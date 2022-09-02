Видачу віз росіянам обмежено до мінімуму, - прем’єр Польщі Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща однозначно виступає за заборону на в’їзд росіян на територію Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо, про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
За його словами, приїзди росіян до Польщі зведені до мінімуму.
"Польща належить до тих країн, які однозначно виступають за заборону в’їзду для росіян на територію Європейського Союзу. Гуманітарні візи і надалі можуть видаватися, однак, не уявляю собі такої ситуації, щоби тривала війна в Україні, жахливі злочини скоювалися російськими злочинцями, а водночас російські громадяни могли би собі в’їжджати на територію Євросоюзу так, ніби нічого не сталося", - наголосив він.
Кілька днів тому в Празі міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості призупинити дію угоди про спрощену видачу віз для росіян. Раніше ЄС призупинив частину угоди 2007 року, яка стосувалася урядовців і бізнесменів. Тепер планується заморозити туристичну частину.
Глави МЗС також досягли домовленості, згідно з якою паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться. Це призведе до значного зменшення кількості туристичних віз.
Будь ласка, зачекайте...
одне із 50-ти місць?
Звісно, поліція на місці.
- клички, адреса, номера телефонов, явки, пароли и цели задания.
Ну а прийти они собираются после того, как Украина сломает хребет режиму, вот тогда-то они и планируют въехать все в белом и на белых лошадях, а впереди, на самой белой лошади, планирует скакать знаменитый шахматист и бывший чемпион мира. Понятно, что он, и его сподвижники, имеют массу претензий и советов того сорта, как мы должны бороться с тем, что они хотят собой заменить. Союз этот образовался легко и органично, поскольку все эти деятели, в политическом смысле - без яиц, зибов, когтей и всего того, что нужно для драки, зато себя они считают невыносимыми экспертами во всем, что касается борьбы с режимом.
Правда, все они стали борцами на расстоянии в несколько тысяч километров от режима или предмета их борьбы, но это их не смущает, как не смущает из и то, что украинцы посылают их в направлении, которым проследовал крейсер Москва. И что характерно, они вроде бы называют себя оппозицией путинскому режиму, но почему-то постоянно лезут в наши дела, то с какими-то тупыми советами, то с претензиями. Шахматист так и вовсе выдвинул насущный вопрос о том, как защитить русскоязычное население в Крыму. Возможно он обчиталсе речей прутина до такой степени, что стал сыпать циататми, а может его одолела какая-то другая причина, но местами кажется, что он с Машей Захаровой - молочный брат… или сестра.
В общем все, что связано с мордором, даже вот такая беспощадная и бесполезная оппозиция, указывает на важный факт. Там сгнило буквально все, за что не возьмись. Вот за оппозицию, которая скоро будет называться «каспаровщиной», лучше не браться вовсе, а если браться, то в защитных перчатках, маске и очках, чтобы не обляпаться. Но в этой большой помойке есть и более веселые сюжеты.
Так, еще совсем недавно, другая часть лепрозория, которая готова носить «резиновую попку» фюрера на руках и лобзать ее до потери сознательности, с восторгом восприняло известие о том, что прутин заставляет платить ему за газ в рублях. Такая подача вызывала дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а самая экзальтированная публика даже выкрикивала что-то типа: «Прутин введи!». Но как писал Сенека: «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!» Короче говоря, стало известно о том, что валютные вклады населения ватостана, плавным движением, превращаются в рублевые.
Вернее, насильно никто не переводит валюту в рубли до тех пор, пока владелец не решается снять их или как-то двинуть со счета. Ему тут же пересчитывают валюту в рубли по курсу, а на вопрос о том, почему так, счет-то валютный, ему отвечают: «Валюты нет, но вы держитесь!» Мол, ты тут еще повыступай на тему о том, что тебе рубли не нравятся и мы позвоним куда надо и пускай у тебя поинтересуются, почему вонючий доллар или вонючее евро, тебе больше нравится, чем замечательный рубль. Но и оставить как есть клиент тоже не может - накладно. За хранение валюты на счетах, начали брать комиссию за хранение. А ведь как они радовались решению прутина «газ за рубли». Теперь же им стало не до смеху и они начинают догадываться, что их как-то извращенно поимели, поэтому им трудно сказать наверняка, о чьих именно резиновых попках вчера прутин рассказывал детям.
Так что их оппозиция или наоборот, мазаны одним миром и потому, хорошие и плохие, согласные и не согласные, борцовские и резиновые, идут смотреть на крейсер Москва. Ничего другого для них у нас нет.
anti-colorados
Так им Украина новые выдаст-это же наши люди.Как в Крыму,все с украинскими загранпаспортами.