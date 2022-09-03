В Минобороны предложили альтернативу слову "русофобия"
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В Минобороны Украины высмеяли слово русофобия, которое часто используют боты для российской пропаганды.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение ведомство опубликовало в твиттере.
Там напомнили кремлевским ботам, что существует словарь, и согласно ему, слово "фобия" означает страх.
"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от английского go home, идти домой. – Ред.)", – написали в Минобороны.
kremlin bots keep whining about "russophobia".— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2022
Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.
Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia
Пожалуйста, подождите...
що за змістом теж саме, але звучить мелодичніше
Як тараканкми.
боятися руZZкіх - це як боятися тарганів чи облізлих, хворих щурів, їх не бояться - їх уникають, гидують чи просто знищують, як сміття і закопують, як добрива для природи (а куди ще їх дівати?).. ніщо не має пропадати у хазяйновитого Українця
А більш актуальних завдань у Міноборони нема, що вони зайнялися кварталівськими скетчами?
Чи це вплив хабалки з ток-шоу Ганни Маляр?
А ЗЕлене Міноборони ржаками зайнято.
Шановне панство,
Вважаю помилкою називати Росію, росіян фашистами, свинями, орками.
Не треба «ображати» фашистів…худобу… свиней!
Назва країни, народу повинна відображати національну ідею країни і її народу.
Є російське літературне слово яке повністью,
ПОВНІСТЬЮ відповідає назві Росії і росіян.
Для розуміння проблеми треба точно знати національну ідею Росії.
Національна ідея Росії точно розраховується по наступній формулі.
6С = 3С(в)+3С(з).
Де:
3С(в) - внутрішня національна ідея - Сцалі, сцемо і будемо сцати!
3С(з) - зовнішня національна ідея - Сралі, сремо і будемо срати!
Від росіян весь час тхне імперським лайном і тому їх треба звати СМЕРДами!
Суспільний лад в Росії треба звати - СМЕРДІЗМом. А Росію СМЕРДЮЧКОЮ.
бо вони не руси, вони роси.
русь це ми, а вони лише користуються незаконно франшизою.
Досить згадати історію: хто, коли, і з якого приводу придумав та вперше застосував слово "русофобія" (у якому столітті це було)? І одразу стає зрозуміло, що це складова єдиної москальської скрепи - БРЕХНІ. І придумано воно з метою приховати правду - бандитофобію,, брехунофобію, убивцефобію і т.д.
Варто лишень замінити в інфопросторі "русофобію" наприклад на дикунофобію, як вони одразу забудуть це словечко.