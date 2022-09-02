МИД Молдовы вызывает представителя России после угроз Лаврова "защитить русскоязычных"

В министерстве иностранных дел Молдовы ответили на заявление главы МИД РФ Лаврова о готовности москвы "защищать русскоязычное население" в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий разместил в Твиттере спикер МИД Молдовы Даниэль Воде.

"По-прежнему Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно размещенные на нашей территории. Любые предположения о другом подходе безосновательны", - написал он.

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