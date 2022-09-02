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Я много раз общался с Путиным и продолжу это делать, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц,путін

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует и дальше продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю ясно, что продолжу это делать", - подчеркнул Шольц.

Также он не считает, что Германия во вред себе должна форсировать отказ от российского газа.

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Топ комментарии
+7
и о прекрасном))
///
Приключения русни в Латвии. (со звуком))))

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781

Когда забыл, что ты не у себя дома.
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02.09.2022 11:06
+7
Одна дура Меркель вскорміло це чудовіще яке зараз погрожуе всёому світу і її наступник продовжуе її справу. Дурні "скільки вовка(вовку) не годуй він все одно в ліс(як зовоёвувути чужі землі) дивиться"
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02.09.2022 11:10
+5
Він би так рішуче опікувався допомогою Україні
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02.09.2022 10:59
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За довгим столом Троллит ***** шрлє?
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02.09.2022 10:59 Ответить
Президент Пітун та лицарі довгого стола
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02.09.2022 11:00 Ответить
Він би так рішуче опікувався допомогою Україні
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02.09.2022 10:59 Ответить
Секс по телефону.
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02.09.2022 10:59 Ответить
20 usd always 20 usd

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02.09.2022 11:00 Ответить
Виявляється про рєзінову жопу стільки багато разів можна говорити
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02.09.2022 11:00 Ответить
и о прекрасном))
///
Приключения русни в Латвии. (со звуком))))

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781

Когда забыл, что ты не у себя дома.
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02.09.2022 11:06 Ответить
какая прекрасная русофобия а у нас все какая разница
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02.09.2022 11:15 Ответить
Da eta prekrasno , no k sazheleniu malovato , jeshcho mnoga ruskih tut chuvstvujet kak doma . Asobenno tak nazivajemie "haroshie "ruskie .
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02.09.2022 11:18 Ответить
у нас тоже...каждый 200 - уже хороший)))) а 300 - еще старается )))
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02.09.2022 11:22 Ответить
Ну і довбо**б.
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02.09.2022 11:06 Ответить
Шольц это цивилизованный мир, международное право, суверенитет других государств. Путин это подворотня Ленинграда, шантаж, угрозы, война, убийство тысяч людей. Интересно на каком языке Шольц беседует с Путиным, на тарабарском или на языке людоедов. Других языков Путин не понимает, еще понимает язык силы. Беседы, договора с Путиным это зря потраченное время. Вместо этих бесед лучше всего увеличить военную помощь Украине, ввести новые санкции, эмбарго на все российское. Слава Украине!
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02.09.2022 11:07 Ответить
«В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное». - Карл Густав Юнг в одном из интервью
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02.09.2022 11:14 Ответить
"Дорым словом и пистолетом можно добиться большего, нежели просто добрым словом!"...
(с) Алл Капонэ.
p.s. А цей чувак був фахівцем стосовно "перемовин з ох*ївшими під*расами"...
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02.09.2022 11:10 Ответить
Одна дура Меркель вскорміло це чудовіще яке зараз погрожуе всёому світу і її наступник продовжуе її справу. Дурні "скільки вовка(вовку) не годуй він все одно в ліс(як зовоёвувути чужі землі) дивиться"
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02.09.2022 11:10 Ответить
Лучше общаться в личку, за длинным столом !!! И Лягушатника с Макаронником прихвати, у Пуйла шопа немытая, аккурат вылижите всю.
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02.09.2022 11:10 Ответить
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02.09.2022 11:11 Ответить
Було дуже файно при цьому щоб німців вбивали касаби
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02.09.2022 11:11 Ответить
Дебіл.
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02.09.2022 11:12 Ответить
Краще з фюрером пінвічної кореї порозмовляв. Сенсу біло більше.
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02.09.2022 11:12 Ответить
Якогось зельоного давить величезна жаба такого ж кольору. Мрії поки ніяк не збудуться...
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02.09.2022 11:12 Ответить
І який результат?
Чи головне не результат а участь?
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02.09.2022 11:14 Ответить
З пустого в порожнє...
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02.09.2022 11:15 Ответить
Продоажуйте... від чорта завжди отримуєш не те що просиш. Раз "Фауст" не навчив - просив світле кохання, отримав чорне. Тільки тепер німецьке суспільтво отримає чорне.
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02.09.2022 11:16 Ответить
В укр ЗМІ немає опису провалу "концерту" Шольца в Празі...ця заява показує чому був провал-амбівалентінсть політики

NYT «Засуджений очолити» Європу, канцлер Німеччини бореться за вплив
Зіштовхнувшись із найгіршою кризою з часів Другої світової війни, Європа шукає лідерства. Олаф Шольц намагається взяти на себе цю роль, але стикається з прохолодною відповіддю.
(https://www.nytimes.com/2022/09/02/world/europe/germany-scholz-eu.html)

Щось придумано? Маніпуляція з того боку Антлантики? Ні.

