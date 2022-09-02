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залізниця (657) потяг (681) Україна (5190) Японія (592)

Японська компанія запустила синьо-жовтий потяг. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потяг

На японській залізниці курсує потяг із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Японська компанія Kotohira Railway на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям, запустила потяг у кольорах українського прапора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається,  покататись у такому вагоні можна в місті Такамацу.

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Японська компанія запустила синьо-жовтий потяг 01


Японська компанія запустила синьо-жовтий потяг 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Дякую Японії за підтримку.
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02.09.2022 15:46
+7
Японо-бандерівці?
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02.09.2022 15:42
+6
Ну або традиційну народну творчість часів війни 1905 року намалюють:
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02.09.2022 15:51
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Японо-бандерівці?
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02.09.2022 15:42 Відповісти
Хай ще й "біло-синьо-червоний" запустять, з написом - "******"...
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02.09.2022 15:44 Відповісти
Ну або традиційну народну творчість часів війни 1905 року намалюють:
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02.09.2022 15:51 Відповісти
этот японский приём называется -бросок через бедро
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02.09.2022 15:54 Відповісти
А чего руzкий Ванька штаны приспустил?
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02.09.2022 15:55 Відповісти
техника такая
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02.09.2022 15:57 Відповісти
Не, це буде нова "Олімпійська дисціпліна"...
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02.09.2022 16:22 Відповісти
Дякую Японії за підтримку.
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02.09.2022 15:46 Відповісти
日本に栄光あれ 英雄たちに栄光あれ
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02.09.2022 16:06 Відповісти
Сахалін -- наш!!!
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02.09.2022 16:36 Відповісти
На Курильських островах такі поїзди будуть популярні.
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02.09.2022 19:15 Відповісти
Дуже гарний потяг , просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.09.2022 19:24 Відповісти
 
 