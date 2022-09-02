Видачу віз росіянам обмежено до мінімуму, - прем’єр Польщі Моравецький

Польща однозначно виступає за заборону на в’їзд росіян на територію Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо, про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, приїзди росіян до Польщі зведені до мінімуму.

"Польща належить до тих країн, які однозначно виступають за заборону в’їзду для росіян на територію Європейського Союзу. Гуманітарні візи і надалі можуть видаватися, однак, не уявляю собі такої ситуації, щоби тривала війна в Україні, жахливі злочини скоювалися російськими злочинцями, а водночас російські громадяни могли би собі в’їжджати на територію Євросоюзу так, ніби нічого не сталося", - наголосив він.

Кілька днів тому в Празі міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості призупинити дію угоди про спрощену видачу віз для росіян. Раніше ЄС призупинив частину угоди 2007 року, яка стосувалася урядовців і бізнесменів. Тепер планується заморозити туристичну частину.

Глави МЗС також досягли домовленості, згідно з якою паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться. Це призведе до значного зменшення кількості туристичних віз.

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