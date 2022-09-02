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Японська компанія запустила синьо-жовтий потяг. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На японській залізниці курсує потяг із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Японська компанія Kotohira Railway на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям, запустила потяг у кольорах українського прапора", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, покататись у такому вагоні можна в місті Такамацу.
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