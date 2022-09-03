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Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях цієї зими.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу – повністю зупинилося прокачування газу "Північним потоком". Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами.

І щоб захиститися від цього, нам усім у Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному.

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Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії.

Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи", - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+19
Це ми і без тебе знаємо. Як ти готуєш Україну до зими?
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03.09.2022 22:01
+15
Пане Зеленський , може ви не в курсі , але дружбан Єрмака , голова Запорізької ОВА Старух разом з іншими чиновниками вкрали гуманітарну допомогу з ЄС на сотні мільйонів гривень ! Тому звертаючись до громадян ЄС зрозумійте , що ваша зелена влада так зганьбилася що на Заході буде сприйматися виключно як зграя мародерів .
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03.09.2022 22:22
+14
У нього вілла в Італії, там зимою тепло.
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03.09.2022 22:11
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Дайте ему селёдки!
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03.09.2022 21:55 Відповісти
а ані єйо єдят?
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03.09.2022 22:18 Відповісти
скумбрию по 8
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03.09.2022 22:40 Відповісти
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03.09.2022 23:50 Відповісти
Це ми і без тебе знаємо. Як ти готуєш Україну до зими?
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03.09.2022 22:01 Відповісти
У нього вілла в Італії, там зимою тепло.
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03.09.2022 22:11 Відповісти
Слабо продати вілу і перевести кошти для ВСУ? На всьому кошерний робить гроші і зради не цурається.
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04.09.2022 00:19 Відповісти
Та просто - ніяк! Воно розіслало що треба купувати "буржуйкі" і дрова, ось і вся підготовка гундосого ZEскота... А про ЗСУ воно взагалі навіть не згадує, йому пох що наші військові не мають зимової форми, воно як завжди буде звинувачувати колективний захід в тому, що ЗСУ без зимової форми... ось Данія вже передає зимову форму, а що там гундосий? Риторичне питання, головне встигнути спиз*дити 11 лярдів до нового року
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03.09.2022 22:15 Відповісти
чем вам буржуйка не нравится? в палатке на 30 человек вполне нормально греет))) проверенно армией
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03.09.2022 22:34 Відповісти
Так, як готував до війни?
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03.09.2022 22:35 Відповісти
зима не будет
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03.09.2022 23:51 Відповісти
Пане Зеленський , може ви не в курсі , але дружбан Єрмака , голова Запорізької ОВА Старух разом з іншими чиновниками вкрали гуманітарну допомогу з ЄС на сотні мільйонів гривень ! Тому звертаючись до громадян ЄС зрозумійте , що ваша зелена влада так зганьбилася що на Заході буде сприйматися виключно як зграя мародерів .
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03.09.2022 22:22 Відповісти
Вся країна в ах#є від мародерів з Запорізької ОВА , дивно що в "психіатричній лікарні No1 " не чули про цей пи#дець.До речі Старух навіть не відсторонений від посади .
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03.09.2022 22:45 Відповісти
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03.09.2022 22:25 Відповісти
дякую презеденте. на вилле в италии (або британийи, чи росейи, у вас там багато де), мабуть теж в телогрейках будуть ходыты?
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03.09.2022 22:32 Відповісти
где можно купить масляный радиатор в Чернигове ?
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03.09.2022 22:43 Відповісти
И чтец, и жнец, и на Куйле игрец...
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03.09.2022 22:44 Відповісти
Ну неужели нельзя было хоть форму военным купить? Ну блин , это уже слишком.
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03.09.2022 22:53 Відповісти
Кто автор этого бреда? этому понятно что читать с экрана, кто тексты пишет?
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03.09.2022 23:24 Відповісти
Тупица. Это ты 3 года фигней страдал. В ЕС задолго до февраля начали готовиться. В итоге там все пучком. Без газа сидеть ге будут. Да, будет дороже, чем из трубы из-за логистики, но не катастрофично. В итоге у пуйла выстрел себе в ногу. 🤔 Ждем с нетерпением в голову.
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03.09.2022 23:25 Відповісти
в Зап. Европе даже сейчас, когда на улице температура + 27 С, уже полностью заполнены на 100 % все газовые хранилища для будущего отопительного сезона.
Вся огромная по объему добыча газа в Алжире находится под французским управлением. В случае необходимости газ будет подан через Словакию и для жителей Украины.

Так что, у моцковских свинособак ничего не получится с газовым шантажом.
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04.09.2022 01:55 Відповісти
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03.09.2022 23:28 Відповісти
Это удар не по Европе а по самим себе

Только быстрее ЕС от зависимости избавляют

Там потерпят и перестроятся

А покупателей уже не будет
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03.09.2022 23:39 Відповісти
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03.09.2022 23:49 Відповісти
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04.09.2022 00:18 Відповісти
Не скиглили б про " зза кордон ніЗЗЯ", вже б Белгорода не було, а Харків залишився не ушкодженим. Та й газ би забрали безкоштовно і не змерз би Захід
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04.09.2022 05:44 Відповісти
очень хочется, чтобы в самое ближайшее время приговор Украине исчез и передал полномочия по пути к исчезновению вместе со своими уродами типа дерьмака военным...
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04.09.2022 07:21 Відповісти
Энергорынок Европы по факту захватила Норвегия...а это значит что страны ЕС избавляются от кремлевской "иглы" на которую их посадила Германия и фрау Штази за 16 лет у власти...
Что тут сказать? В добрый путь..👍💙💛💪
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04.09.2022 07:30 Відповісти
Зеля готувався до цього заздалегідь, бо рік тому купував електроенергію у Московії та Білорусі.
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04.09.2022 08:06 Відповісти
С декабря начнет действовать эмбарго на поставки нефти и газа из помойки путлера...так что хмырь мавзолейный всех пабидил...
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04.09.2022 08:34 Відповісти
Зеля,напряги свой поц,.замени букву в слове Россия на рассея. И рассеем ее https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 09:23 Відповісти
 
 