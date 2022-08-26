Один з енергоблоків ЗАЕС вдалось підключити до української енергомережі, - "Енергоатом"
Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.
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У міненергетики прогнозують, що візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться наступного тижня. Наразі вирішуються логістичні маршрути. Про це в ефірі Радіо НВ розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За її словами, попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через підконтрольну Україні територію, росіяни штучно створюють умови, аби "місія не доїхала до обʼєкта, зважаючи на ситуацію навколо нього".
Раніше у МАГАТЕ висловили сподівання потрапити на ЗАЕС найближчими днями.
Наразі енергосистема України працює стабільно, розповіла пані Дзеркаль. Втрата потужності, спричинена відключенням Запорізькій АЕС, компенсували, енергосистема збалансована. В Укренерго розповіли, що на ЗАЕС відновили роботу двох пошкоджених росіянами магістральних ліній, які зараз надійно заживлюють власні потреби атомної станції. Завдяки цьому зараз стабільно та безпечне працює сховище відпрацьованого ядерного палива та вся ЗАЕС в цілому.