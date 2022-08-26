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Один з енергоблоків ЗАЕС вдалось підключити до української енергомережі, - "Енергоатом"

заес

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завезли до окупованого Мелітополя хімічні лабораторії, - Федоров

Автор: 

Енергоатом (1630) Запорізька АЕС (1401)


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https://www.youtube.com/watch?v=JA8llnl_THo Росіяни роблять так, щоб місія МАГАТЕ до ЗАЕС не доїхала - Зеркаль

У міненергетики прогнозують, що візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться наступного тижня. Наразі вирішуються логістичні маршрути. Про це в ефірі Радіо НВ розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За її словами, попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через підконтрольну Україні територію, росіяни штучно створюють умови, аби "місія не доїхала до обʼєкта, зважаючи на ситуацію навколо нього".

Раніше у МАГАТЕ висловили сподівання потрапити на ЗАЕС найближчими днями.
Наразі енергосистема України працює стабільно, розповіла пані Дзеркаль. Втрата потужності, спричинена відключенням Запорізькій АЕС, компенсували, енергосистема збалансована. В Укренерго розповіли, що на ЗАЕС відновили роботу двох пошкоджених росіянами магістральних ліній, які зараз надійно заживлюють власні потреби атомної станції. Завдяки цьому зараз стабільно та безпечне працює сховище відпрацьованого ядерного палива та вся ЗАЕС в цілому.
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26.08.2022 14:34 Відповісти
террашисти знову щось зламають
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26.08.2022 14:37 Відповісти
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26.08.2022 14:43 Відповісти
Поясніть, як це зараз взагалі працює, хто там приймає рішення по підключенню, кому і що? То кажусь руські хочуть відключити від України, то на холодний простій, то переключити на Крим, то ще щось, тепер вже назад Україну підключають. Щодня різна інформація, що протилежить попередній.
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26.08.2022 14:44 Відповісти
Путинская тварь урвала ядерную кнопку, и пока она в его руках , путинская задача отключить от подачи энергии Украине, и подать на Крым, но это не так быстро. А пока обстреливать ближайшие города , что дает мрази превосходство, под крышей атомных реакторов.
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26.08.2022 15:28 Відповісти
а інші вже працюють на *********??
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26.08.2022 15:44 Відповісти
Станцію зупинити і не запускати до деокупації. Це не забавка для ватоголових.
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26.08.2022 15:52 Відповісти
Така "зупинка" ДУЖЕ смердить Чорнобилем... Тільки після 2030-го (при зупинці) шансів у ворога вже не буде. І от один блок вже розганяють - бідою ажсмердить...
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26.08.2022 16:12 Відповісти
 
 