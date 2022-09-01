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Новини
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У парламенті нагадали ДБР про справу Жеваго

жеваго

Не доведені до завершення резонансні справи проти власників українських банків-банкрутів завдають шкоди інтересам країни, грають на руку ворогу, дозволяючи кремлю створювати міф про нібито "корупційну Україну".

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан, голова міжфракційного депутатського об’єднання "Україна без олігархів"

"Ексвласник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго винний країні понад 30 млрд грн. Проте, судячи з матеріалів "Української правди" (розслідування "Батальйон "Монако""), Жеваго продовжує насолоджуватись життям на власній яхті вартістю 75 млн доларів, вільно почуваючись не лише в ОАЕ, а навіть у країнах ЄС", - зазначає депутат.

За його словами, наприкінці вересня 2019 року ДБР заочно вручило Жеваго підозру у розтраті та відмиванні грошей. В липні 2021 року пресслужба ДБР повідомила, що "Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань".

"Зібрані в межах кримінального провадження докази повною мірою підтверджують наявність в діях олігарха складу злочину. У зв‘язку з цим маю кілька запитань до правоохоронців. Які заходи вживає Державне бюро розслідувань у межах міжнародного співробітництва щодо оголошення Жеваго у міжнародний розшук, встановлення його місця перебування, екстрадиційного арешту та подальшої видачі Україні? Чому стосовно Жеваго не здійснено спеціальне досудове розслідування та не складено обвинувальний акт з передачею його до суду, і що саме заважає застосуванню вказаних процедур та закінченню досудового слідства? Чому особа, винна кредиторам та державі понад 30 мільярдів гривень, продовжує вільно користуватись та розпоряджатись розташованим на території інших держав майном? Чому українські правоохоронці в межах справи про розкрадання коштів вкладників банку "Фінанси та Кредит" не звернули стягнення на яхту Z, яка належить Жеваго?" - повідомив Олексій Мовчан.

За інформацією народного депутата, після анексії Криму росією Костянтин Жеваго не висував жодних вимог до країни-агресора за втрачені на окупованих територіях активи, зокрема суднобудівний завод "Залів". Це підприємство лише перереєстрували на російську юрособу. В зв’язку з цим Олексій Мовчан закликає СБУ перевірити зв’язки Жеваго з російським бізнесом.

"Нещодавно в країні призначений новий генеральний прокурор, новий очільник СБУ. Сподіваюсь, що висновки з допущених помилок будуть зроблені й керівниками інших силових та правоохоронних структур, зокрема ДБР. Сьогодні як ніколи Україна має демонструвати всьому світу нульову толерантність до корупції та ефективні дії з повернення вкрадених у народу та держави коштів. Від цього залежить наша Перемога", - резюмує народний депутат.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомила, що Костянтин Жеваго, "як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи". Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним.

Автор: 

Жеваго (393) ДБР (3469)


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Топ коментарі
+15
...дозволяючи кремлю створювати міф про нібито "корупційну Україну".

Нібито? Міф ?
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01.09.2022 10:02
+11
Беня, який вкрав 5 млрд. з Приватбанку, спокійно сидить в Україні. До його теж претензій немає. Поважний бізнесмен, який барижить на крові і досі. А в партнерів, з протянутоб рукою, випрашуємо гроші на ті ж високі зарплати ДБР.
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01.09.2022 10:09
+7
Отому "ДеБіРу" буде дуже багато про що нагадати!
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01.09.2022 10:06
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...дозволяючи кремлю створювати міф про нібито "корупційну Україну".

