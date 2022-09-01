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Зеленські заборонили здавати громадянам РФ свою віллу в Італії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

італія,зеленського,вілла

За даними видання La Stampa, віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі категорично заборонено здавати громадянам РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як зазначається, кілька днів на узбережжі Версилія ходили чутки про те, що, імовірно, російська пара орендувала віллу Вітторія Апуана у тосканському Форте-дей-Мармі. Газета Il Tirreno поширила новину, що Зеленські здали свою віллу в Форте-дей-Мармі за 50 тисяч євро на місяць подружжю громадян РФ. Il Tirreno також повідомило, що були відкриті переговори щодо будинку з кількома корейськими туристами, які хотіли орендувати його на серпень за суму від 50 до 70 тисяч євро. Проте торг закінчився патовою ситуацією. Вибір тоді впав на російських орендарів, подружжя, яке наразі живе і працює в Лондоні. Жінка, яку перехопили журналісти місцевої газети біля вілли, відмовилася від коментарів.

Агент з нерухомості Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні у коментарі La Stampa заперечив це. За його словами, Олена Зеленська дала компанії мандат на оренду вілли з пунктом "без росіян". Сальвіні сказав, що "можливо, хтось випадково почув, як хтось говорить російською, і припустив, що в будинку є росіяни. Але я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував". Зазначається, що вілла дійсно була здана в оренду парі на літо, але Сальвіні не може сказати, живуть вони в Лондоні, чи ні.

"Вілла не здавалася росіянам, бо ми маємо ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці і так далі", - наголосив агент з нерухомості.

Нагадаємо, у 2019 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в Форте-дей-Мармі. У Зеленського заявили, що за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.

Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією". Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+58
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01.09.2022 17:32
+50
А українських біженців поселити безкоштовно жаба давить...
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01.09.2022 17:32
+42
****,продай эту виллу и деньги отдай в фонд поддержки АРМИИ !!!! А вообще о чем я ? этот ЗЕМА считает каждый шекель !!!
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01.09.2022 17:33
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срочно медаль, обоим!
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01.09.2022 18:51 Відповісти
Нууу це відома вілла. Лєнка від неї ще до обрання Зе преЗЕдентом відхрещувалась...

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01.09.2022 18:59 Відповісти
Эпично.
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01.09.2022 19:05 Відповісти
Уявляєте сімейку патологічних брехунів?
Дружина готуючись до сну - Я сьогодні таку гарну норкову шубку придивилась
Чоловік, думаючи ' обійдешся "- Якщо в тебе сьогодні не буде боліти голова, куплю
Дружина, знаючи, що обдурить - В мене з ранку така страшна мігрень.
Якось так.
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01.09.2022 22:48 Відповісти
Тгбто Пандора Пейперс не брехали про віллу ЗЄ, куплену через офшори на відмите бабло, яке Коломой вкрав у Привата.
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01.09.2022 19:03 Відповісти
+100500
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02.09.2022 06:31 Відповісти
Цікаво, яка ймовірність того, що після цього скандалу, Європа закриє кордони для кацапів?
Воно таки точно недоумкувате!
Чи буде ріелторів до ДБР визивати?
Жиденя недолуге.
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01.09.2022 19:04 Відповісти
Ааааа... Так це версія Упячки!!! 😁

Тоді це стопудова заказуха ОП для відбілювання ЗЄ.
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01.09.2022 19:05 Відповісти
Это мужественный поступок настоящего патриота.
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01.09.2022 19:08 Відповісти
Брехло Упячка (Українська правда). Цензор тілтки перепостив їх статтю.

А Упячка вже давно за недорого для ОПЗЄ заказуху строчить.
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01.09.2022 19:14 Відповісти
ось тут: ліквідували мільйонну ботоферму "Євросолідарності" і мене спіймали і вас Герхард, добре, що ми відкупились...
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01.09.2022 20:48 Відповісти
*****!!!

Які тортури та знущання прийшлося винести... Але слава великому кондитеру, який заплатив за нас мільярди застави.

Ну, тобто, щоб мільйон порохоботів продовжував ганьбити лідора **********, треба дуууууже багато грошей застави. Подоляківським жебракам таке і не снилося.

А ще ж кожному видали торт та коробку конхвет!!!

ПиСи: І коли тіко кондитер встигає вантажівки та броньовики переганяти для ЗСУ, аккумуляторидля ЗСУ завозити, системи РЛС для БПЛА закуповувати, з лідерами ЄС зустрічатися та й ще піклуватися про мілліон порохоботів...

А ЗЄ тіко ******* та *******. На інше часу не вистачає.
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01.09.2022 22:17 Відповісти
+ + +
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02.09.2022 06:33 Відповісти
А чому вам видали тільки один торт? Я ж пояснював Петру Олексійовичу, що завдяки вашому героїчному підпиранню ногою дверей під час штурму охвісу порохоботів, мною було врятовано два полотна з чЛеніном авторських робіт Айвазовського та Малевича, лагідно обмотаних на дітозачатному органі... У мене тепер абонент на закупівлю тортів за закупівельною ціною інгредієнтів та монопольне становище у постачанні на ринок раіссі через Казахстан...
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02.09.2022 10:46 Відповісти
чисто ради справедливости спрашиваю - надеюсь, Порошенко свою виллу не сдаёт россиянам?
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01.09.2022 19:19 Відповісти
Мабуть ні.
Одну причину можу навести для прикладу: інтелектуальний рівень Порошенко, суттєво відрізняється від такого в зеленського.
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01.09.2022 20:11 Відповісти
тобото це такі віла боневтіка? до речи - її немає в декларації ні ойого не "апалчЛенки"
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01.09.2022 19:22 Відповісти
Ой які ж Зе-ленські патріоти! Майже як ті потвори з Запоріжжя, які накрали на мільйони майна для війскових і гуманітарки, записуючи патріотичні відосики
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01.09.2022 19:22 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

