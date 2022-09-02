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Новости За рубежом
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Лавров (2204) Молдова (1681) Россия (91190)

МИД Молдовы вызывает представителя России после угроз Лаврова "защитить русскоязычных"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молдова

В министерстве иностранных дел Молдовы ответили на заявление главы МИД РФ Лаврова о готовности москвы "защищать русскоязычное население" в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий разместил в Твиттере спикер МИД Молдовы Даниэль Воде.

"По-прежнему Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно размещенные на нашей территории. Любые предположения о другом подходе безосновательны", - написал он.

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Топ комментарии
+33
Як показала оеальність бути повністю відданим мирному діалогові з кацапами є помилковим, від того коняга і починає бикувати, а от якщоб ви влупили і вибили їх з приднісровя тодіб коняка проковтнула і почала поважати вас
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02.09.2022 01:42
+33
Какой мирное урегилирование Приднестровского вопроса. Молдоване. Ау. У вас больше не будет шансов, если сейчас не начнете выгонят руцких фашистов, брехуном и просто тварей
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02.09.2022 02:00
+29
С Лавровым разговаривать всеравно что с мумией
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02.09.2022 01:41
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С Лавровым разговаривать всеравно что с мумией
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02.09.2022 01:41 Ответить
Ніі, мумія хоч не відгавкується і не бреше прямо в очі!
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02.09.2022 07:00 Ответить
Як показала оеальність бути повністю відданим мирному діалогові з кацапами є помилковим, від того коняга і починає бикувати, а от якщоб ви влупили і вибили їх з приднісровя тодіб коняка проковтнула і почала поважати вас
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02.09.2022 01:42 Ответить
Сцикуни.
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02.09.2022 01:55 Ответить
они ссут даже у Украины помощи попросить..... а решить этот вопрос самостоятельно, так вообще ни малейших шансов.....
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02.09.2022 02:10 Ответить
Неуч
мы в 92- ом останавливали росийские танки в Приднестровье голыми руками а не натовским оружием
припридержи язычок
и попробуй хоть одного молдаванина выгнать с его дома
он будет защищать до последнего
и ещё напомню что именно Украина не закрыла границы сепарам после нашей войны и именн через Украину русня проводила ротацию своего контингента
имено с Одессой и др регионы сепары с Приднестровья успешно все последние десятилетия таскали контрабанду и братались !!!!
уже не напоминаю что многие с Украины воевали против нас в Приднестровье!!!
определись как нибудь!!
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02.09.2022 12:19 Ответить
ну и? каков итог?
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02.09.2022 13:05 Ответить
Какой мирное урегилирование Приднестровского вопроса. Молдоване. Ау. У вас больше не будет шансов, если сейчас не начнете выгонят руцких фашистов, брехуном и просто тварей
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02.09.2022 02:00 Ответить
Сцикливим молдаванам треба вїбати Придністров'я, русня не долетить і не допливе
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02.09.2022 02:00 Ответить
тут дуже чемні люди переглядають новини) треба мовчки ********** всіх москалів і волати - а что случилось?!
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02.09.2022 02:12 Ответить
Это вопрос не к Молдове, а к Румынии.
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02.09.2022 09:08 Ответить
Ты встречал когда нибудь молдаваннина???
много раз он убегал от тебя??
ты вскурсе что молдаване в приднестровской войне в 92- ом останавливали руские танки голыми руками??? а не на руским оружием!!!
ты думаешь что если кто то захочет выгнать молдаванина из своего дома и земли он будет сидеть сложа руки???
ошибаешься!!
шифруй базар
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02.09.2022 12:25 Ответить
"Як і раніше, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогові в придністровському врегулюванні й закликає росію вивести війська, незаконно розміщені на нашій території.
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02.09.2022 02:06 Ответить
Яка ще, курво, відданість діалогові?! Коняка очкаста їм прямо каже - вам песдець, готуйтеся ("захист москворотих" - саме так переклажається), а вони в очко йому заглядають!
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02.09.2022 02:40 Ответить
