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Я багато разів спілкувався з Путіним і продовжу це робити, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц,путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує і надалі продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Я зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом. Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити", - наголосив Шольц.

Також він не вважає, що Німеччина має на шкоду собі форсувати відмову від російського газу.

Також читайте: Шольц про допомогу Україні: Справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
и о прекрасном))
///
Приключения русни в Латвии. (со звуком))))

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781

Когда забыл, что ты не у себя дома.
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02.09.2022 11:06
+7
Одна дура Меркель вскорміло це чудовіще яке зараз погрожуе всёому світу і її наступник продовжуе її справу. Дурні "скільки вовка(вовку) не годуй він все одно в ліс(як зовоёвувути чужі землі) дивиться"
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02.09.2022 11:10
+5
Він би так рішуче опікувався допомогою Україні
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02.09.2022 10:59
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За довгим столом Троллит ***** шрлє?
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02.09.2022 10:59 Відповісти
Президент Пітун та лицарі довгого стола
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02.09.2022 11:00 Відповісти
Він би так рішуче опікувався допомогою Україні
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02.09.2022 10:59 Відповісти
Секс по телефону.
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02.09.2022 10:59 Відповісти
20 usd always 20 usd

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02.09.2022 11:00 Відповісти
Виявляється про рєзінову жопу стільки багато разів можна говорити
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02.09.2022 11:00 Відповісти
и о прекрасном))
///
Приключения русни в Латвии. (со звуком))))

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781

Когда забыл, что ты не у себя дома.
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02.09.2022 11:06 Відповісти
какая прекрасная русофобия а у нас все какая разница
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02.09.2022 11:15 Відповісти
Da eta prekrasno , no k sazheleniu malovato , jeshcho mnoga ruskih tut chuvstvujet kak doma . Asobenno tak nazivajemie "haroshie "ruskie .
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02.09.2022 11:18 Відповісти
у нас тоже...каждый 200 - уже хороший)))) а 300 - еще старается )))
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02.09.2022 11:22 Відповісти
Ну і довбо**б.
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02.09.2022 11:06 Відповісти
Шольц это цивилизованный мир, международное право, суверенитет других государств. Путин это подворотня Ленинграда, шантаж, угрозы, война, убийство тысяч людей. Интересно на каком языке Шольц беседует с Путиным, на тарабарском или на языке людоедов. Других языков Путин не понимает, еще понимает язык силы. Беседы, договора с Путиным это зря потраченное время. Вместо этих бесед лучше всего увеличить военную помощь Украине, ввести новые санкции, эмбарго на все российское. Слава Украине!
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02.09.2022 11:07 Відповісти
«В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное». - Карл Густав Юнг в одном из интервью
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02.09.2022 11:14 Відповісти
"Дорым словом и пистолетом можно добиться большего, нежели просто добрым словом!"...
(с) Алл Капонэ.
p.s. А цей чувак був фахівцем стосовно "перемовин з ох*ївшими під*расами"...
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02.09.2022 11:10 Відповісти
Одна дура Меркель вскорміло це чудовіще яке зараз погрожуе всёому світу і її наступник продовжуе її справу. Дурні "скільки вовка(вовку) не годуй він все одно в ліс(як зовоёвувути чужі землі) дивиться"
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02.09.2022 11:10 Відповісти
Лучше общаться в личку, за длинным столом !!! И Лягушатника с Макаронником прихвати, у Пуйла шопа немытая, аккурат вылижите всю.
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02.09.2022 11:10 Відповісти
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02.09.2022 11:11 Відповісти
Було дуже файно при цьому щоб німців вбивали касаби
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02.09.2022 11:11 Відповісти
Дебіл.
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02.09.2022 11:12 Відповісти
Краще з фюрером пінвічної кореї порозмовляв. Сенсу біло більше.
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02.09.2022 11:12 Відповісти
Якогось зельоного давить величезна жаба такого ж кольору. Мрії поки ніяк не збудуться...
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02.09.2022 11:12 Відповісти
І який результат?
Чи головне не результат а участь?
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02.09.2022 11:14 Відповісти
З пустого в порожнє...
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02.09.2022 11:15 Відповісти
Продоажуйте... від чорта завжди отримуєш не те що просиш. Раз "Фауст" не навчив - просив світле кохання, отримав чорне. Тільки тепер німецьке суспільтво отримає чорне.
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02.09.2022 11:16 Відповісти
В укр ЗМІ немає опису провалу "концерту" Шольца в Празі...ця заява показує чому був провал-амбівалентінсть політики

NYT «Засуджений очолити» Європу, канцлер Німеччини бореться за вплив
Зіштовхнувшись із найгіршою кризою з часів Другої світової війни, Європа шукає лідерства. Олаф Шольц намагається взяти на себе цю роль, але стикається з прохолодною відповіддю.
(https://www.nytimes.com/2022/09/02/world/europe/germany-scholz-eu.html)

Щось придумано? Маніпуляція з того боку Антлантики? Ні.