9 ч

Бойко выехал из Украины в Чехию. На курорт. Работать, конечно. Потому что патриот и QR-код у него был в порядке. Не то что этот ваш Порошенко, который ехал прохлаждаться на сессию Парламенской ассамблеи НАТО.
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01.09.2022 19:36 Відповісти
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01.09.2022 19:37 Відповісти
Це не правильна італійська!
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01.09.2022 20:28 Відповісти
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01.09.2022 19:39 Відповісти
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01.09.2022 19:41 Відповісти
Чомусь ніхто не розглядає версію, що це насправді вілла Порошенка, яку він навмисне здає в оренду кацапам, але записав якимось чином на Зеленського з метою "дискредитації найвеличнішого")
Лєнка зізнавалась, що вони безхатченки і змушені жити в державній резиденції. Видно тому харчуються в основному скумбрією)

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Може, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зізналася перша леді.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5fe49063170b5/
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01.09.2022 20:01 Відповісти
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01.09.2022 20:08 Відповісти
😂🤣😂
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01.09.2022 20:34 Відповісти
Зеля не якийсь мішігене поц, щоб дати на віллі безкоштовно прихисток українським гоям, тим більше профіт з того ніякий, одні збитки.
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01.09.2022 19:50 Відповісти
Він старанний учень свого наставника та вчителя Бені.
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01.09.2022 21:34 Відповісти
Цікаво, а чисельну кримську нерухомість зеленські також англійцям задають?
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01.09.2022 20:18 Відповісти
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01.09.2022 20:32 Відповісти
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01.09.2022 20:37 Відповісти
Чего удивляться? Зеля ничтожество,лицемер,брехун,жадный,подлый,его и окружает такой же мотлох,как и он сам.
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01.09.2022 20:50 Відповісти
Ага, а свідомі виборці, що усадили його в президентське крісло ні в чому не винні? І ні за що не відповідають?
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01.09.2022 23:56 Відповісти
Ніхто ніколи не чув про благодійність від Зеленського. На жодну копійку. А зараз уся їхня "благодійність" - за державний кошт і за рахунок імпортної гуманітарки. Отримали гуманітарку, наліпили наліпку "Від президента", "Від першої леді" - і все, великі благодійники!
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01.09.2022 21:13 Відповісти
Це у містечкових у крові, вони за копійку вдавляться.
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01.09.2022 21:31 Відповісти
Знову, Скумбрія по восємь,примазалася до чужої благодійності
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02.09.2022 00:43 Відповісти
Мощный ответ Бонивтика ! Все как всегда в стиле угашенных клоунов.
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01.09.2022 21:20 Відповісти
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01.09.2022 22:14 Відповісти
Нетиповий тип

Прокол з віллою не в тому, росіянам чи ні.
А в тому, що вілла в Зеленського є і її здавали за великі гроші іноземцям, в той час, як наприклад королівська сім"я в Бельгії приймала українців в королівському палаці безкоштовно.

І не тільки королівська сім"я, багато хто з європейців
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01.09.2022 21:23 Відповісти
В теорії, прокол з вілою в тому, що зеленський не задекларував її.
Я кажу в теорії, тому, що ситуація, яка для керівника правової країни закінчилася б як мінімум відставкою, для зеленського нічим не закінчиться.
Сподіваюсь, наші союзники вже розрізняють зеленського і Україну і цей скандал не вплине на відносини…
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01.09.2022 22:56 Відповісти
Це непереконливе виправдання дуже нагадує вкрай безглузде пояснення візиту до Оману. Тупий, тупий, а шекелі вміє рахувати, уроки Бені не пройшли даремно.
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01.09.2022 21:26 Відповісти
Зеленські заборонили здавати громадянам РФ свою віллу в Італії Джерело: https://censor.net/ua/n3364520

КОЛИ БІЛЬЩІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПОПРОСИТЬ Зе БІЛЬШЕ НЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ?
Життя показує що війну з росієй Україна виграє і без нього
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01.09.2022 22:13 Відповісти
Без нього навіть швидше, бо вони щоденно шкодять державі, напару з єрмаком.
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02.09.2022 00:01 Відповісти
Патріоти, мать вашу!
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01.09.2022 22:29 Відповісти
Це вам не ліпєцькафабріка
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01.09.2022 22:37 Відповісти
В Крыму, в Конча заспе, в Италии - где у тебя ещё что есть богатенький ты наш?
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01.09.2022 22:45 Відповісти
Знову зашквар. На цей раз якась, мабуть ФСБешна, падлюка, щоб скомпроментувати найчеснішого і найпопулярнішого в світі, тільки не в Україні, так перднула руцьким духом, спеціально біля непризнанної вілли, що тінь від газової хмари перекреслила всі його патріотичні потуги
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01.09.2022 23:09 Відповісти
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02.09.2022 00:45 Відповісти
Во это поступок, я понимаю!!
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02.09.2022 14:17 Відповісти
Я слабо раненных пустить
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02.09.2022 15:08 Відповісти
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