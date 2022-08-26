Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосети, - "Энергоатом"
Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности.
Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – говорится в сообщении.
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У міненергетики прогнозують, що візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться наступного тижня. Наразі вирішуються логістичні маршрути. Про це в ефірі Радіо НВ розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За її словами, попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через підконтрольну Україні територію, росіяни штучно створюють умови, аби "місія не доїхала до обʼєкта, зважаючи на ситуацію навколо нього".
Раніше у МАГАТЕ висловили сподівання потрапити на ЗАЕС найближчими днями.
Наразі енергосистема України працює стабільно, розповіла пані Дзеркаль. Втрата потужності, спричинена відключенням Запорізькій АЕС, компенсували, енергосистема збалансована. В Укренерго розповіли, що на ЗАЕС відновили роботу двох пошкоджених росіянами магістральних ліній, які зараз надійно заживлюють власні потреби атомної станції. Завдяки цьому зараз стабільно та безпечне працює сховище відпрацьованого ядерного палива та вся ЗАЕС в цілому.