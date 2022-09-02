Я много раз общался с Путиным и продолжу это делать, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует и дальше продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю ясно, что продолжу это делать", - подчеркнул Шольц.
Также он не считает, что Германия во вред себе должна форсировать отказ от российского газа.
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Приключения русни в Латвии. (со звуком))))
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781
Когда забыл, что ты не у себя дома.
(с) Алл Капонэ.
p.s. А цей чувак був фахівцем стосовно "перемовин з ох*ївшими під*расами"...
Чи головне не результат а участь?
NYT «Засуджений очолити» Європу, канцлер Німеччини бореться за вплив
Зіштовхнувшись із найгіршою кризою з часів Другої світової війни, Європа шукає лідерства. Олаф Шольц намагається взяти на себе цю роль, але стикається з прохолодною відповіддю.
(https://www.nytimes.com/2022/09/02/world/europe/germany-scholz-eu.html)
Щось придумано? Маніпуляція з того боку Антлантики? Ні.
Цього тижня пан Шольц спробував зробити це знову в Празі, виступивши, як він сподівався, з великою промовою перед Європейським Союзом. Гучний прийом: нудьга.
«Це була годинна лекція», - скаржилася одна німецька газета. «Недільна проповідь», - сказав інший. У німецькій Süddeutsche Zeitung найкращий захист, який міг запропонувати один колумніст для своєї промови, це те, що вона «не була нецікавою».
Навіть сам прем'єр-міністр Чехії визнав, що не дослухався, хоча й заявив про технічні труднощі.
Між Білим і Чорним сірість не може існувати, коли між Чорним і Білим ВІЙНА... а ось тут і фатальна помилка Гете, через зміну реальної історії про Фауста. Як все просто, коли знаеш звідки - де почалося історія сірості.
Який сенс у спілкуванні з ****** ?
Ведь вербовка бывает очень разной.... и не обязательно путем угроз , шантажа или компрометацией... Иногда это может быть обаяние, поддержка, помощь (не побоюсь эттого слова)...