Саме так. І Україна цьому жахливий приклад, тому що одне непорозуміння завдячуючи 73% інших непорозумінь зайняло чуже для нього крісло теж почало почало кудись *уйлу заглядувати в пошуках миру, замість того щоб готувати країну до війни!!! Так що молдавани не повторюйте наших помилок! Дуже-дуже висока розплата за них...
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02.09.2022 07:08 Ответить
Треба в усій Європі кацапський язик заборонить.Щоб не було кого«защіщать»
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02.09.2022 04:32 Ответить
Шото вони довго раскачувались - лавров биковал пару суток тому.
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02.09.2022 05:30 Ответить
просто двое суток - это скорость горения бикфордова шнура из мацквы до Кишинёва.
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02.09.2022 05:50 Ответить
Просто цензор опоздал. Дело имело место спустя несколько часов после заявления лаврова
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02.09.2022 07:30 Ответить
значит бикфордов шнур до Киева был.
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02.09.2022 07:33 Ответить
До редакции)
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02.09.2022 07:44 Ответить
поки Бутусов займається справами, його редактори тут відверто сачкують...
А Молдова, на жаль, чомусь нагадує Китай з його останніми китайськими попередженнями. Але я вірю, що настане той час, коли разом роздовбаємо той гнійник. Можливо після повного очищення правого берега Дніпра від кацапів.
Думаю, все це готується для лавини негативних емоцій на московщині - після розгрому в Херсоні (він буде обов'язково - але не гарантовано і важко, і головне - може зараз, може в жовтні, може взагалі взимку), буде розгром в Молдові (там уже гарантовано у кацапні нема ніяких шансів)...
Якщо зробити навпаки - не буде гарантованого ефекту постійних "позитивних" новин у кацапів, після яких вони трохи завиють і захочуть трохи подержати за горло свого фюрера *****
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02.09.2022 09:23 Ответить
Я думаю, что в этом смысле ВСУ держат руку на пульсе и контактируют и с Молдовой и с НАТО через Румынию. Сейчас Украине очень не нужны военные действия на западе. А лавров разыгрывает любимую рэфовскую карту с источником дестабилизации и возможно источником третьей мировой. Угрозы по Приднестровью из той же серии, что и угрозы по применению ЯО. Как мудро говорят ребята на цензоре про рэфию - ******* сосед.
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02.09.2022 12:36 Ответить
Если какие наивные нации до сих пор не поняли, то все эти фразочки о защите русскоязычных это фактически фьючерс на объявление войны. Я бы на месте молдаван начал бы сразу же без разговоров наращивать, тренировать и вооружать свою армию. Выдвинуть рашке ультиматум: если не уберёте/разоружите войска в Приднестровье в течении 3 месяцев, то мы начнём совмесную с ВСУ операцию по зачистке сего анклава. Вякните ещё хоть одно слово о защите русскоязычных - начнём операцию досрочно. Рыпнетесь подозрительно, или ж если нам покажется что вы рыпнулись подозрительно - начнём операцию досрочно.
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02.09.2022 05:49 Ответить
ВСУ приплетать не надо, ВСУ максимум может по границе подстраховать, а молдованам надо у румын официально помощи просить, хватит уже чужой жар силами ВСУ разгребать, у нас есть дела поважнее на Юге
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02.09.2022 09:11 Ответить
Украинским солдатам совершенно не обязательно идти в пехотные атаки. Хоть это и в наших интересах, бо потом не нужно будет войска на охрану границы с «ПМР» отвлекать. Дистанционного огневого воздействия артиллерией, авиацией, беспилотниками и миномётами может быть достаточно. Плюс можем предоставить молдаванам свою территорию для наступления на ПМР, шоб Днестр форсировать не надо было.
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02.09.2022 11:12 Ответить
Кстати говоря это единственный на данный момент способ дёшево и сердито нанести Путину очень болезненное военно-политическое и информационное поражение, сопоставимое с освобождением нами Херсона.
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02.09.2022 11:17 Ответить
мавпують сцикливого зеленського, який мавпував серливого порошенка.
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02.09.2022 05:55 Ответить
Миротворців з ПМНР нафіг з пляжа і питання закрите. Більше шансів у вас не буде.
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02.09.2022 06:33 Ответить
Стамбульский меморандум 1999г. Рф обязалась вывести войска в течении
двух лет. Как в басне-- " А воз и там по-ныне "
Имея тыл- Румыния , что ещё надо, при Украине, для окончания
конфликта в Приднестровье.
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02.09.2022 06:59 Ответить
Придністровя мабуть в майбутньому поділять між Україною і Молдовою, північні райони, Камянський і Рибницький заселені українцями.

