Глава Никопольского района: На противоположном берегу стало меньше оккупантов

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что на противоположном от Никополя берегу Каховского водохранилища стало меньше российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"За последние дни на противоположном берегу стало меньше живой силы и техники оккупантов. ВСУ работают!" – говорится в сообщении.

По словам Евтушенко, 2 сентября в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела территории района.

Однако к вечеру "на противоположном берегу зафиксировано движение вражеской техники: оно не такое оживленное, но присутствует".

Евтушенко призвал жителей воспользоваться правилом двух стен или находиться в укрытиях.

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Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила с визитом Запорожскую АЭС.