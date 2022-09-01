Зеленські заборонили здавати громадянам РФ свою віллу в Італії, - ЗМІ
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За даними видання La Stampa, віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі категорично заборонено здавати громадянам РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Як зазначається, кілька днів на узбережжі Версилія ходили чутки про те, що, імовірно, російська пара орендувала віллу Вітторія Апуана у тосканському Форте-дей-Мармі. Газета Il Tirreno поширила новину, що Зеленські здали свою віллу в Форте-дей-Мармі за 50 тисяч євро на місяць подружжю громадян РФ. Il Tirreno також повідомило, що були відкриті переговори щодо будинку з кількома корейськими туристами, які хотіли орендувати його на серпень за суму від 50 до 70 тисяч євро. Проте торг закінчився патовою ситуацією. Вибір тоді впав на російських орендарів, подружжя, яке наразі живе і працює в Лондоні. Жінка, яку перехопили журналісти місцевої газети біля вілли, відмовилася від коментарів.
Агент з нерухомості Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні у коментарі La Stampa заперечив це. За його словами, Олена Зеленська дала компанії мандат на оренду вілли з пунктом "без росіян". Сальвіні сказав, що "можливо, хтось випадково почув, як хтось говорить російською, і припустив, що в будинку є росіяни. Але я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував". Зазначається, що вілла дійсно була здана в оренду парі на літо, але Сальвіні не може сказати, живуть вони в Лондоні, чи ні.
"Вілла не здавалася росіянам, бо ми маємо ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці і так далі", - наголосив агент з нерухомості.
Нагадаємо, у 2019 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в Форте-дей-Мармі. У Зеленського заявили, що за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.
Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією". Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.
Будь ласка, зачекайте...
Дружина готуючись до сну - Я сьогодні таку гарну норкову шубку придивилась
Чоловік, думаючи ' обійдешся "- Якщо в тебе сьогодні не буде боліти голова, куплю
Дружина, знаючи, що обдурить - В мене з ранку така страшна мігрень.
Якось так.
Воно таки точно недоумкувате!
Чи буде ріелторів до ДБР визивати?
Жиденя недолуге.
Тоді це стопудова заказуха ОП для відбілювання ЗЄ.
А Упячка вже давно за недорого для ОПЗЄ заказуху строчить.
Які тортури та знущання прийшлося винести... Але слава великому кондитеру, який заплатив за нас мільярди застави.
Ну, тобто, щоб мільйон порохоботів продовжував ганьбити лідора **********, треба дуууууже багато грошей застави. Подоляківським жебракам таке і не снилося.
А ще ж кожному видали торт та коробку конхвет!!!
ПиСи: І коли тіко кондитер встигає вантажівки та броньовики переганяти для ЗСУ, аккумуляторидля ЗСУ завозити, системи РЛС для БПЛА закуповувати, з лідерами ЄС зустрічатися та й ще піклуватися про мілліон порохоботів...
А ЗЄ тіко ******* та *******. На інше часу не вистачає.
Одну причину можу навести для прикладу: інтелектуальний рівень Порошенко, суттєво відрізняється від такого в зеленського.
@VALMICHEL7
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9 ч
Бойко выехал из Украины в Чехию. На курорт. Работать, конечно. Потому что патриот и QR-код у него был в порядке. Не то что этот ваш Порошенко, который ехал прохлаждаться на сессию Парламенской ассамблеи НАТО.
Лєнка зізнавалась, що вони безхатченки і змушені жити в державній резиденції. Видно тому харчуються в основному скумбрією)
"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Може, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зізналася перша леді.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5fe49063170b5/
Прокол з віллою не в тому, росіянам чи ні.
А в тому, що вілла в Зеленського є і її здавали за великі гроші іноземцям, в той час, як наприклад королівська сім"я в Бельгії приймала українців в королівському палаці безкоштовно.
І не тільки королівська сім"я, багато хто з європейців
Я кажу в теорії, тому, що ситуація, яка для керівника правової країни закінчилася б як мінімум відставкою, для зеленського нічим не закінчиться.
Сподіваюсь, наші союзники вже розрізняють зеленського і Україну і цей скандал не вплине на відносини…
КОЛИ БІЛЬЩІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПОПРОСИТЬ Зе БІЛЬШЕ НЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ?
Життя показує що війну з росієй Україна виграє і без нього