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Міноборони (5264) пропаганда (2562) боти (61)

У Міноборони запропонували альтернативу слову "русофобія"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

міноборони

У Міноборони України висміяли слово "русофобія", яке часто використовують боти для російської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис відомство опублікувало у твіттері.

Там нагадали кремлівським ботам, що існує словник, і за ним слово "фобія" означає страх.

"Проте ніхто не боїться росіян та їхньої армії, що розвалюється. Розберімося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англійської go home, йти додому, – ред.)", – написали в Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Соловйов - школярам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
ruske idi naheria
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03.09.2022 14:56
+12
Правильно. Кацапами гидують, м не бояться.
Як тараканкми.
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03.09.2022 15:01
+12
Какое отношение имеет Русь к *********? Приклеивая им "русо" мы косвенно соглашаемся с тем, что угро-татары, чуваши и мордва наши "братья".
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03.09.2022 15:09
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ruske idi naheria
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03.09.2022 14:56 Відповісти
я вже давно пропоную руссо-фахія.

що за змістом теж саме, але звучить мелодичніше
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03.09.2022 18:01 Відповісти
та вже ж є мізоросія
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03.09.2022 14:57 Відповісти
Правильно. Кацапами гидують, м не бояться.
Як тараканкми.
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03.09.2022 15:01 Відповісти
Ну то хай кажуть "руссоагілітія" - "гидливість до росіян" (чиста латинь)
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03.09.2022 15:30 Відповісти
руZZофобії до кацапів-людожерів нема..
боятися руZZкіх - це як боятися тарганів чи облізлих, хворих щурів, їх не бояться - їх уникають, гидують чи просто знищують, як сміття і закопують, як добрива для природи (а куди ще їх дівати?).. ніщо не має пропадати у хазяйновитого Українця
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03.09.2022 15:06 Відповісти
Минобороны, будьте радикальнее: "************". У вас же молодые советники, креативьте наконец-то.
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03.09.2022 15:09 Відповісти
Какое отношение имеет Русь к *********? Приклеивая им "русо" мы косвенно соглашаемся с тем, что угро-татары, чуваши и мордва наши "братья".
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03.09.2022 15:09 Відповісти
сросія (~срашка).
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03.09.2022 21:27 Відповісти
russish gomophobia?
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03.09.2022 15:22 Відповісти
русо-гоу-нах..й, може так краще?
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03.09.2022 15:29 Відповісти
А може підароссія?...
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03.09.2022 15:36 Відповісти
Міноборони більше нічим зайнятись під час війни?
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03.09.2022 15:36 Відповісти
Хм...
А більш актуальних завдань у Міноборони нема, що вони зайнялися кварталівськими скетчами?

Чи це вплив хабалки з ток-шоу Ганни Маляр?
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03.09.2022 15:39 Відповісти
Наскільки я знаю, повністю провалено забезпечення ЗСУ зимовою формою.

А ЗЕлене Міноборони ржаками зайнято.
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03.09.2022 15:40 Відповісти
Стерненко будет недоволен. Єто его любимое слово.
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03.09.2022 15:40 Відповісти
что минобороны? ВСУ не даёт инфу, то вы из пальца сосёте хоть что то? Почему три года сокращали оборонные заказы?
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03.09.2022 15:43 Відповісти
У бубачкі спитай. Чомусь при Пороху ніяке міноборони нічого не скорочувало. Прийшла бубачка і почалося велике крадівництво, вперше в Україні(с)
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03.09.2022 16:54 Відповісти
не треба нікого питати. інтернет все пам'ятає. загугли хоча б "трейд коммодіті" і хто побудував найбільше доріг у 2018 році.
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04.09.2022 08:39 Відповісти
особисто я маю россохейтію!!! i hate rossists!!!
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03.09.2022 15:44 Відповісти
путиноприводные
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03.09.2022 15:46 Відповісти
russofuck-ia
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03.09.2022 15:50 Відповісти
СКАРГА

Шановне панство,

Вважаю помилкою називати Росію, росіян фашистами, свинями, орками.

Не треба «ображати» фашистів…худобу… свиней!

Назва країни, народу повинна відображати національну ідею країни і її народу.

Є російське літературне слово яке повністью,

ПОВНІСТЬЮ відповідає назві Росії і росіян.

Для розуміння проблеми треба точно знати національну ідею Росії.

Національна ідея Росії точно розраховується по наступній формулі.

6С = 3С(в)+3С(з).

Де:

3С(в) - внутрішня національна ідея - Сцалі, сцемо і будемо сцати!

3С(з) - зовнішня національна ідея - Сралі, сремо і будемо срати!

Від росіян весь час тхне імперським лайном і тому їх треба звати СМЕРДами!

Суспільний лад в Росії треба звати - СМЕРДІЗМом. А Росію СМЕРДЮЧКОЮ.
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03.09.2022 16:24 Відповісти
Краще росопатія
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03.09.2022 16:27 Відповісти
...хлопці, а що можна зробити зі словом "арахамія"?
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03.09.2022 16:29 Відповісти
Цим словом можна називати будь кого, хто верзе ахінею з дибілуватим виразом обличчя.
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03.09.2022 16:50 Відповісти
Я давно кажу - Це не "русофобія", це "русофілія"!
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03.09.2022 16:37 Відповісти
русофобии нет - есть кацапобрезгливость
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03.09.2022 16:49 Відповісти
Я народжений працювати в МО. І не сперечайтесь. З гумором у мене навіть краще, а з моїм інтелектом, судячи з того, що вони здатні придумати, нижче міністра мені буде тоскно.
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03.09.2022 17:04 Відповісти
вєлікоє москволожєство побєдобессії і ***********
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03.09.2022 17:13 Відповісти
Русо-ара-хамія...
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03.09.2022 17:16 Відповісти
коректно казати РОСОФОБІЯ а не русофобія.

бо вони не руси, вони роси.

русь це ми, а вони лише користуються незаконно франшизою.
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03.09.2022 17:17 Відповісти
Простіше і правильніше - алергія на кацапів...
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03.09.2022 18:06 Відповісти
росияно тошниловка,
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03.09.2022 18:06 Відповісти
«Русо ґоу гомія»! Коли вже, курва, відійдете від кацапської транслітерації?
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03.09.2022 19:06 Відповісти
Рашахейтія, росолютія.
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03.09.2022 20:40 Відповісти
Навіщо ці дитячі видумки?!
Досить згадати історію: хто, коли, і з якого приводу придумав та вперше застосував слово "русофобія" (у якому столітті це було)? І одразу стає зрозуміло, що це складова єдиної москальської скрепи - БРЕХНІ. І придумано воно з метою приховати правду - бандитофобію,, брехунофобію, убивцефобію і т.д.
Варто лишень замінити в інфопросторі "русофобію" наприклад на дикунофобію, як вони одразу забудуть це словечко.
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03.09.2022 21:02 Відповісти
Рассея,а не Россия,рассеянные,но не россияне.Статья 5 лет назад!!!не могу в укре добиться признания фактов,которые рассея признала Що робиться?!! https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 09:28 Відповісти
кацапофобия либо козлофобия.
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06.09.2022 21:45 Відповісти
 
 