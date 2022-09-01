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Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована на окупованій РФ території біля Енергодару.

Відповідне відео оприлюднили пропагандисти "РИА Новости", співробітник якої супроводжує місію на окупованій території, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна місія в разі аварії на Запорізькій АЕС буде неможливою, - Червоний Хрест

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
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01.09.2022 15:10
+14
Глибока занепокоєність
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01.09.2022 14:44
+13
працівників мабудь вивезли чи сховали..покажуть чемних росіян у косоворотках і єх баб у кокошниках..схавають
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01.09.2022 14:54
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І шо там?
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01.09.2022 14:39 Відповісти
Глибока занепокоєність
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01.09.2022 14:44 Відповісти
А СКАЖУ Я ВАМ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ НАМ САМИМ
ЗАМИНИРОВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ АЭС НАЙДУТСЯ ПАТРИОТЫ СМЕРТНИКИ И СКАЗАТЬ РАЗ ТАК @УЙЛО ТЕРРОРОМ ВЫМАГАЕТ И ВЫ ССЫТЕ ПЕРЕД НИМ И ПАРУ ЗАРЯДОВ ГРЯЗНОЙ БОМБЫ В СТОЛИЦАХ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ И ВСЕ...... ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА ЧТО ТО ОТДАВАТЬ ПОЧЕМУ НАС ДОЛЖНЫ БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИТЬ НАСИЛОВАТЬ ОТБИРАТЬ И УБИВАТЬ?? почему Украина не встанет на Путь @уйла террор шантаж самое я смотрю действенное средство дял просыпания снятия озабоченности импотенции и прочего? сделала бы такое Украина и срок 12 часов чтобы РАШКА СВАЛИЛА НА @ С УКРАИНЫ А НЕТ БУДЕМ ПОДЫХАТЬ ВСЕ ДРУЖНО С ПЕСНЕЙ И ВЕСЕЛО.... увы говорят мол наш клоун еврейский чем то похож на @уйло увы и близко не валялось даже рядом... нет воно трусливая шавка только ВОРОВАТЬ МИЛЛИАРДАМИ ДА ПИ@ДЕТЬ МОЖЕТ УВЫ УВЫ НЕТ У НАС УКРАИНСКОГО @УЙЛА К СОЖАЛЕНИЮ... все 30 лет власть в руки попадала дебилам дегенератам маланской разбавленности алкашам уркам клоунам мудакам и поцам.... еще не было на посту Президента УКРАИНА СИЛЬНОГО ВОЛЕВОГО КОТОРЫЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИДИТЕ НА@УЙ В ЭФИРЕ прямом и на встрпече лично.... И США И КАНАДЕ И НАТО И РОССИИ ВСЕМУ МИРУ ЕС.... ИДИТЕ ВСЕ НА@УЙ... ЕСЛИ они требуют вымагают что то от Украины в противное для Украины....
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01.09.2022 15:36 Відповісти
Всецело поддержую, кроме минирования столиц. Нам там еще организовывать свои анклавы и жить. А Украина? Пусть не достанется она никому в таком случае. Но это нужно делать в самом конце войны в случае реального поражения
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01.09.2022 16:12 Відповісти
в НордОсте так и было..хуйло положило всех, а запад даже сраного стингера не дал Ичкерии, утюженного русского Грозного кстати, авиацией русни...
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01.09.2022 16:30 Відповісти
Я бы заминировал все оставшиеся АЭС на парашии!
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01.09.2022 16:34 Відповісти
Дуже емоційно і дуже пафосно...Додам ще пафосу-а "Явам покажу Кузькіну мать" і капцем по трибуні-було?Не треба себе принижувати і приуменшати.А "я вам покажу,як керувати державою"-Гройсман казав?А на *** руському кораблю сказали?На весь світ.І вольво,тебе щось занесло,тормозна система ні до чорта-хто в нас був алкаш?Це ти про Петю?Хочу тебе засмутити-це кацапський фейк...
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01.09.2022 18:26 Відповісти
ти захворів? наче адекватинй був раніше
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01.09.2022 21:15 Відповісти
sha budut rabotniki s akfafreshami begatj i zigavatj....gatovilis zhe
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01.09.2022 14:49 Відповісти
працівників мабудь вивезли чи сховали..покажуть чемних росіян у косоворотках і єх баб у кокошниках..схавають
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01.09.2022 14:54 Відповісти
Да и кадыровцы в белых халатах в машинном зале.
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01.09.2022 15:02 Відповісти
"Еее Мага...ТЕ слюшай! Ща я тібє покажу как стєржєнь в рєакторє работаіт еее!" (виводить вівцю, знімає штани)
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01.09.2022 15:08 Відповісти
don
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01.09.2022 15:23 Відповісти
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01.09.2022 17:00 Відповісти
Ну, у складі місії ж фахівці - пара запитань і все стане ясно.
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01.09.2022 18:20 Відповісти
Терораша масовку хоч встигла підготувати та перевдягнути?

