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Новости За рубежом
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виза (1225) Польша (7461) Россия (91193) Моравецкий Матеуш (285)

Выдача виз россиянам ограничена до минимума, - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

Польша однозначно выступает за запрет на въезд россиян на территорию Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, приезды россиян в Польшу сведены к минимуму.

"Польша принадлежит к тем странам, которые однозначно выступают за запрет въезда для россиян на территорию Европейского Союза. Гуманитарные визы и дальше могут выдаваться, однако, не представляю себе такой ситуации, чтобы продолжалась война в Украине, ужасные преступления совершались российскими преступниками, а в то же время, российские граждане могли бы себе въезжать на территорию Евросоюза так, будто ничего не произошло", - подчеркнул он.

Несколько дней назад в Праге министры иностранных дел стран Евросоюза добились политической договоренности приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз для россиян. Ранее ЕС приостановил часть соглашения 2007 года, которое касалось чиновников и бизнесменов. Теперь планируется заморозить туристическую часть.

Главы МИД также достигли договоренности, согласно которой паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться. Это приведет к значительному уменьшению количества туристических виз.

Читайте: Моравецкий о визах россиянам: "Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию"
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Топ комментарии
+4
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02.09.2022 17:23
+4
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02.09.2022 17:26
+3
наріту *****. Це забудеться, і в наступному році алєксандрочів отримає орден Зірки Італії.
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02.09.2022 18:12
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02.09.2022 17:23 Ответить
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02.09.2022 17:26 Ответить
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02.09.2022 17:47 Ответить
Зеляляляляля...
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02.09.2022 17:48 Ответить
наріту *****. Це забудеться, і в наступному році алєксандрочів отримає орден Зірки Італії.
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02.09.2022 18:12 Ответить
Зараз польща одне із головних місць для релокації кацапських програмістів. Чи ето другіє расеєянє?
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02.09.2022 17:31 Ответить
це звідки?

одне із 50-ти місць?
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02.09.2022 20:56 Ответить
Правильно. Рогаті шниряють вечорами по Литві і співають катюшу.
Звісно, поліція на місці.
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02.09.2022 17:33 Ответить
Зато Зелина хата в Италии будет под присмотром моцкальким... на рабZee у Зели братанов больше чем население Украины...
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02.09.2022 17:45 Ответить
но выбрали его такие же кацапы, у которых там родственники
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02.09.2022 17:48 Ответить
у порохоботів у кожній другій темі "загострення алергії" на зе
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02.09.2022 20:59 Ответить
а можно узнать в тени каких мусорных ящиков скрывается этот гавеный "фсбшный минимум"?
- клички, адреса, номера телефонов, явки, пароли и цели задания.
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02.09.2022 18:01 Ответить
Буквально на днях в Вильнюсе, «не такие», «не согласные» и «борцы с режимом», создали новую структуру, которая должна стать намного более структурной, чем предыдущие структуры, которые только видом своих структур повергали… Кого и во что, в данном случае - не суть важно. Главное, что эти интеллекталы теперь смогут собираться вместе, высказывать озабоченность и главное - давать нам советы, как бороться с рашизмом. И тут нечего смеяться или плеваться, они всерьез заняты этим хотя бы потому, что видят себя теми, кто прийдет на смену прутину.

Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.

Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.

В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.

Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.

Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.

Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
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02.09.2022 18:05 Ответить
"паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться."

Так им Украина новые выдаст-это же наши люди.Как в Крыму,все с украинскими загранпаспортами.
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02.09.2022 18:26 Ответить
Зайшла на їхній великий туристичний форум - кацапйо хоче в Європу аж пищить, радяться як подавати скарги в ЄСПЛ, бо їм візи не дають
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02.09.2022 18:26 Ответить
 
 