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Новини Війна
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Росіяни завезли до окупованого Мелітополя хімічні лабораторії, - Федоров

мелітополь

До Мелітополя завезли з Росії хімлабораторії.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій, щоб у випадку радіаційної небезпеки на Запорізькій АЕС врятувати своє керівництво. Окупанти використовують три школи як казарми. Одну з військових частин розмістили у лікарні.

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У Мелітополі місяць немає газу. Вчора, 25 серпня, внаслідок пошкодження російськими військовими ліній електропередачі у місті пропало світло, вода, зв'язок.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях сили спротиву пошкодили ворожий штаб з підготовки до псевдореферендуму у Приазовському Мелітопольського району. Знищено поплічника Балицького ставленика Михайлівського району Івана Сушка. 

Мелітополь (770) Запорізька область (3567) Федоров Іван (645) Запорізька АЕС (1401)


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Орків травити зібрались?
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26.08.2022 11:43 Відповісти
Самогонку гнати будуть, бойовий дух падає
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26.08.2022 11:55 Відповісти
Як хімічною лабораторією можно спасти керівництво? Здається - якийсь безсвязній брєд.
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26.08.2022 12:06 Відповісти
У керівництва труби палають, рятувати треба перегонними пристроями виробничого типу. Домашні апарати не справляються.
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26.08.2022 12:48 Відповісти
Та ну, краще та простіш везти вже готовий продукт. Без світла, газу та води - вироблять спирт в тих умовах - такий й ще квест..
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26.08.2022 12:57 Відповісти
 
 