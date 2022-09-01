Забайкальський край РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону", - ISW

Ще в одному регіоні Росії оголосили про формування "добровольчого батальйону".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналізу бойових дій в Україні Інституту вивчення війни (ISW).

"У Забайкальському краї Росії формують так званий добровольчий інженерно-саперний батальйон "Даурський", - зазначає ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформований із добровольчих батальйонів новий армійський корпус РФ не змінить ситуацію на полі бою в Україні, - ISW