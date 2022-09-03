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Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам этой зимой.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу – полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Зачем они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия, пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами.

И чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу.

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Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое, наше единство – единство в защите от государства-террориста, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию – это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России.

Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", - заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+19
Це ми і без тебе знаємо. Як ти готуєш Україну до зими?
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03.09.2022 22:01
+15
Пане Зеленський , може ви не в курсі , але дружбан Єрмака , голова Запорізької ОВА Старух разом з іншими чиновниками вкрали гуманітарну допомогу з ЄС на сотні мільйонів гривень ! Тому звертаючись до громадян ЄС зрозумійте , що ваша зелена влада так зганьбилася що на Заході буде сприйматися виключно як зграя мародерів .
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03.09.2022 22:22
+14
У нього вілла в Італії, там зимою тепло.
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03.09.2022 22:11
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Дайте ему селёдки!
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03.09.2022 21:55 Ответить
а ані єйо єдят?
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03.09.2022 22:18 Ответить
скумбрию по 8
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03.09.2022 22:40 Ответить
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03.09.2022 23:50 Ответить
Це ми і без тебе знаємо. Як ти готуєш Україну до зими?
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03.09.2022 22:01 Ответить
У нього вілла в Італії, там зимою тепло.
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03.09.2022 22:11 Ответить
Слабо продати вілу і перевести кошти для ВСУ? На всьому кошерний робить гроші і зради не цурається.
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04.09.2022 00:19 Ответить
Та просто - ніяк! Воно розіслало що треба купувати "буржуйкі" і дрова, ось і вся підготовка гундосого ZEскота... А про ЗСУ воно взагалі навіть не згадує, йому пох що наші військові не мають зимової форми, воно як завжди буде звинувачувати колективний захід в тому, що ЗСУ без зимової форми... ось Данія вже передає зимову форму, а що там гундосий? Риторичне питання, головне встигнути спиз*дити 11 лярдів до нового року
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03.09.2022 22:15 Ответить
чем вам буржуйка не нравится? в палатке на 30 человек вполне нормально греет))) проверенно армией
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03.09.2022 22:34 Ответить
Так, як готував до війни?
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03.09.2022 22:35 Ответить
зима не будет
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03.09.2022 23:51 Ответить
Пане Зеленський , може ви не в курсі , але дружбан Єрмака , голова Запорізької ОВА Старух разом з іншими чиновниками вкрали гуманітарну допомогу з ЄС на сотні мільйонів гривень ! Тому звертаючись до громадян ЄС зрозумійте , що ваша зелена влада так зганьбилася що на Заході буде сприйматися виключно як зграя мародерів .
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03.09.2022 22:22 Ответить
Вся країна в ах#є від мародерів з Запорізької ОВА , дивно що в "психіатричній лікарні No1 " не чули про цей пи#дець.До речі Старух навіть не відсторонений від посади .
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03.09.2022 22:45 Ответить
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03.09.2022 22:25 Ответить
дякую презеденте. на вилле в италии (або британийи, чи росейи, у вас там багато де), мабуть теж в телогрейках будуть ходыты?
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03.09.2022 22:32 Ответить
где можно купить масляный радиатор в Чернигове ?
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03.09.2022 22:43 Ответить
И чтец, и жнец, и на Куйле игрец...
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03.09.2022 22:44 Ответить
Ну неужели нельзя было хоть форму военным купить? Ну блин , это уже слишком.
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03.09.2022 22:53 Ответить
Кто автор этого бреда? этому понятно что читать с экрана, кто тексты пишет?
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03.09.2022 23:24 Ответить
Тупица. Это ты 3 года фигней страдал. В ЕС задолго до февраля начали готовиться. В итоге там все пучком. Без газа сидеть ге будут. Да, будет дороже, чем из трубы из-за логистики, но не катастрофично. В итоге у пуйла выстрел себе в ногу. 🤔 Ждем с нетерпением в голову.
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03.09.2022 23:25 Ответить
в Зап. Европе даже сейчас, когда на улице температура + 27 С, уже полностью заполнены на 100 % все газовые хранилища для будущего отопительного сезона.
Вся огромная по объему добыча газа в Алжире находится под французским управлением. В случае необходимости газ будет подан через Словакию и для жителей Украины.

Так что, у моцковских свинособак ничего не получится с газовым шантажом.
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04.09.2022 01:55 Ответить
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03.09.2022 23:28 Ответить
Это удар не по Европе а по самим себе

Только быстрее ЕС от зависимости избавляют

Там потерпят и перестроятся

А покупателей уже не будет
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03.09.2022 23:39 Ответить
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03.09.2022 23:49 Ответить
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04.09.2022 00:18 Ответить
Не скиглили б про " зза кордон ніЗЗЯ", вже б Белгорода не було, а Харків залишився не ушкодженим. Та й газ би забрали безкоштовно і не змерз би Захід
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04.09.2022 05:44 Ответить
очень хочется, чтобы в самое ближайшее время приговор Украине исчез и передал полномочия по пути к исчезновению вместе со своими уродами типа дерьмака военным...
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04.09.2022 07:21 Ответить
Энергорынок Европы по факту захватила Норвегия...а это значит что страны ЕС избавляются от кремлевской "иглы" на которую их посадила Германия и фрау Штази за 16 лет у власти...
Что тут сказать? В добрый путь..👍💙💛💪
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04.09.2022 07:30 Ответить
Зеля готувався до цього заздалегідь, бо рік тому купував електроенергію у Московії та Білорусі.
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04.09.2022 08:06 Ответить
С декабря начнет действовать эмбарго на поставки нефти и газа из помойки путлера...так что хмырь мавзолейный всех пабидил...
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04.09.2022 08:34 Ответить
Зеля,напряги свой поц,.замени букву в слове Россия на рассея. И рассеем ее https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 09:23 Ответить
 
 