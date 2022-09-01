Зеленские запретили сдавать гражданам РФ свою виллу в Италии, - СМИ

По данным издания La Stampa, виллу Владимира и Елены Зеленских в итальянском городке Форте-дей-Марме категорически запрещено сдавать гражданам РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как отмечается, несколько дней по побережью Версилия ходили слухи о том, что, вероятно, российская пара арендовала виллу Виттория Апуана в тосканском Форте-дей-Марме. Газета Il Tirreno распространила новость, что Зеленские сдали свою виллу в Форте-дей-Марме за 50 тысяч евро в месяц супругам граждан РФ. Il Tirreno также сообщило, что были открыты переговоры по дому с несколькими корейскими туристами, которые хотели арендовать его на август за сумму от 50 до 70 тысяч евро. Однако торг закончился патовой ситуацией. Выбор тогда пал на российских арендаторов, супругов, которые сейчас живут и работают в Лондоне. Женщина, которую перехватили журналисты местной газеты у виллы, отказалась от комментариев.

Агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в комментарии La Stampa опроверг это. По его словам, Елена Зеленская предоставила компании мандат на аренду виллы с пунктом "без россиян". Сальвини сказал, что "возможно, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически возражаю. Возможно, они были гостями, но не арендующими". Отмечается, что вилла действительно была сдана в аренду паре на лето, но Сальвини не может сказать, живут они в Лондоне или нет.

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"Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-либо, чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее", - подчеркнул агент по недвижимости.

Напомним, в 2019 году журналисты "Следствие.Инфо" сообщали, что тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в Форте-дей-Марме. У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.

Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где хозяйничают россияне. Десять лет назад, когда среди русских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, русские медиа называли его "московской провинцией". В частности, в итальянском городе находятся дома Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Михаила Прохорова.