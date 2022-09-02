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Новости Война в Украине
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Глава Никопольского района: На противоположном берегу стало меньше оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нікополь

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что на противоположном от Никополя берегу Каховского водохранилища стало меньше российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"За последние дни на противоположном берегу стало меньше живой силы и техники оккупантов. ВСУ работают!" – говорится в сообщении.

По словам Евтушенко, 2 сентября в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела территории района.

Однако к вечеру "на противоположном берегу зафиксировано движение вражеской техники: оно не такое оживленное, но присутствует".

Евтушенко призвал жителей воспользоваться правилом двух стен или находиться в укрытиях.

Смотрите: Ночью враг ударил по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранен мужчина, - ОВА. ФОТО

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила с визитом Запорожскую АЭС.
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Топ комментарии
+11
🤣🤣🤣

Акція poziйському zолдату. Хто перепливе Дніпро із пральною машиною - тому унітаз у подарунок
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02.09.2022 23:12
+10
Вибухи чутно ввечері 2 серпня у районі Антонівки Херсонської області - вже вдруге за день. Ймовірно, там під "бавовну" потрапила ворожа військова техніка.
"В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", - йдеться в ланцюжку повідомлень.
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02.09.2022 22:58
+9
Так буває, коли плануєш за 2-3 дні захопити Київ.

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02.09.2022 23:00
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ще багато роботи .... порібно щоб кацапів у рашці значно поменшало.....
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02.09.2022 22:46 Ответить
а він їх травив?
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02.09.2022 22:48 Ответить
Частину військ окупанти перекидують на інший напрямок. В Мелітополі помітили колону танків яка рухалась в напрямку Бердянська.
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02.09.2022 22:48 Ответить
похоже на имитацию бурной деятельности.***** приказала взять Дамбаз до 15 вересня.
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02.09.2022 23:37 Ответить
Вибухи чутно ввечері 2 серпня у районі Антонівки Херсонської області - вже вдруге за день. Ймовірно, там під "бавовну" потрапила ворожа військова техніка.
"В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", - йдеться в ланцюжку повідомлень.
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02.09.2022 22:58 Ответить
Так буває, коли плануєш за 2-3 дні захопити Київ.

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02.09.2022 23:00 Ответить
🤣🤣🤣

Акція poziйському zолдату. Хто перепливе Дніпро із пральною машиною - тому унітаз у подарунок
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02.09.2022 23:12 Ответить
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03.09.2022 09:54 Ответить
С учетом того сколько мразей отправили на концерт Кобзону , то это да.
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02.09.2022 23:37 Ответить
Но при этом вечером постреливают с Каменки,которая на противоположном берегу от Никополя,вместе с Энергодаром.
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03.09.2022 00:07 Ответить
Кацапня мені нагадує африканську саранчу , яка мігрує дуже шаидко
з одного місця в інше щоби щось з'їсти , а кацапи , щоби отримати
кулю в с@раку
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03.09.2022 01:08 Ответить
 
 