Цього тижня пан Шольц спробував зробити це знову в Празі, виступивши, як він сподівався, з великою промовою перед Європейським Союзом. Гучний прийом: нудьга.

«Це була годинна лекція», - скаржилася одна німецька газета. «Недільна проповідь», - сказав інший. У німецькій Süddeutsche Zeitung найкращий захист, який міг запропонувати один колумніст для своєї промови, це те, що вона «не була нецікавою».

Навіть сам прем'єр-міністр Чехії визнав, що не дослухався, хоча й заявив про технічні труднощі.

Між Білим і Чорним сірість не може існувати, коли між Чорним і Білим ВІЙНА... а ось тут і фатальна помилка Гете, через зміну реальної історії про Фауста. Як все просто, коли знаеш звідки - де почалося історія сірості.
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02.09.2022 12:15 Ответить
А при чому тут Гете і "Фауст"? Світогляд, німецького суспісльтва - Гете читают всі німці. А висновки із оригіналу історії "Фауста" і твором Гете протилежні.
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02.09.2022 12:28 Ответить
Провокаційне питання - розуміє Шольц і політеліта Німеччини, що після появи коментарів про фатальну помилку Гете і світогляд німців Німеччина через кілька тижнів почне змінюватись?)
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02.09.2022 12:46 Ответить
ну а куда ж тебе деваться то...ты на крючке,карась **аный...
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02.09.2022 11:16 Ответить
а в цьому ніхто і не сумнівався, потрібно ж відпрацьовувати.
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02.09.2022 11:18 Ответить
Чим би дитя не тішилось…
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02.09.2022 11:20 Ответить
Пусть потом на свиданку приходит. Или цветы на могилку приносит.
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02.09.2022 11:20 Ответить
Обговорювали резинові попки чи що ?
Який сенс у спілкуванні з ****** ?
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02.09.2022 11:23 Ответить
А стіл буде все довшим і довшим...
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02.09.2022 11:23 Ответить
Ну ну, продовжуй"валятишольца"! Сподіваюся на наступних виборах німці дадуть йому належну оцінку!!
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02.09.2022 11:25 Ответить
"Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат." ©
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02.09.2022 11:26 Ответить
збоченець
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02.09.2022 11:30 Ответить
Шольц, сколько ты не общался с ************, он всё одно представляет тебя фашистом в немецкой форме и каске, а себя Петром l. Шизофрения неизлечима.
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02.09.2022 11:35 Ответить
все таки в кгб умели обучать приемам вербовки...

Ведь вербовка бывает очень разной.... и не обязательно путем угроз , шантажа или компрометацией... Иногда это может быть обаяние, поддержка, помощь (не побоюсь эттого слова)...
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02.09.2022 11:35 Ответить
Шольц перевод очередной получил?
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02.09.2022 11:37 Ответить
Смотри, Олаф, не попади в лубянскую перековку, как твой покровитель шрёдер, позорище ему на века!
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02.09.2022 11:44 Ответить
Якщо буде давати зброю Україні, то хай говоре. Чим більше болтовні з ****** ,тим більше нам зброї - таке нам підходе.
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02.09.2022 11:56 Ответить
мазохіст?
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02.09.2022 12:17 Ответить
Ну а як по-іншому може бути, холоп свого господаря має слухати та прислухатися завжди
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02.09.2022 12:48 Ответить
А шоб ти згорів і зітлів вогнем пикельним.
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02.09.2022 13:13 Ответить
Так моя бабця часто говорила до діда.
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02.09.2022 13:14 Ответить
Я багато раз спілкувався з Путіним - з гордістю сказав Шольц.Інколи він навіть довіряв мені почистити мешти і утилізувати власне лайно,коли приїзджав в Німеччину...
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02.09.2022 17:15 Ответить
Можеш навіть пожити з ******, він тобі геморой вилікує. Або зробить.
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02.09.2022 23:19 Ответить
"...тому що гроші не пахнуть" додав він тихенько, коли вимкнули мікрофон
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04.09.2022 07:21 Ответить
 
 