У парламенті нагадали ДБР про справу Жеваго

Не доведені до завершення резонансні справи проти власників українських банків-банкрутів завдають шкоди інтересам країни, грають на руку ворогу, дозволяючи кремлю створювати міф про нібито "корупційну Україну".

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан, голова міжфракційного депутатського об’єднання "Україна без олігархів"

"Ексвласник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго винний країні понад 30 млрд грн. Проте, судячи з матеріалів "Української правди" (розслідування "Батальйон "Монако""), Жеваго продовжує насолоджуватись життям на власній яхті вартістю 75 млн доларів, вільно почуваючись не лише в ОАЕ, а навіть у країнах ЄС", - зазначає депутат.

За його словами, наприкінці вересня 2019 року ДБР заочно вручило Жеваго підозру у розтраті та відмиванні грошей. В липні 2021 року пресслужба ДБР повідомила, що "Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань".

"Зібрані в межах кримінального провадження докази повною мірою підтверджують наявність в діях олігарха складу злочину. У зв‘язку з цим маю кілька запитань до правоохоронців. Які заходи вживає Державне бюро розслідувань у межах міжнародного співробітництва щодо оголошення Жеваго у міжнародний розшук, встановлення його місця перебування, екстрадиційного арешту та подальшої видачі Україні? Чому стосовно Жеваго не здійснено спеціальне досудове розслідування та не складено обвинувальний акт з передачею його до суду, і що саме заважає застосуванню вказаних процедур та закінченню досудового слідства? Чому особа, винна кредиторам та державі понад 30 мільярдів гривень, продовжує вільно користуватись та розпоряджатись розташованим на території інших держав майном? Чому українські правоохоронці в межах справи про розкрадання коштів вкладників банку "Фінанси та Кредит" не звернули стягнення на яхту Z, яка належить Жеваго?" - повідомив Олексій Мовчан.

За інформацією народного депутата, після анексії Криму росією Костянтин Жеваго не висував жодних вимог до країни-агресора за втрачені на окупованих територіях активи, зокрема суднобудівний завод "Залів". Це підприємство лише перереєстрували на російську юрособу. В зв’язку з цим Олексій Мовчан закликає СБУ перевірити зв’язки Жеваго з російським бізнесом.

"Нещодавно в країні призначений новий генеральний прокурор, новий очільник СБУ. Сподіваюсь, що висновки з допущених помилок будуть зроблені й керівниками інших силових та правоохоронних структур, зокрема ДБР. Сьогодні як ніколи Україна має демонструвати всьому світу нульову толерантність до корупції та ефективні дії з повернення вкрадених у народу та держави коштів. Від цього залежить наша Перемога", - резюмує народний депутат.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомила, що Костянтин Жеваго, "як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи". Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним.