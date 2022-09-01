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Зеленский (16483) Италия (1509) недвижимость (781) Елена Зеленская (206)

Зеленские запретили сдавать гражданам РФ свою виллу в Италии, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

італія,зеленського,вілла

По данным издания La Stampa, виллу Владимира и Елены Зеленских в итальянском городке Форте-дей-Марме категорически запрещено сдавать гражданам РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как отмечается, несколько дней по побережью Версилия ходили слухи о том, что, вероятно, российская пара арендовала виллу Виттория Апуана в тосканском Форте-дей-Марме. Газета Il Tirreno распространила новость, что Зеленские сдали свою виллу в Форте-дей-Марме за 50 тысяч евро в месяц супругам граждан РФ. Il Tirreno также сообщило, что были открыты переговоры по дому с несколькими корейскими туристами, которые хотели арендовать его на август за сумму от 50 до 70 тысяч евро. Однако торг закончился патовой ситуацией. Выбор тогда пал на российских арендаторов, супругов, которые сейчас живут и работают в Лондоне. Женщина, которую перехватили журналисты местной газеты у виллы, отказалась от комментариев.

Агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в комментарии La Stampa опроверг это. По его словам, Елена Зеленская предоставила компании мандат на аренду виллы с пунктом "без россиян". Сальвини сказал, что "возможно, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически возражаю. Возможно, они были гостями, но не арендующими". Отмечается, что вилла действительно была сдана в аренду паре на лето, но Сальвини не может сказать, живут они в Лондоне или нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Когда я покупал виллы, итальянский народ любил русских, а теперь вы все поменяли", - Соловьев - итальянскому журналисту о недвижимости в "фашистской" Италии. ВИДЕО

"Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-либо, чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее", - подчеркнул агент по недвижимости.

Напомним, в 2019 году журналисты "Следствие.Инфо" сообщали, что тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в Форте-дей-Марме. У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.

Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где хозяйничают россияне. Десять лет назад, когда среди русских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, русские медиа называли его "московской провинцией". В частности, в итальянском городе находятся дома Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Михаила Прохорова.
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Топ комментарии
+58
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01.09.2022 17:32
+50
А українських біженців поселити безкоштовно жаба давить...
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01.09.2022 17:32
+42
****,продай эту виллу и деньги отдай в фонд поддержки АРМИИ !!!! А вообще о чем я ? этот ЗЕМА считает каждый шекель !!!
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01.09.2022 17:33
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срочно медаль, обоим!
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01.09.2022 18:51 Ответить
Нууу це відома вілла. Лєнка від неї ще до обрання Зе преЗЕдентом відхрещувалась...

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01.09.2022 18:59 Ответить
Эпично.
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01.09.2022 19:05 Ответить
Уявляєте сімейку патологічних брехунів?
Дружина готуючись до сну - Я сьогодні таку гарну норкову шубку придивилась
Чоловік, думаючи ' обійдешся "- Якщо в тебе сьогодні не буде боліти голова, куплю
Дружина, знаючи, що обдурить - В мене з ранку така страшна мігрень.
Якось так.
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01.09.2022 22:48 Ответить
Тгбто Пандора Пейперс не брехали про віллу ЗЄ, куплену через офшори на відмите бабло, яке Коломой вкрав у Привата.
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01.09.2022 19:03 Ответить
+100500
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02.09.2022 06:31 Ответить
Цікаво, яка ймовірність того, що після цього скандалу, Європа закриє кордони для кацапів?
Воно таки точно недоумкувате!
Чи буде ріелторів до ДБР визивати?
Жиденя недолуге.
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01.09.2022 19:04 Ответить
Ааааа... Так це версія Упячки!!! 😁

Тоді це стопудова заказуха ОП для відбілювання ЗЄ.
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01.09.2022 19:05 Ответить
Это мужественный поступок настоящего патриота.
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01.09.2022 19:08 Ответить
Брехло Упячка (Українська правда). Цензор тілтки перепостив їх статтю.

А Упячка вже давно за недорого для ОПЗЄ заказуху строчить.
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01.09.2022 19:14 Ответить
ось тут: ліквідували мільйонну ботоферму "Євросолідарності" і мене спіймали і вас Герхард, добре, що ми відкупились...
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01.09.2022 20:48 Ответить
*****!!!

Які тортури та знущання прийшлося винести... Але слава великому кондитеру, який заплатив за нас мільярди застави.

Ну, тобто, щоб мільйон порохоботів продовжував ганьбити лідора **********, треба дуууууже багато грошей застави. Подоляківським жебракам таке і не снилося.

А ще ж кожному видали торт та коробку конхвет!!!

ПиСи: І коли тіко кондитер встигає вантажівки та броньовики переганяти для ЗСУ, аккумуляторидля ЗСУ завозити, системи РЛС для БПЛА закуповувати, з лідерами ЄС зустрічатися та й ще піклуватися про мілліон порохоботів...

А ЗЄ тіко ******* та *******. На інше часу не вистачає.
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01.09.2022 22:17 Ответить
+ + +
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02.09.2022 06:33 Ответить
А чому вам видали тільки один торт? Я ж пояснював Петру Олексійовичу, що завдяки вашому героїчному підпиранню ногою дверей під час штурму охвісу порохоботів, мною було врятовано два полотна з чЛеніном авторських робіт Айвазовського та Малевича, лагідно обмотаних на дітозачатному органі... У мене тепер абонент на закупівлю тортів за закупівельною ціною інгредієнтів та монопольне становище у постачанні на ринок раіссі через Казахстан...
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02.09.2022 10:46 Ответить
чисто ради справедливости спрашиваю - надеюсь, Порошенко свою виллу не сдаёт россиянам?
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01.09.2022 19:19 Ответить
Мабуть ні.
Одну причину можу навести для прикладу: інтелектуальний рівень Порошенко, суттєво відрізняється від такого в зеленського.
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01.09.2022 20:11 Ответить
тобото це такі віла боневтіка? до речи - її немає в декларації ні ойого не "апалчЛенки"
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01.09.2022 19:22 Ответить
Ой які ж Зе-ленські патріоти! Майже як ті потвори з Запоріжжя, які накрали на мільйони майна для війскових і гуманітарки, записуючи патріотичні відосики
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01.09.2022 19:22 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

9 ч

Бойко выехал из Украины в Чехию. На курорт. Работать, конечно. Потому что патриот и QR-код у него был в порядке. Не то что этот ваш Порошенко, который ехал прохлаждаться на сессию Парламенской ассамблеи НАТО.
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01.09.2022 19:36 Ответить
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01.09.2022 19:37 Ответить
Це не правильна італійська!
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01.09.2022 20:28 Ответить
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01.09.2022 19:39 Ответить
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01.09.2022 19:41 Ответить
Чомусь ніхто не розглядає версію, що це насправді вілла Порошенка, яку він навмисне здає в оренду кацапам, але записав якимось чином на Зеленського з метою "дискредитації найвеличнішого")
Лєнка зізнавалась, що вони безхатченки і змушені жити в державній резиденції. Видно тому харчуються в основному скумбрією)

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Може, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зізналася перша леді.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5fe49063170b5/
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01.09.2022 20:01 Ответить
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01.09.2022 20:08 Ответить
😂🤣😂
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01.09.2022 20:34 Ответить
Зеля не якийсь мішігене поц, щоб дати на віллі безкоштовно прихисток українським гоям, тим більше профіт з того ніякий, одні збитки.
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01.09.2022 19:50 Ответить
Він старанний учень свого наставника та вчителя Бені.
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01.09.2022 21:34 Ответить
Цікаво, а чисельну кримську нерухомість зеленські також англійцям задають?
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01.09.2022 20:18 Ответить
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01.09.2022 20:32 Ответить
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01.09.2022 20:37 Ответить
Чего удивляться? Зеля ничтожество,лицемер,брехун,жадный,подлый,его и окружает такой же мотлох,как и он сам.
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01.09.2022 20:50 Ответить
Ага, а свідомі виборці, що усадили його в президентське крісло ні в чому не винні? І ні за що не відповідають?
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01.09.2022 23:56 Ответить
Ніхто ніколи не чув про благодійність від Зеленського. На жодну копійку. А зараз уся їхня "благодійність" - за державний кошт і за рахунок імпортної гуманітарки. Отримали гуманітарку, наліпили наліпку "Від президента", "Від першої леді" - і все, великі благодійники!
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01.09.2022 21:13 Ответить
Це у містечкових у крові, вони за копійку вдавляться.
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01.09.2022 21:31 Ответить
Знову, Скумбрія по восємь,примазалася до чужої благодійності
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02.09.2022 00:43 Ответить
Мощный ответ Бонивтика ! Все как всегда в стиле угашенных клоунов.
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01.09.2022 21:20 Ответить
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01.09.2022 22:14 Ответить
Нетиповий тип

Прокол з віллою не в тому, росіянам чи ні.
А в тому, що вілла в Зеленського є і її здавали за великі гроші іноземцям, в той час, як наприклад королівська сім"я в Бельгії приймала українців в королівському палаці безкоштовно.

І не тільки королівська сім"я, багато хто з європейців
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01.09.2022 21:23 Ответить
В теорії, прокол з вілою в тому, що зеленський не задекларував її.
Я кажу в теорії, тому, що ситуація, яка для керівника правової країни закінчилася б як мінімум відставкою, для зеленського нічим не закінчиться.
Сподіваюсь, наші союзники вже розрізняють зеленського і Україну і цей скандал не вплине на відносини…
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01.09.2022 22:56 Ответить
Це непереконливе виправдання дуже нагадує вкрай безглузде пояснення візиту до Оману. Тупий, тупий, а шекелі вміє рахувати, уроки Бені не пройшли даремно.
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01.09.2022 21:26 Ответить
Зеленські заборонили здавати громадянам РФ свою віллу в Італії Джерело: https://censor.net/ua/n3364520

КОЛИ БІЛЬЩІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПОПРОСИТЬ Зе БІЛЬШЕ НЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ?
Життя показує що війну з росієй Україна виграє і без нього
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01.09.2022 22:13 Ответить
Без нього навіть швидше, бо вони щоденно шкодять державі, напару з єрмаком.
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02.09.2022 00:01 Ответить
Патріоти, мать вашу!
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01.09.2022 22:29 Ответить
Це вам не ліпєцькафабріка
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01.09.2022 22:37 Ответить
В Крыму, в Конча заспе, в Италии - где у тебя ещё что есть богатенький ты наш?
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01.09.2022 22:45 Ответить
Знову зашквар. На цей раз якась, мабуть ФСБешна, падлюка, щоб скомпроментувати найчеснішого і найпопулярнішого в світі, тільки не в Україні, так перднула руцьким духом, спеціально біля непризнанної вілли, що тінь від газової хмари перекреслила всі його патріотичні потуги
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01.09.2022 23:09 Ответить
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02.09.2022 00:45 Ответить
Во это поступок, я понимаю!!
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02.09.2022 14:17 Ответить
Я слабо раненных пустить
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02.09.2022 15:08 Ответить
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