Придністро́в'я - регіон на вздовж лівого берега річки Дністер. Історичний край, заселений переважно українцями (русинами) та молдованами (волохами). Поділяється на північну (подільську) і південну (степову) частини. До подільського Придністров'я належать Кам'янка, Рибниця, Рашків; до степового - Тирасполь, Дубоссари, Слободзея. Подільське Придністров'я входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Гетьманщини, степове Придністров'я - до складу Золотої Орди, Кримського ханства, Османів. З кінця XVIII ст. північна і південна частині об'єднані у складі Російської імперії (Подільська губернія і Херсонська губернія). У 1918 році належало УНР, згодом - Радянській Україні. 1940 року передане радянською владою до складу Радянської Молдови.
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02.09.2022 07:17 Ответить
Молдаване ,пользуйтесь случаем,пока росися увязла в Украине гоните в зашей весь руцкий скот. У вас сил хватит, что то не так пойдет,ЗСУ зайдет за спины в ПМР. И будет свет, наконец то освободите свою Молдавию.
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02.09.2022 07:24 Ответить
Все не так просто. Ви були в пмр? Там молоді практично немає, а є стара молдавська вата і обслуга узкіх ваєнних баз + сім'ї орків. Як ви думаєте, чи будуть такі істоти нормально інтегруватися в молдавське суспільство? Звичайно, не будуть. Як на мене, якщо вже звільнять ці землі, то звільнять і від населення теж, інакше це буде такий ніж в спину, шо капєц.
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02.09.2022 09:01 Ответить
Чемодан вокзал рассея, домой, на родину.
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02.09.2022 09:12 Ответить
Просто для уточнення, бо якось двозначно вийшло.
Я хотів написати: "якщо звільнЯть то звільнЯть і від населення теж", за наголосом на Я.
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02.09.2022 16:31 Ответить
Повітряний, морський, наземний шляхи закриті наразі від мордви до Молдови. Додушить ту падаль що лишилась і все. Не треба публічно щоб не верещали що Молдова перша почала. Але по тихому там начальничків підірвали, тут штаб згорів. Ні нам ні вам цей черяк посеред Європи не потрібен. Того ПМР як третина якоїсь нашої області.
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02.09.2022 08:45 Ответить
.. а тепер задайте питання!? Шість місяців ні ротаціі, ні забезпечення всім необхідним як армію Придністровя, так і смердячих миротворців. Хто ж кормить, поїть, поставляє паливо, надає гроші...?? З 2014 року Україна закрита для транзиту ... З 02.2022 закрита і Європа , як повітрям, так і наземним шляхом! Ну то думайте...ХТО ЦЯ КРАЇНА!?
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02.09.2022 11:06 Ответить
Какая ротация??? Все эти миротворцы там на постоянной основе. Они живут там и имеют гражданство пмр.
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02.09.2022 12:41 Ответить
...і офіцерський склад? А що за Іл-76 росіянських ВТА прилітали в Кишинів, і привозили русню у синіх шоломах з двома літерами *МС*.... ? На постійній основі там окупаційний контингент бувшої 14 армії. А срані миротворці не можуть бути з Придністров*я. Це кацапня ..яку міняли до 2014 року через Україну... але тільки через аеропорт Кишинів.. бо кацапня все скиглила та намагалася сідати у Тирасполі. З 2014 року ротували в обхід України... теж через Кишинів. Офіцерський склад ротувався пасажирськими рейсами Ейр Молдови та Аерофлоту...до 24.02.2022. І от шість місяців про ротацію мови нема.Бо ні Аерофлот..ВТА рашки долетіти туди не можуть. Все зачинено. То питання слушне, як на мій погляд. При проросійських молдавських президентах забезпечення військ рашки не викликало цих питань! А от зараз... Невже МС рашки голодують і ходять пішки? ООН ніякого відношення до цих МС і близько не має. Невже Україна, чи Румунія забезпечують іх? То може Ви, як громаданин Молдови поясните тут, що і як з МС рахи ? Про армію ПМР речі нема. Там дійсно лайно з кількома паспортами.
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02.09.2022 18:31 Ответить
Миротворцы практически поголовно уроженцы ПМР с рэфовским гражданством. Может кто-то из командного состава и прилетал как физические лица. Кого-то отлавливали и не пропускали. Кого то не отлавливали. Они что? В касках и берцах прилетают? В конце прошлого года или в начале этого, кстати, был очередной случай с задержкой и отправкой обратно 5 штук рэфовских военнослужащих. Если пришлешь, наверняка найдешь пмр-ские новости по этому поводу. С деньгами у них там проблем нет, вплоть до того, что работают расийские карты "мир". Жаль, что с рэфией нет визового режима, тут я с тобой согласен.
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02.09.2022 19:04 Ответить
Да дорогой! Именно все с касками , с рюкзаками... но без оружия! Все в новенькой форме..и чтто самое интересное... не старше 25-30 лет. Мой самолёт стоял на старой ВПП, вызвали с отеля и заставили перерулить на технический перрон. А туда стал Ил-76 военный с аквафрешем. И стояло достаточно много автобусов в сопровождении молдавской полиции. Забирал ли этот Ил заменявшихся... не в курсе, ибо ночью мы улетели... а он стоял. Значит ждал... Время...конец лета 2019 года. Потом кацапня пошла на хитрость, когда запретила Европа все перелёты руснявых военных транспортных самолётов. Начал прилетать гражданский Ил-76 авиакомпании АвиаконЦитотранс и привозить мальчиков 25-30 лет уже не в форме. Потому что военный самолёт Европа не пустила... они арендовали гражданский. А Молдова и власти ТОЧНО знали что за мальчики на борту. А это уже было позже. Сам не видел.. но наши экипажи и в том числе молдавские , что были свидетелями... это рассказывали. И не верить этому нет оснований. А то что вылавливали на рейсовых кацапских военных... это не новость. Сотни машин с приднестровскими номерами по Молдове и десятки в аэропорту Кишинёва точно встречали не приднестровцев... ии молдован. Именно русню..и именно тихонько ротирующуюся. Всё как на открытой ладони. Ну и вопрос! Даже есть деньги у них... снабжение МС... окупационные войска... карточкой там не распатишься. Топливо... пожрать... и много всего.... Неужеи *самодостаточная* ПМР их всем обеспечивает?
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02.09.2022 19:44 Ответить
Треба було не викликати цього покидька а вислати його на Хер в рiднi *****.
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02.09.2022 08:46 Ответить
Молдова напоминает больного, которому врач прописал клизму от отравления, но больной находит тысячу и одну причину не делать эту клизму и надеется вылечиться таблеточками и разговорами. Но увы проблема сама по себе не рассосётся, и когда как не сейчас ее надо решить. Мало того, чем дальше в лес, тем больше параша будет расшатывать страну через Гагаузию, не секрет что параша вливает туда деньги для разжигания нового конфликта в тылу Украины. Параше отчаянно нужен второй фронт где-то с Украиной, и желательно чтобы с международным скандалом и под это дело подходит только ПМР.
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02.09.2022 09:20 Ответить
Но газ они покупают. Относительно дорогой, но из-за контракта раза в три дешевле рыночной цены. И санкции не ввели. Но почему-то за это наказали только Грузию.
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02.09.2022 10:09 Ответить
Что???? Газ у Молдовы ниже рыночной цены??? Да что б ты всю жизнь платил по таким ценам, если они у нас ниже рыночной. Куб газа - полтора евро для бытового потребителя
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02.09.2022 12:46 Ответить
Газ сеголня в Молдове 2000$