Прикольно буде, якщо орки захоплять цю місію у заручники.
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01.09.2022 14:52 Відповісти
ото б був би хіт сезону
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01.09.2022 14:57 Відповісти
і шо? така ж марна організація як і Червоний Хресті і ООН
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01.09.2022 15:06 Відповісти
Марний - Alex Bylim acfe5d4d. Якби ЧК і ООН були марними, вони б так довго не існували, їм би ніхто грошей не дав.
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01.09.2022 18:23 Відповісти
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01.09.2022 15:10 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

3 ч

Обстріл Запорізької АЕС ,фактине виведення її з роботи,в результаті його,каже про одне:на *** вєртєлі кацапи країни G 7,їхню спільну заяву,щодо дкмілітаоізації ЗАЕС,ЄС,ОБСЄ,НАТО і,звісно ж,підхуйлове МАГАТЕ.
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01.09.2022 15:13 Відповісти
Номера специально замутили?Не могу разобрать,кто-нибудь увидел?
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01.09.2022 15:14 Відповісти
номери видно..наприклад UN 38035

стопкадр зробіть
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01.09.2022 19:23 Відповісти
Якщо кацапня допустила місію МАГАТЕ, значить вже все зрежисовано, пропагандони рашки вже зі штанів вистрибують, щоб розповісти про АСВАБАЖДЄНІЄ...
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01.09.2022 15:50 Відповісти
непонятна миссия МАГАТЕ, сказать что все плохо или все хорощо??, блгославить рашу на эксплуатацию???
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01.09.2022 16:32 Відповісти
Кацапня там зараз поводиться як повноправна хазяйка, а МАГАТЕ проковтує.
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01.09.2022 16:37 Відповісти
Відповідне відео оприлюднили пропагандисти "РИА Новости", співробітник якої супроводжує місію на окупованій території, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3364474

а почему украинских журналистов нет или словацких ? Почему опять кацапы впихнулись по наглому ?
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01.09.2022 17:19 Відповісти

///
Під час перевірки МАГАТЕ на ЗАЕС виявили військову російську техніку

https://t.me/chanel24/52315

"Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин" - пише (https://t.me/ssternenko/8110) активіст Стерненко

Що тут додати... з такими дебілами й воюємо
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01.09.2022 18:07 Відповісти
Кто-нибудь понимает сакральный смысл визита МАГАТЭ на станцию?

Прекратите торговать с Россией, разорвите с ней дипломатические отношения, объявите страной-спонсором терроризма, дайте Украине достаточно оружия (столько, сколько ей надо для победы, а не для "продержаться"), в т.ч. такого, чтобы ВСУ могли свободно атаковать любые цели на территории РФ.

Ровно через 3 дня Кремль объявит о завершении "СВО".

Ну, это в том случае, если Западу нужно завершение войны. Если нет, то, конечно, магатэ, хератэ, озабоченности и т.д.

КОЛОКОЛ XXI
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01.09.2022 18:24 Відповісти
Фоксік,якесь дибільне -3 дні.То Київ заберуть за 3 дні,то операцію закінчать за три дні.Обережно з такими прогнозами. Японія капітулювала-після ядерного бомбардування.Дуже б не хотілося цього і в нас...
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01.09.2022 18:32 Відповісти


Olena Halushka

@OlenaHalushka

·

48 мин

IAEA mission members pass by the russian military Z-trucks stationed at the Zaporizhzhia nuclear power plant. I hope they also checked what's inside. This absolutely blows my mind. Video shared by the russian propaganda H/t

@grntmedia
https://twitter.com/i/status/1565351635546943494
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01.09.2022 18:45 Відповісти
roman Dobrokhotov

@Dobrokhotov

·

2 ч

Путинские войска не просто сделали из атомной электростанции склад для снарядов, но и похищают персонал, пытают их, режут им пальцы и гениталии. Это хуже чем нацисты, это какие-то совсем бесы вроде Исламского государства
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01.09.2022 18:50 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

2 ч

Русский мир в Энергодаре: Сотрудников ЗАЭС избивают, пытают током и слезоточивым газом, насилуют, режут гениталии - и все снимают на видео. Применяют пытку «21 розы» - срезание кожи на пальцах и гениталиях. Используют хлор, который разливают на полу камер.
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01.09.2022 18:52 Відповісти
Тойоти броньовані ??
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01.09.2022 18:55 Відповісти
ну до мене не доходить..якась країна вперлась на нашу територію..вбиває, обстрілює, розкрадає, палить, забирає людей до концтаборів, вивозить дітей - чи то на всиновлення чи на органи..захоплює АЕС..

а якісь хрєнопупали приїздять подивитись що там з тією станцією..тобто на людей плювати..

ще те зерно...кабздець ЗЕмляті.. треба було міняти зерно на пєнделі кацапам..

але офшори вони такі..
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01.09.2022 19:30 Відповісти
 
 