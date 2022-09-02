"Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.
Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер.
Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати.
Будь ласка, зачекайте...
не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
http://pdrs.dp.ua/poetry/poetry27.html
помимо недополучения прибыли, с кацапа еще три шкуры сдерут, по арбитражным судам, за невыполнение контрактов....
европейские хранилища заполнены более чем на 80%, стоимость газа рухнула с тенденцией к дальнейшему падению цен......
плешивый опять всех переиграл..... )
Пора уже привыкнуть с подлости, наглой лжи и шантажу русских орков.
Главный БРЕХЛО им всем сцарь (ымперии)!
Путин и их купил ?
Да когда уже закончатся деньги у порванной в клочья экономики страны бензоколонки ?
Ну не могут они бесконечно всех покупать, я отказываюсь в это верить ...
Меркель подпердит!