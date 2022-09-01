В парламенте напомнили ГБР о деле Жеваго

Не доведенные до завершения резонансные дела против владельцев украинских банков-банкротов наносят ущерб интересам страны, играют на руку врагу, позволяя Кремлю создавать миф о якобы "коррупционной Украине".

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан, глава межфракционного депутатского объединения "Украина без олигархов"

"Экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго должен стране более 30 млрд грн. Однако, судя по материалам "Украинской правды" (расследование "Батальон "Монако"), Жеваго продолжает наслаждаться жизнью на собственной яхте стоимостью 75 млн долларов, свободно чувствуя себя не только в ОАЭ, но даже в странах ЕС", - отмечает депутат.

По его словам, в конце сентября 2019 года ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег. В июле 2021 года пресс-служба ГБР сообщила, что "Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований".

"Собранные в рамках уголовного производства доказательства в полной мере подтверждают наличие в действиях олигарха состава преступления. В связи с этим у меня есть несколько вопросов к правоохранителям. Какие меры принимает Государственное бюро расследований в рамках международного сотрудничества по объявлению Жеваго в международный розыск, установление его места нахождения, экстрадиционного ареста и последующей выдачи Украине? Почему лицо, которое должно кредиторам и государству свыше 30 миллиардов гривен, продолжает свободно пользоваться и распоряжаться расположенным на территории других государств имуществом? Почему украинские правоохранители в рамках дела о хищении средств вкладчиков банка "Финансы и Кредит" не обратили взыскания на принадлежащую Жеваго яхту Z? - сообщил Алексей Мовчан.

По информации народного депутата, после аннексии Крыма Россией Константин Жеваго не выдвигал никаких требований к стране-агрессору за утраченные на оккупированных территориях активы, в том числе судостроительный завод "Залив". Это предприятие только перерегистрировали на российское юрлицо. В этой связи Алексей Мовчан призывает СБУ проверить связи Жеваго с российским бизнесом.

"Недавно в стране назначен новый генеральный прокурор, новый глава СБУ. Надеюсь, что выводы из допущенных ошибок будут сделаны и руководителями других силовых и правоохранительных структур, в частности, ГБР. Сегодня как никогда Украина должна демонстрировать всему миру нулевую толерантность к коррупции и эффективные действия по возвращению украденных у народа и государства средств. От этого зависит наша Победа", - резюмирует народный депутат.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщила, что Константин Жеваго, "как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения". Правоохранители установили, что подконтрольная экс-депутату офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.