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Японская компания запустила сине-желтый поезд. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Японская компания Kotohira Railway в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей с горячих точек и рискуют собственной жизнью, запустила поезд в цветах украинского флага", - говорится в сообщении.
Как отмечается, прокатиться в таком вагоне можно в городе Такамацу.
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