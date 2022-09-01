Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована на окупованій РФ території біля Енергодару.
Відповідне відео оприлюднили пропагандисти "РИА Новости", співробітник якої супроводжує місію на окупованій території, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.
В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
Будь ласка, зачекайте...
ЗАМИНИРОВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ АЭС НАЙДУТСЯ ПАТРИОТЫ СМЕРТНИКИ И СКАЗАТЬ РАЗ ТАК @УЙЛО ТЕРРОРОМ ВЫМАГАЕТ И ВЫ ССЫТЕ ПЕРЕД НИМ И ПАРУ ЗАРЯДОВ ГРЯЗНОЙ БОМБЫ В СТОЛИЦАХ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ И ВСЕ...... ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА ЧТО ТО ОТДАВАТЬ ПОЧЕМУ НАС ДОЛЖНЫ БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИТЬ НАСИЛОВАТЬ ОТБИРАТЬ И УБИВАТЬ?? почему Украина не встанет на Путь @уйла террор шантаж самое я смотрю действенное средство дял просыпания снятия озабоченности импотенции и прочего? сделала бы такое Украина и срок 12 часов чтобы РАШКА СВАЛИЛА НА @ С УКРАИНЫ А НЕТ БУДЕМ ПОДЫХАТЬ ВСЕ ДРУЖНО С ПЕСНЕЙ И ВЕСЕЛО.... увы говорят мол наш клоун еврейский чем то похож на @уйло увы и близко не валялось даже рядом... нет воно трусливая шавка только ВОРОВАТЬ МИЛЛИАРДАМИ ДА ПИ@ДЕТЬ МОЖЕТ УВЫ УВЫ НЕТ У НАС УКРАИНСКОГО @УЙЛА К СОЖАЛЕНИЮ... все 30 лет власть в руки попадала дебилам дегенератам маланской разбавленности алкашам уркам клоунам мудакам и поцам.... еще не было на посту Президента УКРАИНА СИЛЬНОГО ВОЛЕВОГО КОТОРЫЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИДИТЕ НА@УЙ В ЭФИРЕ прямом и на встрпече лично.... И США И КАНАДЕ И НАТО И РОССИИ ВСЕМУ МИРУ ЕС.... ИДИТЕ ВСЕ НА@УЙ... ЕСЛИ они требуют вымагают что то от Украины в противное для Украины....
Прикольно буде, якщо орки захоплять цю місію у заручники.
@uspenovka19632
·
3 ч
Обстріл Запорізької АЕС ,фактине виведення її з роботи,в результаті його,каже про одне:на *** вєртєлі кацапи країни G 7,їхню спільну заяву,щодо дкмілітаоізації ЗАЕС,ЄС,ОБСЄ,НАТО і,звісно ж,підхуйлове МАГАТЕ.
стопкадр зробіть
а почему украинских журналистов нет или словацких ? Почему опять кацапы впихнулись по наглому ?
///
Під час перевірки МАГАТЕ на ЗАЕС виявили військову російську техніку
https://t.me/chanel24/52315
"Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин" - пише (https://t.me/ssternenko/8110) активіст Стерненко
Що тут додати... з такими дебілами й воюємо
Прекратите торговать с Россией, разорвите с ней дипломатические отношения, объявите страной-спонсором терроризма, дайте Украине достаточно оружия (столько, сколько ей надо для победы, а не для "продержаться"), в т.ч. такого, чтобы ВСУ могли свободно атаковать любые цели на территории РФ.
Ровно через 3 дня Кремль объявит о завершении "СВО".
Ну, это в том случае, если Западу нужно завершение войны. Если нет, то, конечно, магатэ, хератэ, озабоченности и т.д.
КОЛОКОЛ XXI
Olena Halushka
@OlenaHalushka
·
48 мин
IAEA mission members pass by the russian military Z-trucks stationed at the Zaporizhzhia nuclear power plant. I hope they also checked what's inside. This absolutely blows my mind. Video shared by the russian propaganda H/t
@grntmedia
https://twitter.com/i/status/1565351635546943494
@Dobrokhotov
·
2 ч
Путинские войска не просто сделали из атомной электростанции склад для снарядов, но и похищают персонал, пытают их, режут им пальцы и гениталии. Это хуже чем нацисты, это какие-то совсем бесы вроде Исламского государства
@VALMICHEL7
·
2 ч
Русский мир в Энергодаре: Сотрудников ЗАЭС избивают, пытают током и слезоточивым газом, насилуют, режут гениталии - и все снимают на видео. Применяют пытку «21 розы» - срезание кожи на пальцах и гениталиях. Используют хлор, который разливают на полу камер.
а якісь хрєнопупали приїздять подивитись що там з тією станцією..тобто на людей плювати..
ще те зерно...кабздець ЗЕмляті.. треба було міняти зерно на пєнделі кацапам..
але офшори вони такі..