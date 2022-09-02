Японська компанія запустила синьо-жовтий потяг. ФОТО

На японській залізниці курсує потяг із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Японська компанія Kotohira Railway на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям, запустила потяг у кольорах українського прапора", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, покататись у такому вагоні можна в місті Такамацу.

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