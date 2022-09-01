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Новости Политика Украины
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Жеваго (103) ГБР (2539)

В парламенте напомнили ГБР о деле Жеваго

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

жеваго

Не доведенные до завершения резонансные дела против владельцев украинских банков-банкротов наносят ущерб интересам страны, играют на руку врагу, позволяя Кремлю создавать миф о якобы "коррупционной Украине".

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан, глава межфракционного депутатского объединения "Украина без олигархов"

"Экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго должен стране более 30 млрд грн. Однако, судя по материалам "Украинской правды" (расследование "Батальон "Монако"), Жеваго продолжает наслаждаться жизнью на собственной яхте стоимостью 75 млн долларов, свободно чувствуя себя не только в ОАЭ, но даже в странах ЕС", - отмечает депутат.

По его словам, в конце сентября 2019 года ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег. В июле 2021 года пресс-служба ГБР сообщила, что "Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований".

"Собранные в рамках уголовного производства доказательства в полной мере подтверждают наличие в действиях олигарха состава преступления. В связи с этим у меня есть несколько вопросов к правоохранителям. Какие меры принимает Государственное бюро расследований в рамках международного сотрудничества по объявлению Жеваго в международный розыск, установление его места нахождения, экстрадиционного ареста и последующей выдачи Украине? Почему лицо, которое должно кредиторам и государству свыше 30 миллиардов гривен, продолжает свободно пользоваться и распоряжаться расположенным на территории других государств имуществом? Почему украинские правоохранители в рамках дела о хищении средств вкладчиков банка "Финансы и Кредит" не обратили взыскания на принадлежащую Жеваго яхту Z? - сообщил Алексей Мовчан.

По информации народного депутата, после аннексии Крыма Россией Константин Жеваго не выдвигал никаких требований к стране-агрессору за утраченные на оккупированных территориях активы, в том числе судостроительный завод "Залив". Это предприятие только перерегистрировали на российское юрлицо. В этой связи Алексей Мовчан призывает СБУ проверить связи Жеваго с российским бизнесом.

"Недавно в стране назначен новый генеральный прокурор, новый глава СБУ. Надеюсь, что выводы из допущенных ошибок будут сделаны и руководителями других силовых и правоохранительных структур, в частности, ГБР. Сегодня как никогда Украина должна демонстрировать всему миру нулевую толерантность к коррупции и эффективные действия по возвращению украденных у народа и государства средств. От этого зависит наша Победа", - резюмирует народный депутат.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщила, что Константин Жеваго, "как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения". Правоохранители установили, что подконтрольная экс-депутату офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
...дозволяючи кремлю створювати міф про нібито "корупційну Україну".

Нібито? Міф ?
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01.09.2022 10:02
+11
Беня, який вкрав 5 млрд. з Приватбанку, спокійно сидить в Україні. До його теж претензій немає. Поважний бізнесмен, який барижить на крові і досі. А в партнерів, з протянутоб рукою, випрашуємо гроші на ті ж високі зарплати ДБР.
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01.09.2022 10:09
+7
Отому "ДеБіРу" буде дуже багато про що нагадати!
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01.09.2022 10:06
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...дозволяючи кремлю створювати міф про нібито "корупційну Україну".

Нібито? Міф ?
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01.09.2022 10:02 Ответить
Зелені придурки ніколи таким висєрами себе не відбілять - тільки їм трибунал по законам війни.
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01.09.2022 10:40 Ответить
Карманное ДБР д'Ерьмака в ДОЛЕ ‼️Не переживайте ,рашистские пропагондоны ни разу и словом не обмолвились об этом ПАЦЮКЕ ХИТРОСДЕЛАННОМ с папашей ФСБ шником ЗЕИУДУ 🤢🤡ПОД ТРИБУНАЛ‼️
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01.09.2022 11:40 Ответить
Отому "ДеБіРу" буде дуже багато про що нагадати!
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01.09.2022 10:06 Ответить
Беня, який вкрав 5 млрд. з Приватбанку, спокійно сидить в Україні. До його теж претензій немає. Поважний бізнесмен, який барижить на крові і досі. А в партнерів, з протянутоб рукою, випрашуємо гроші на ті ж високі зарплати ДБР.
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01.09.2022 10:09 Ответить
Зєля, який крав з Приватбанку разом з Коломойським і тримає вкрадене на своїх кіпрських офшорах, також досить вольготно тут почувається. Боневтік.
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01.09.2022 12:41 Ответить
Обычные маланские игры - взял, кинул, убежал, спрятался. И сколько у нас в Украине таких вот костиков, вадиков, игорьков, димочек, сёмочек, артёмчикови т.д. Так чему вы удивляетесь а украинцы?
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01.09.2022 10:21 Ответить
Трухіну навіть у ліс не треба було уходити.
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01.09.2022 10:30 Ответить
Его же сам "боневтик " оманский крышевал , отделался штрафом в 850 гр!СКОЛЬКО ЕЩЁ МОЖНО ТЕРПЕТЬ БАНДУ КАЛАМОЯ И ПРОДАЖНЫХ ГНИД , во время кровавых массовых убийств не прозревших ,и не ужаснувшихся ,кому служат !МРАЗИ НЕ ЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ТЕРРОРИСТОВ-РАШИСТОВ!
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01.09.2022 11:47 Ответить
Костянтин Жеваго єврей? Оце новина. Пан очевидно добре знається на єврейській зовнішності, єврейських іменах та прізвищах.
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01.09.2022 13:14 Ответить
Нет костик жеваго бурят. Тепер пан задоволений? Сам то чьих будешь, что так горячо реагируешь? Речь не о самих евреях а о чисто маланском стиле ведения бизнеса в Украине. Спорим в Израиле такое непозволительно? Поэтому евреи «вернувшиеся с холода» в Израиль и пытающиеся наладить бизнес по родному (прежнему, как на предыдущей «родине») образцу, зачастую остаются без гроша ипопадают в тюрьму.
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01.09.2022 13:45 Ответить
И второе - пан родился и всю жизнь живёт в Киеве на Подоле, и поэтому хорошо разбираетс в «предмете» о котором ты пишешь.
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01.09.2022 13:48 Ответить
Дбр, "слуга урода" боротьба з корупцією.
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01.09.2022 10:23 Ответить
По всім "пунктам звинувачень", наведених в статті, Пісюніст підходить 100%.
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01.09.2022 10:23 Ответить
пісюніст такого ще не чула про Вовачку

дякую за вранішний позитив))
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01.09.2022 11:02 Ответить
А ДБР хіба давало запрос до Інтерполу ? Ніхто його не шукає !
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01.09.2022 10:29 Ответить
ДБР только "расследует", только Зелиных "обидчиков," в турборежиме!
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01.09.2022 10:37 Ответить
знову нас від чогось відволікають..

ото як пригадують про справи-консерви..

справу Шеремета 2 доби вже мусолять..
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01.09.2022 11:04 Ответить
Він з касти недоторканих , жоден слідчий дбр не резикне про надання подання прокурору про відкриття справи -це могила всі знають
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01.09.2022 11:30 Ответить
Генерал Кривоніс, який забезпечив оборону Жулян, для них небезпечніший, ніж олігарх, який обікрав Україну на 1 млрд.
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01.09.2022 11:42 Ответить
даа, волонтерів та простих людей є час пресувати,

а ті хто вкрали мільярди то можна ігнорити, то не дуже важливо
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01.09.2022 12:52 Ответить
Слуги уроди ,а скільки винен Украіні , Беня Каломойський ?
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01.09.2022 13:22 Ответить
 
 