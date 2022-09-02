Я багато разів спілкувався з Путіним і продовжу це робити, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує і надалі продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Я зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом. Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити", - наголосив Шольц.
Також він не вважає, що Німеччина має на шкоду собі форсувати відмову від російського газу.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Radchenko86
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Будь ласка, зачекайте...
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Приключения русни в Латвии. (со звуком))))
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781
Когда забыл, что ты не у себя дома.
(с) Алл Капонэ.
p.s. А цей чувак був фахівцем стосовно "перемовин з ох*ївшими під*расами"...
Чи головне не результат а участь?
NYT «Засуджений очолити» Європу, канцлер Німеччини бореться за вплив
Зіштовхнувшись із найгіршою кризою з часів Другої світової війни, Європа шукає лідерства. Олаф Шольц намагається взяти на себе цю роль, але стикається з прохолодною відповіддю.
(https://www.nytimes.com/2022/09/02/world/europe/germany-scholz-eu.html)
Щось придумано? Маніпуляція з того боку Антлантики? Ні.
Цього тижня пан Шольц спробував зробити це знову в Празі, виступивши, як він сподівався, з великою промовою перед Європейським Союзом. Гучний прийом: нудьга.
«Це була годинна лекція», - скаржилася одна німецька газета. «Недільна проповідь», - сказав інший. У німецькій Süddeutsche Zeitung найкращий захист, який міг запропонувати один колумніст для своєї промови, це те, що вона «не була нецікавою».
Навіть сам прем'єр-міністр Чехії визнав, що не дослухався, хоча й заявив про технічні труднощі.
Між Білим і Чорним сірість не може існувати, коли між Чорним і Білим ВІЙНА... а ось тут і фатальна помилка Гете, через зміну реальної історії про Фауста. Як все просто, коли знаеш звідки - де почалося історія сірості.
Який сенс у спілкуванні з ****** ?
Ведь вербовка бывает очень разной.... и не обязательно путем угроз , шантажа или компрометацией... Иногда это может быть обаяние, поддержка, помощь (не побоюсь эттого слова)...