так что не очень дешевый
Газ давно уже русня закрыла если бы газ не поступал сепарам в Приднестровье через Молдову!!
росийским газом сепары так же вырабатывают электроэнергия в кучурганской грэс на окупипованый територии - и на эти деньги в принципе и живет все приднестроьве что продаёт Молдове электроэнергию!
по большому счёту у Молдовы нет проблем брать у Румынии газ через некоторое время!
румыны начали добывать газ с чёрного моря в больших объёмах и в ближайшее время мы сможем брать у них!!
и тут самый интересный момент что сепары останеться без газа а значит и без тепла и без света ибо электричество вырабатывается на газе в Кучургане
так что есть много интересных моментов самоликвидации приднестровского загона без всякой военной операции
а какие Молдова могла выставить санкции росии
на практические ничего уже давно не связывает!!
молдаване давно в большей части уехали с росии в европейские страны ибо почти пол страны имеет румынские паспорта и позволяет работать легально в ЕС
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02.09.2022 13:15 Ответить
И еще
нука объясни и за что нужно было наказать Молдову как Грузию??
в Грузии понятное дело рулит проросийский Иванишвили- по этому у грузин и возникли проблемы
что не скажешь о нашей Санду и ее Правительство !!!!
более того молдаване гораздо раньше Украины получили безвиз и соглашение о асоцияции с ЕС и свободной торговле!
так в чем проблема??
и за что наказывать??
определись
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02.09.2022 13:18 Ответить
для чого так реагувати на висери скаженого коня?
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02.09.2022 11:20 Ответить
Треба гасити какцапів молдованам,нам треба БК з Ковбасні...
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02.09.2022 11:55 Ответить
Русскогов.росскогов Рос и рус належить жителям Роси.нам... Украина загублена нация видео
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02.09.2022 12:44 Ответить
Эта тактика урок "брать на понт"!
У паРашки нет ни сил, ни возможности напасть на Молдову, они окончательно увязли вУкраине и сей час уже идет торг будет ли существовать сама парашка и до куда дойдет украинская армия (по всей видимости до Москвы)!
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02.09.2022 12:59 Ответить
Напрямую россияки напасть никак не смогут,а вот "замутить" недовольство гагаузов при поддержки пмр вполне смогут,а там и до вооруженного конфликта недолго, учитывая пацифистскую политику от молдовской власти
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02.09.2022 13:19 Ответить
 
 