Нібито? Міф ?
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01.09.2022 10:02 Відповісти
Зелені придурки ніколи таким висєрами себе не відбілять - тільки їм трибунал по законам війни.
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01.09.2022 10:40 Відповісти
Карманное ДБР д'Ерьмака в ДОЛЕ ‼️Не переживайте ,рашистские пропагондоны ни разу и словом не обмолвились об этом ПАЦЮКЕ ХИТРОСДЕЛАННОМ с папашей ФСБ шником ЗЕИУДУ 🤢🤡ПОД ТРИБУНАЛ‼️
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01.09.2022 11:40 Відповісти
Отому "ДеБіРу" буде дуже багато про що нагадати!
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01.09.2022 10:06 Відповісти
Беня, який вкрав 5 млрд. з Приватбанку, спокійно сидить в Україні. До його теж претензій немає. Поважний бізнесмен, який барижить на крові і досі. А в партнерів, з протянутоб рукою, випрашуємо гроші на ті ж високі зарплати ДБР.
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01.09.2022 10:09 Відповісти
Зєля, який крав з Приватбанку разом з Коломойським і тримає вкрадене на своїх кіпрських офшорах, також досить вольготно тут почувається. Боневтік.
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01.09.2022 12:41 Відповісти
Обычные маланские игры - взял, кинул, убежал, спрятался. И сколько у нас в Украине таких вот костиков, вадиков, игорьков, димочек, сёмочек, артёмчикови т.д. Так чему вы удивляетесь а украинцы?
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01.09.2022 10:21 Відповісти
Трухіну навіть у ліс не треба було уходити.
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01.09.2022 10:30 Відповісти
Его же сам "боневтик " оманский крышевал , отделался штрафом в 850 гр!СКОЛЬКО ЕЩЁ МОЖНО ТЕРПЕТЬ БАНДУ КАЛАМОЯ И ПРОДАЖНЫХ ГНИД , во время кровавых массовых убийств не прозревших ,и не ужаснувшихся ,кому служат !МРАЗИ НЕ ЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ТЕРРОРИСТОВ-РАШИСТОВ!
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01.09.2022 11:47 Відповісти
Костянтин Жеваго єврей? Оце новина. Пан очевидно добре знається на єврейській зовнішності, єврейських іменах та прізвищах.
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01.09.2022 13:14 Відповісти
Нет костик жеваго бурят. Тепер пан задоволений? Сам то чьих будешь, что так горячо реагируешь? Речь не о самих евреях а о чисто маланском стиле ведения бизнеса в Украине. Спорим в Израиле такое непозволительно? Поэтому евреи «вернувшиеся с холода» в Израиль и пытающиеся наладить бизнес по родному (прежнему, как на предыдущей «родине») образцу, зачастую остаются без гроша ипопадают в тюрьму.
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01.09.2022 13:45 Відповісти
И второе - пан родился и всю жизнь живёт в Киеве на Подоле, и поэтому хорошо разбираетс в «предмете» о котором ты пишешь.
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01.09.2022 13:48 Відповісти
Дбр, "слуга урода" боротьба з корупцією.
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01.09.2022 10:23 Відповісти
По всім "пунктам звинувачень", наведених в статті, Пісюніст підходить 100%.
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01.09.2022 10:23 Відповісти
пісюніст такого ще не чула про Вовачку

дякую за вранішний позитив))
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01.09.2022 11:02 Відповісти
А ДБР хіба давало запрос до Інтерполу ? Ніхто його не шукає !
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01.09.2022 10:29 Відповісти
ДБР только "расследует", только Зелиных "обидчиков," в турборежиме!
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01.09.2022 10:37 Відповісти
знову нас від чогось відволікають..

ото як пригадують про справи-консерви..

справу Шеремета 2 доби вже мусолять..
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01.09.2022 11:04 Відповісти
Він з касти недоторканих , жоден слідчий дбр не резикне про надання подання прокурору про відкриття справи -це могила всі знають
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01.09.2022 11:30 Відповісти
Генерал Кривоніс, який забезпечив оборону Жулян, для них небезпечніший, ніж олігарх, який обікрав Україну на 1 млрд.
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01.09.2022 11:42 Відповісти
даа, волонтерів та простих людей є час пресувати,

а ті хто вкрали мільярди то можна ігнорити, то не дуже важливо
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01.09.2022 12:52 Відповісти
Слуги уроди ,а скільки винен Украіні , Беня Каломойський ?
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01.09.2022 13:22 Відповісти
 
 