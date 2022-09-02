Выдача виз россиянам ограничена до минимума, - премьер Польши Моравецкий

Польша однозначно выступает за запрет на въезд россиян на территорию Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, приезды россиян в Польшу сведены к минимуму.

"Польша принадлежит к тем странам, которые однозначно выступают за запрет въезда для россиян на территорию Европейского Союза. Гуманитарные визы и дальше могут выдаваться, однако, не представляю себе такой ситуации, чтобы продолжалась война в Украине, ужасные преступления совершались российскими преступниками, а в то же время, российские граждане могли бы себе въезжать на территорию Евросоюза так, будто ничего не произошло", - подчеркнул он.

Несколько дней назад в Праге министры иностранных дел стран Евросоюза добились политической договоренности приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз для россиян. Ранее ЕС приостановил часть соглашения 2007 года, которое касалось чиновников и бизнесменов. Теперь планируется заморозить туристическую часть.

Главы МИД также достигли договоренности, согласно которой паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться. Это приведет к значительному уменьшению количества туристических виз.

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