Цього тижня пан Шольц спробував зробити це знову в Празі, виступивши, як він сподівався, з великою промовою перед Європейським Союзом. Гучний прийом: нудьга.

«Це була годинна лекція», - скаржилася одна німецька газета. «Недільна проповідь», - сказав інший. У німецькій Süddeutsche Zeitung найкращий захист, який міг запропонувати один колумніст для своєї промови, це те, що вона «не була нецікавою».

Навіть сам прем'єр-міністр Чехії визнав, що не дослухався, хоча й заявив про технічні труднощі.

Між Білим і Чорним сірість не може існувати, коли між Чорним і Білим ВІЙНА... а ось тут і фатальна помилка Гете, через зміну реальної історії про Фауста. Як все просто, коли знаеш звідки - де почалося історія сірості.
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02.09.2022 12:15 Відповісти
А при чому тут Гете і "Фауст"? Світогляд, німецького суспісльтва - Гете читают всі німці. А висновки із оригіналу історії "Фауста" і твором Гете протилежні.
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02.09.2022 12:28 Відповісти
Провокаційне питання - розуміє Шольц і політеліта Німеччини, що після появи коментарів про фатальну помилку Гете і світогляд німців Німеччина через кілька тижнів почне змінюватись?)
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02.09.2022 12:46 Відповісти
ну а куда ж тебе деваться то...ты на крючке,карась **аный...
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02.09.2022 11:16 Відповісти
а в цьому ніхто і не сумнівався, потрібно ж відпрацьовувати.
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02.09.2022 11:18 Відповісти
Чим би дитя не тішилось…
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02.09.2022 11:20 Відповісти
Пусть потом на свиданку приходит. Или цветы на могилку приносит.
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02.09.2022 11:20 Відповісти
Обговорювали резинові попки чи що ?
Який сенс у спілкуванні з ****** ?
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02.09.2022 11:23 Відповісти
А стіл буде все довшим і довшим...
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02.09.2022 11:23 Відповісти
Ну ну, продовжуй"валятишольца"! Сподіваюся на наступних виборах німці дадуть йому належну оцінку!!
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02.09.2022 11:25 Відповісти
"Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат." ©
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02.09.2022 11:26 Відповісти
збоченець
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02.09.2022 11:30 Відповісти
Шольц, сколько ты не общался с ************, он всё одно представляет тебя фашистом в немецкой форме и каске, а себя Петром l. Шизофрения неизлечима.
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02.09.2022 11:35 Відповісти
все таки в кгб умели обучать приемам вербовки...

Ведь вербовка бывает очень разной.... и не обязательно путем угроз , шантажа или компрометацией... Иногда это может быть обаяние, поддержка, помощь (не побоюсь эттого слова)...
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02.09.2022 11:35 Відповісти
Шольц перевод очередной получил?
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02.09.2022 11:37 Відповісти
Смотри, Олаф, не попади в лубянскую перековку, как твой покровитель шрёдер, позорище ему на века!
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02.09.2022 11:44 Відповісти
Якщо буде давати зброю Україні, то хай говоре. Чим більше болтовні з ****** ,тим більше нам зброї - таке нам підходе.
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02.09.2022 11:56 Відповісти
мазохіст?
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02.09.2022 12:17 Відповісти
Ну а як по-іншому може бути, холоп свого господаря має слухати та прислухатися завжди
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02.09.2022 12:48 Відповісти
А шоб ти згорів і зітлів вогнем пикельним.
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02.09.2022 13:13 Відповісти
Так моя бабця часто говорила до діда.
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02.09.2022 13:14 Відповісти
Я багато раз спілкувався з Путіним - з гордістю сказав Шольц.Інколи він навіть довіряв мені почистити мешти і утилізувати власне лайно,коли приїзджав в Німеччину...
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02.09.2022 17:15 Відповісти
Можеш навіть пожити з ******, він тобі геморой вилікує. Або зробить.
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02.09.2022 23:19 Відповісти
"...тому що гроші не пахнуть" додав він тихенько, коли вимкнули мікрофон
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04.09.2022 07:21 Відповісти
 
 