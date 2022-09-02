Я много раз общался с Путиным и продолжу это делать, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует и дальше продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю ясно, что продолжу это делать", - подчеркнул Шольц.

Также он не считает, что Германия во вред себе должна форсировать отказ от российского газа.

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