаво, кого ти хотєл удівіть. Диви, як тебе просрачило, мабуть щось з'їв, прям тобі не просто потік слів, а щось таки масштабніше, наче Ніагарський водоспад, не менше 🤔🧐😁
Запам'ятай, лемко, є просто дурні, є круглі дурні, є надуті дурні, а є дурні з турбонаддувом, саме тобі випала честь представляти останню турбокатегорію, з чим тебе і вітаю.
І перестань смикатись, цитувати, тобі ж ясно сказано, мовознавство це не твоє, сильно не тужся, не розпускай хвоста, в твоєму віці це не корисно, більш того небезпечно,- бережіть свою організму, вуйцю, вам в ній ще жити, бажано довше, а то загнешся, де ще такого клоуна найдемо, без тебе буде сумно.
Удачі, тобі... і щоб не обстріляли... як кацапи ЗАЕС.
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01.09.2022 11:32 Відповісти
Синок! "Просрачило" саме тебе Он яку тираду довгу виклав! А я тебе просто відіслав до "першоджерела" - Академічного тлумачного словника" Я якщо ти, студент-недоучка з філфаку, що приперся за гроші на форумі срать на форумчан, будеш тут "пасть відкривать" - то тобі її швидко "заткнуть" Не таким "роги обламували"!
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01.09.2022 12:41 Відповісти
В тих краях переважна більшість "рускіх" (не китайців або інших вузькооких) - етнічні українці. Це я просто так, для інформації. Жодних висновків.
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01.09.2022 08:14 Відповісти
Ти з тими "українцями" хоч раз спілкувався? Вони "зі скрипом" себе "патомками украинцев" визнають А от ми для них - "хахлы" і "бендеры"! Це ще з часів пізнього СРСР було!
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01.09.2022 08:50 Відповісти
Прочитав доволі цікавий факт.
Забайкалля це перший регіон Росії, який повністю потрапив під вплив кримінальної ідеології АУЄ. Без різниці, сидів ти чи ні, взагалі маєш відношення до кримінального світу чи ні, тебе, твоє життя та поведінку, твої вчинки розглядають із погляду тюремної етики - свій ти хлопець чи зашкварений.
Начебто з фантастичного роману про загибель людства і пост-апокаліптичне життя - цілий регіон забув що таке мораль, культура, національні традиції, релігія і на перше місце серед своїх цінностей поставив тюрму
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01.09.2022 09:04 Відповісти
Гарна тенденція. АУЄшники зовсім не схильні до принесення себе в жертву державним інтересам. Їм пограбувати, погвалтувати - саме те, ризикувати власною шкірою вони не будуть. Взагалі по "понятіям" держава - то ворог, тому що саджає в тюрму. Через це зеків, що у Другу світову воювали в лавах РККА, називали "******".
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01.09.2022 10:30 Відповісти
Забайкалля заселено етнічними українцями- як на мене, це абсолютно вигадана теорія, яка заслуговує хоч на якесь підтвердження. Служив там (ст. Ясна) в армії за рядянських часів, укранцями серед місцевих навіть і не пахло.
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01.09.2022 09:25 Відповісти
Зараз ці українці повертаються в Україну, щоб померти:
- уроженці ЕАО - старшина Зозуленко Сергій, мол.сержант Ковалець Микола и сержант Тимченко Артем;.
- Демиденко Микола - з Чити;
- Ермоленко Ілля - Алтайський край;
- Кравченко Егор - село Ілім Нерчінського района, Забайкалье;
- Зібров Сергій - село Верх-Нарим, Забайкальского краю;
- Лазарчук Деніс - з міста Емва, Республіка Комі;
- Апанчук Іван - з міста Інта, Республіка Комі;
- Півень Олександр - село Завьялово, Алтайський край;
- і т.д.........
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01.09.2022 10:10 Відповісти
Китайцы с удовольствием помашут ручкой свежему кацапскому мясу перед тем как снести их избы и построиться на их месте.
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01.09.2022 08:15 Відповісти
звєрі задрожалі - в обморок упалі
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01.09.2022 08:19 Відповісти
Волкі от іспуга скушалі друг друга??
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01.09.2022 08:30 Відповісти
Це добре. Територіальний, а тим більше, національний принцип формування приведе до сепаратизму в майбутньому
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01.09.2022 08:22 Відповісти
Забайкальський край РФ - це суцільні злидні. Утворений в результаті об'єднання Читинської області і Агінского Бурятського автономного округу. Населення : 1,043,467 (2022). Кремль руками України зачищає територію від бурят.
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01.09.2022 08:25 Відповісти
Так, для кітайців.
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01.09.2022 08:34 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
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01.09.2022 08:29 Відповісти
А шапки з борсука їм шитимуть? Це ж характерний одяг "даурских казаков"! Отамана Семенова, наприклад!
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01.09.2022 08:31 Відповісти
черговий даунбай
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01.09.2022 08:31 Відповісти
Жовті лампаси на штані начипить собі, як колись кизякі забайкальські. Доречі вони пагану скінчили, у Кітаю.
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01.09.2022 08:33 Відповісти
Я чого питаю про "борсучі шапки"! У мене лежить дві вичинені борсучі шкури От я і думаю - може, "злахманить" собі таку шапку, відпустить бороду(вона у мене гарна -окладиста) піти в тил до кацапів і попрацювать диверсантом?
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01.09.2022 15:20 Відповісти
Забайкальские комсомольцы ?
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01.09.2022 08:39 Відповісти
Китай обов'язково прибере до рук Байкал,путін сам допомагає "партнеру"почистив свої тили від свинособак чоловічої статі..
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01.09.2022 09:02 Відповісти
Китайцы одобряют. Самки свинособак скучать не будут и следующее поколение будет очень похоже не на ванек, а на каких-нибудь цзань ху енов
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01.09.2022 09:27 Відповісти
Будут годами забрасывать быдло с периферий. Хотя, как я заметил, большинство киевлян тоже не горят желанием идти на войну.
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01.09.2022 09:41 Відповісти
Цікаво, яким чином ти це помітив?

