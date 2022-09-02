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Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища поменшало російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Telegram Голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"За останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють!" - ідеться в повідомленні.

За словами Євтушенка, 2 вересня впродовж дня не зафіксовано жодного обстрілу території району.

Проте надвечір "на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки: він не такий жвавий, але присутній".

Євтушенко закликав жителів скористатися правилом двох стін чи перебувати в укриттях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ  відвідала з візитом Запорізьку АЕС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
🤣🤣🤣

Акція poziйському zолдату. Хто перепливе Дніпро із пральною машиною - тому унітаз у подарунок
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02.09.2022 23:12
+10
Вибухи чутно ввечері 2 серпня у районі Антонівки Херсонської області - вже вдруге за день. Ймовірно, там під "бавовну" потрапила ворожа військова техніка.
"В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", - йдеться в ланцюжку повідомлень.
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02.09.2022 22:58
+9
Так буває, коли плануєш за 2-3 дні захопити Київ.

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02.09.2022 23:00
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ще багато роботи .... порібно щоб кацапів у рашці значно поменшало.....
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02.09.2022 22:46 Відповісти
а він їх травив?
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02.09.2022 22:48 Відповісти
Частину військ окупанти перекидують на інший напрямок. В Мелітополі помітили колону танків яка рухалась в напрямку Бердянська.
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02.09.2022 22:48 Відповісти
похоже на имитацию бурной деятельности.***** приказала взять Дамбаз до 15 вересня.
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02.09.2022 23:37 Відповісти
Вибухи чутно ввечері 2 серпня у районі Антонівки Херсонської області - вже вдруге за день. Ймовірно, там під "бавовну" потрапила ворожа військова техніка.
"В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", - йдеться в ланцюжку повідомлень.
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02.09.2022 22:58 Відповісти
Так буває, коли плануєш за 2-3 дні захопити Київ.

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02.09.2022 23:00 Відповісти
🤣🤣🤣

Акція poziйському zолдату. Хто перепливе Дніпро із пральною машиною - тому унітаз у подарунок
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02.09.2022 23:12 Відповісти
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03.09.2022 09:54 Відповісти
С учетом того сколько мразей отправили на концерт Кобзону , то это да.
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02.09.2022 23:37 Відповісти
Но при этом вечером постреливают с Каменки,которая на противоположном берегу от Никополя,вместе с Энергодаром.
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03.09.2022 00:07 Відповісти
Кацапня мені нагадує африканську саранчу , яка мігрує дуже шаидко
з одного місця в інше щоби щось з'їсти , а кацапи , щоби отримати
кулю в с@раку
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03.09.2022 01:08 Відповісти
 
 