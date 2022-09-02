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Новости За рубежом
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железная дорога (1377) поезд (1010) Украина (44287) Япония (1240)

Японская компания запустила сине-желтый поезд. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потяг

По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Японская компания Kotohira Railway в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей с горячих точек и рискуют собственной жизнью, запустила поезд в цветах украинского флага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокатиться в таком вагоне можно в городе Такамацу.

Японская компания запустила сине-желтый поезд 01


Японская компания запустила сине-желтый поезд 02
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Топ комментарии
+9
Дякую Японії за підтримку.
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02.09.2022 15:46
+7
Японо-бандерівці?
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02.09.2022 15:42
+6
Ну або традиційну народну творчість часів війни 1905 року намалюють:
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02.09.2022 15:51
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Японо-бандерівці?
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02.09.2022 15:42 Ответить
Хай ще й "біло-синьо-червоний" запустять, з написом - "******"...
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02.09.2022 15:44 Ответить
Ну або традиційну народну творчість часів війни 1905 року намалюють:
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02.09.2022 15:51 Ответить
этот японский приём называется -бросок через бедро
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02.09.2022 15:54 Ответить
А чего руzкий Ванька штаны приспустил?
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02.09.2022 15:55 Ответить
техника такая
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02.09.2022 15:57 Ответить
Не, це буде нова "Олімпійська дисціпліна"...
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02.09.2022 16:22 Ответить
Дякую Японії за підтримку.
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02.09.2022 15:46 Ответить
日本に栄光あれ 英雄たちに栄光あれ
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02.09.2022 16:06 Ответить
Сахалін -- наш!!!
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02.09.2022 16:36 Ответить
На Курильських островах такі поїзди будуть популярні.
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02.09.2022 19:15 Ответить
Дуже гарний потяг , просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.09.2022 19:24 Ответить
 
 