Зеленские запретили сдавать гражданам РФ свою виллу в Италии, - СМИ
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По данным издания La Stampa, виллу Владимира и Елены Зеленских в итальянском городке Форте-дей-Марме категорически запрещено сдавать гражданам РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как отмечается, несколько дней по побережью Версилия ходили слухи о том, что, вероятно, российская пара арендовала виллу Виттория Апуана в тосканском Форте-дей-Марме. Газета Il Tirreno распространила новость, что Зеленские сдали свою виллу в Форте-дей-Марме за 50 тысяч евро в месяц супругам граждан РФ. Il Tirreno также сообщило, что были открыты переговоры по дому с несколькими корейскими туристами, которые хотели арендовать его на август за сумму от 50 до 70 тысяч евро. Однако торг закончился патовой ситуацией. Выбор тогда пал на российских арендаторов, супругов, которые сейчас живут и работают в Лондоне. Женщина, которую перехватили журналисты местной газеты у виллы, отказалась от комментариев.
Агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в комментарии La Stampa опроверг это. По его словам, Елена Зеленская предоставила компании мандат на аренду виллы с пунктом "без россиян". Сальвини сказал, что "возможно, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически возражаю. Возможно, они были гостями, но не арендующими". Отмечается, что вилла действительно была сдана в аренду паре на лето, но Сальвини не может сказать, живут они в Лондоне или нет.
"Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-либо, чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее", - подчеркнул агент по недвижимости.
Напомним, в 2019 году журналисты "Следствие.Инфо" сообщали, что тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в Форте-дей-Марме. У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.
Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где хозяйничают россияне. Десять лет назад, когда среди русских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, русские медиа называли его "московской провинцией". В частности, в итальянском городе находятся дома Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Михаила Прохорова.
Пожалуйста, подождите...
Дружина готуючись до сну - Я сьогодні таку гарну норкову шубку придивилась
Чоловік, думаючи ' обійдешся "- Якщо в тебе сьогодні не буде боліти голова, куплю
Дружина, знаючи, що обдурить - В мене з ранку така страшна мігрень.
Якось так.
Воно таки точно недоумкувате!
Чи буде ріелторів до ДБР визивати?
Жиденя недолуге.
Тоді це стопудова заказуха ОП для відбілювання ЗЄ.
А Упячка вже давно за недорого для ОПЗЄ заказуху строчить.
Які тортури та знущання прийшлося винести... Але слава великому кондитеру, який заплатив за нас мільярди застави.
Ну, тобто, щоб мільйон порохоботів продовжував ганьбити лідора **********, треба дуууууже багато грошей застави. Подоляківським жебракам таке і не снилося.
А ще ж кожному видали торт та коробку конхвет!!!
ПиСи: І коли тіко кондитер встигає вантажівки та броньовики переганяти для ЗСУ, аккумуляторидля ЗСУ завозити, системи РЛС для БПЛА закуповувати, з лідерами ЄС зустрічатися та й ще піклуватися про мілліон порохоботів...
А ЗЄ тіко ******* та *******. На інше часу не вистачає.
Одну причину можу навести для прикладу: інтелектуальний рівень Порошенко, суттєво відрізняється від такого в зеленського.
@VALMICHEL7
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9 ч
Бойко выехал из Украины в Чехию. На курорт. Работать, конечно. Потому что патриот и QR-код у него был в порядке. Не то что этот ваш Порошенко, который ехал прохлаждаться на сессию Парламенской ассамблеи НАТО.
Лєнка зізнавалась, що вони безхатченки і змушені жити в державній резиденції. Видно тому харчуються в основному скумбрією)
"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Може, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зізналася перша леді.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5fe49063170b5/
Прокол з віллою не в тому, росіянам чи ні.
А в тому, що вілла в Зеленського є і її здавали за великі гроші іноземцям, в той час, як наприклад королівська сім"я в Бельгії приймала українців в королівському палаці безкоштовно.
І не тільки королівська сім"я, багато хто з європейців
Я кажу в теорії, тому, що ситуація, яка для керівника правової країни закінчилася б як мінімум відставкою, для зеленського нічим не закінчиться.
Сподіваюсь, наші союзники вже розрізняють зеленського і Україну і цей скандал не вплине на відносини…
КОЛИ БІЛЬЩІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПОПРОСИТЬ Зе БІЛЬШЕ НЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ?
Життя показує що війну з росієй Україна виграє і без нього