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МЗС Молдови викликає представника Росії після погроз Лаврова "захистити російськомовних"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на заяву глави МЗС РФ Лаврова щодо готовності москви "захищати російськомовне населення" в цій країні.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний коментар розмістив у Твіттері речник МЗС Молдови Даніель Воде.
"Як і раніше, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогові в придністровському врегулюванні й закликає росію вивести війська, незаконно розміщені на нашій території. Будь-які припущення про інший підхід безпідставні", - написав він.
Топ коментарі
+33 Autorare Autorare
показати весь коментар02.09.2022 01:42
+33 Roman Skripnik
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+29 Остап Покотило
показати весь коментар02.09.2022 01:41
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Будь ласка, зачекайте...
мы в 92- ом останавливали росийские танки в Приднестровье голыми руками а не натовским оружием
припридержи язычок
и попробуй хоть одного молдаванина выгнать с его дома
он будет защищать до последнего
и ещё напомню что именно Украина не закрыла границы сепарам после нашей войны и именн через Украину русня проводила ротацию своего контингента
имено с Одессой и др регионы сепары с Приднестровья успешно все последние десятилетия таскали контрабанду и братались !!!!
уже не напоминаю что многие с Украины воевали против нас в Приднестровье!!!
определись как нибудь!!
много раз он убегал от тебя??
ты вскурсе что молдаване в приднестровской войне в 92- ом останавливали руские танки голыми руками??? а не на руским оружием!!!
ты думаешь что если кто то захочет выгнать молдаванина из своего дома и земли он будет сидеть сложа руки???
ошибаешься!!
шифруй базар
А Молдова, на жаль, чомусь нагадує Китай з його останніми китайськими попередженнями. Але я вірю, що настане той час, коли разом роздовбаємо той гнійник. Можливо після повного очищення правого берега Дніпра від кацапів.
Думаю, все це готується для лавини негативних емоцій на московщині - після розгрому в Херсоні (він буде обов'язково - але не гарантовано і важко, і головне - може зараз, може в жовтні, може взагалі взимку), буде розгром в Молдові (там уже гарантовано у кацапні нема ніяких шансів)...
Якщо зробити навпаки - не буде гарантованого ефекту постійних "позитивних" новин у кацапів, після яких вони трохи завиють і захочуть трохи подержати за горло свого фюрера *****
двух лет. Как в басне-- " А воз и там по-ныне "
Имея тыл- Румыния , что ещё надо, при Украине, для окончания
конфликта в Приднестровье.
Придністро́в'я - регіон на вздовж лівого берега річки Дністер. Історичний край, заселений переважно українцями (русинами) та молдованами (волохами). Поділяється на північну (подільську) і південну (степову) частини. До подільського Придністров'я належать Кам'янка, Рибниця, Рашків; до степового - Тирасполь, Дубоссари, Слободзея. Подільське Придністров'я входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Гетьманщини, степове Придністров'я - до складу Золотої Орди, Кримського ханства, Османів. З кінця XVIII ст. північна і південна частині об'єднані у складі Російської імперії (Подільська губернія і Херсонська губернія). У 1918 році належало УНР, згодом - Радянській Україні. 1940 року передане радянською владою до складу Радянської Молдови.
Я хотів написати: "якщо звільнЯть то звільнЯть і від населення теж", за наголосом на Я.
так что не очень дешевый
Газ давно уже русня закрыла если бы газ не поступал сепарам в Приднестровье через Молдову!!
росийским газом сепары так же вырабатывают электроэнергия в кучурганской грэс на окупипованый територии - и на эти деньги в принципе и живет все приднестроьве что продаёт Молдове электроэнергию!
по большому счёту у Молдовы нет проблем брать у Румынии газ через некоторое время!
румыны начали добывать газ с чёрного моря в больших объёмах и в ближайшее время мы сможем брать у них!!
и тут самый интересный момент что сепары останеться без газа а значит и без тепла и без света ибо электричество вырабатывается на газе в Кучургане
так что есть много интересных моментов самоликвидации приднестровского загона без всякой военной операции
а какие Молдова могла выставить санкции росии
на практические ничего уже давно не связывает!!
молдаване давно в большей части уехали с росии в европейские страны ибо почти пол страны имеет румынские паспорта и позволяет работать легально в ЕС
нука объясни и за что нужно было наказать Молдову как Грузию??
в Грузии понятное дело рулит проросийский Иванишвили- по этому у грузин и возникли проблемы
что не скажешь о нашей Санду и ее Правительство !!!!
более того молдаване гораздо раньше Украины получили безвиз и соглашение о асоцияции с ЕС и свободной торговле!
так в чем проблема??
и за что наказывать??
определись
У паРашки нет ни сил, ни возможности напасть на Молдову, они окончательно увязли вУкраине и сей час уже идет торг будет ли существовать сама парашка и до куда дойдет украинская армия (по всей видимости до Москвы)!