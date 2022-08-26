Росіяни завезли до окупованого Мелітополя хімічні лабораторії, - Федоров
До Мелітополя завезли з Росії хімлабораторії.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій, щоб у випадку радіаційної небезпеки на Запорізькій АЕС врятувати своє керівництво. Окупанти використовують три школи як казарми. Одну з військових частин розмістили у лікарні.
У Мелітополі місяць немає газу. Вчора, 25 серпня, внаслідок пошкодження російськими військовими ліній електропередачі у місті пропало світло, вода, зв'язок.
Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях сили спротиву пошкодили ворожий штаб з підготовки до псевдореферендуму у Приазовському Мелітопольського району. Знищено поплічника Балицького ставленика Михайлівського району Івана Сушка.
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