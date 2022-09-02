МЗС Молдови викликає представника Росії після погроз Лаврова "захистити російськомовних"

У міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на заяву глави МЗС РФ Лаврова щодо готовності москви "захищати російськомовне населення" в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний коментар розмістив у Твіттері речник МЗС Молдови Даніель Воде.

"Як і раніше, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогові в придністровському врегулюванні й закликає росію вивести війська, незаконно розміщені на нашій території. Будь-які припущення про інший підхід безпідставні", - написав він.

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