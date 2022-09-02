Глава Никопольского района: На противоположном берегу стало меньше оккупантов
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Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что на противоположном от Никополя берегу Каховского водохранилища стало меньше российских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.
"За последние дни на противоположном берегу стало меньше живой силы и техники оккупантов. ВСУ работают!" – говорится в сообщении.
По словам Евтушенко, 2 сентября в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела территории района.
Однако к вечеру "на противоположном берегу зафиксировано движение вражеской техники: оно не такое оживленное, но присутствует".
Евтушенко призвал жителей воспользоваться правилом двух стен или находиться в укрытиях.
Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила с визитом Запорожскую АЭС.
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"В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", - йдеться в ланцюжку повідомлень.
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