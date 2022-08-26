Один з енергоблоків ЗАЕС вдалось підключити до української енергомережі, - "Енергоатом"

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.



Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.

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