В тебе є підтверджена статистика по регіонам?

Чи є непереборне бажання ********?
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01.09.2022 09:53 Відповісти
Оце так новина.
Там вже давно на одного росіянина 10 ктиайців живе.

Тепер у Забайкаллі зовсім русні не залишиться.
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01.09.2022 09:50 Відповісти
ЗабЗДО
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01.09.2022 10:08 Відповісти
да киньте вы уже свои 2 миллиона пушечного мяса в Украину, хуже уже точно не будет
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01.09.2022 10:10 Відповісти
Еще по ЗабВО помню что солдаты забайкальцы были садистами по отношению к молодым,каторжники в десятом поколении.
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01.09.2022 10:18 Відповісти
Оголите забайкалье, Китайцы уже стали на лыжи и ждут.
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01.09.2022 10:24 Відповісти
По сусєкам шкребуть.
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01.09.2022 10:25 Відповісти
Чергові зауральські злидні поскачуть на пляшках вперед.
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01.09.2022 10:47 Відповісти
Новий різновид суїциду....
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01.09.2022 11:42 Відповісти
У нашому селі кажуть: ласкаво просимо - назад виносимо!
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01.09.2022 12:04 Відповісти
все эти "добровольческие батальоны" - сборище алкашей и дебилов, собранных в усиленные роты, по крайней мере, пока так, а там посмотрим
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01.09.2022 12:56 Відповісти
Так кадровых уже не хватает.
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01.09.2022 13:00 Відповісти
а могли б провести референдум і приєднатися до братьєв китайців
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01.09.2022 12:59 Відповісти
Они не могут полностью лишить армию спецов,им нужно "мясо".
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01.09.2022 13:07 Відповісти
 
 