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Новини За кордоном
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Видачу віз росіянам обмежено до мінімуму, - прем’єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Польща однозначно виступає за заборону на в’їзд росіян на територію Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо, про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, приїзди росіян до Польщі зведені до мінімуму.

"Польща належить до тих країн, які однозначно виступають за заборону в’їзду для росіян на територію Європейського Союзу. Гуманітарні візи і надалі можуть видаватися, однак, не уявляю собі такої ситуації, щоби тривала війна в Україні, жахливі злочини скоювалися російськими злочинцями, а водночас російські громадяни могли би собі в’їжджати на територію Євросоюзу так, ніби нічого не сталося", - наголосив він.

Кілька днів тому в Празі міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості призупинити дію угоди про спрощену видачу віз для росіян. Раніше ЄС призупинив частину угоди 2007 року, яка стосувалася урядовців і бізнесменів. Тепер планується заморозити туристичну частину.

Глави МЗС також досягли домовленості, згідно з якою паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться. Це призведе до значного зменшення кількості туристичних віз.

Читайте: Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
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02.09.2022 17:23
+4
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02.09.2022 17:26
+3
наріту *****. Це забудеться, і в наступному році алєксандрочів отримає орден Зірки Італії.
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02.09.2022 18:12
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02.09.2022 17:23 Відповісти
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02.09.2022 17:26 Відповісти
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02.09.2022 17:47 Відповісти
Зеляляляляля...
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02.09.2022 17:48 Відповісти
наріту *****. Це забудеться, і в наступному році алєксандрочів отримає орден Зірки Італії.
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02.09.2022 18:12 Відповісти
Зараз польща одне із головних місць для релокації кацапських програмістів. Чи ето другіє расеєянє?
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02.09.2022 17:31 Відповісти
це звідки?

одне із 50-ти місць?
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02.09.2022 20:56 Відповісти
Правильно. Рогаті шниряють вечорами по Литві і співають катюшу.
Звісно, поліція на місці.
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02.09.2022 17:33 Відповісти
Зато Зелина хата в Италии будет под присмотром моцкальким... на рабZee у Зели братанов больше чем население Украины...
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02.09.2022 17:45 Відповісти
но выбрали его такие же кацапы, у которых там родственники
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02.09.2022 17:48 Відповісти
у порохоботів у кожній другій темі "загострення алергії" на зе
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02.09.2022 20:59 Відповісти
а можно узнать в тени каких мусорных ящиков скрывается этот гавеный "фсбшный минимум"?
- клички, адреса, номера телефонов, явки, пароли и цели задания.
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02.09.2022 18:01 Відповісти
Буквально на днях в Вильнюсе, «не такие», «не согласные» и «борцы с режимом», создали новую структуру, которая должна стать намного более структурной, чем предыдущие структуры, которые только видом своих структур повергали… Кого и во что, в данном случае - не суть важно. Главное, что эти интеллекталы теперь смогут собираться вместе, высказывать озабоченность и главное - давать нам советы, как бороться с рашизмом. И тут нечего смеяться или плеваться, они всерьез заняты этим хотя бы потому, что видят себя теми, кто прийдет на смену прутину.

Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.

Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.

В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.

Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.

Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.

Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
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02.09.2022 18:05 Відповісти
"паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться."

Так им Украина новые выдаст-это же наши люди.Как в Крыму,все с украинскими загранпаспортами.
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02.09.2022 18:26 Відповісти
Зайшла на їхній великий туристичний форум - кацапйо хоче в Європу аж пищить, радяться як подавати скарги в ЄСПЛ, бо їм візи не дають
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02.09.2022 18:26 Відповісти
 
 