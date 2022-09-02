Выдача виз россиянам ограничена до минимума, - премьер Польши Моравецкий
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Польша однозначно выступает за запрет на въезд россиян на территорию Евросоюза.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, приезды россиян в Польшу сведены к минимуму.
"Польша принадлежит к тем странам, которые однозначно выступают за запрет въезда для россиян на территорию Европейского Союза. Гуманитарные визы и дальше могут выдаваться, однако, не представляю себе такой ситуации, чтобы продолжалась война в Украине, ужасные преступления совершались российскими преступниками, а в то же время, российские граждане могли бы себе въезжать на территорию Евросоюза так, будто ничего не произошло", - подчеркнул он.
Несколько дней назад в Праге министры иностранных дел стран Евросоюза добились политической договоренности приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз для россиян. Ранее ЕС приостановил часть соглашения 2007 года, которое касалось чиновников и бизнесменов. Теперь планируется заморозить туристическую часть.
Главы МИД также достигли договоренности, согласно которой паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться. Это приведет к значительному уменьшению количества туристических виз.
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одне із 50-ти місць?
Звісно, поліція на місці.
- клички, адреса, номера телефонов, явки, пароли и цели задания.
Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.
Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.
В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.
Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.
Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.
Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
Так им Украина новые выдаст-это же наши люди.Как в Крыму,все с украинскими загранпаспортами.