УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9257 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Газова війна
6 343 35
газ (2584) Газпром (902) Єврокомісія (940) Євросоюз (6990) Північний потік (1369)

"Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"

Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Кацапи завжди брехали , брешуть і будуть брехати , бо це
не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
показати весь коментар
02.09.2022 21:26
+16
якщо кацап не бреше - він не дихає.
показати весь коментар
02.09.2022 21:26
+6
Виявляється, що газом є не лише метан, але й кисень! і його теж можна перекрити! - Французская компания Air Liquide, которая поставляет кислород в российские больницы, заявила 2 сентября, что уходит из России.
показати весь коментар
02.09.2022 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Азохенвєй!!! Та не може бути!
показати весь коментар
02.09.2022 21:25 Відповісти
якщо кацап не бреше - він не дихає.
показати весь коментар
02.09.2022 21:26 Відповісти
Кацапи завжди брехали , брешуть і будуть брехати , бо це
не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
показати весь коментар
02.09.2022 21:26 Відповісти
"Газпром" бреше завжди - сиві дядьки, а як діти єй бо
показати весь коментар
02.09.2022 21:27 Відповісти
Схоже свинособакія вирішила самовипиляться з ринку, бо після подібних фортелей про якусь торгівлю можна забуть...
показати весь коментар
02.09.2022 21:27 Відповісти
Еврокомиссии пора включить мозги (если они ещё есть ) или самораспуститься . Чтобы не войти в историю с позором .
показати весь коментар
02.09.2022 21:29 Відповісти
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!

Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!

И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»

http://pdrs.dp.ua/poetry/poetry27.html
показати весь коментар
02.09.2022 21:30 Відповісти
путін не лох
показати весь коментар
02.09.2022 21:31 Відповісти
він убійца
показати весь коментар
02.09.2022 21:33 Відповісти
Такі так, він ще той негідник, не хоче падла виходити вон
показати весь коментар
02.09.2022 21:36 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять )))
показати весь коментар
02.09.2022 21:33 Відповісти
Газпром бреше 🤔 А що, є ще якісь версії припинення газопостачання до ЄС 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
02.09.2022 21:34 Відповісти
Виявляється, що газом є не лише метан, але й кисень! і його теж можна перекрити! - Французская компания Air Liquide, которая поставляет кислород в российские больницы, заявила 2 сентября, что уходит из России.
показати весь коментар
02.09.2022 21:34 Відповісти
От это по нашему, по бразильски🤔🧐😁 Ты мне глаз,- я тебе оба 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
02.09.2022 21:39 Відповісти
Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту
показати весь коментар
02.09.2022 23:13 Відповісти
как говорится - "проблемы индейцев шерифа не волнуют"....
помимо недополучения прибыли, с кацапа еще три шкуры сдерут, по арбитражным судам, за невыполнение контрактов....
европейские хранилища заполнены более чем на 80%, стоимость газа рухнула с тенденцией к дальнейшему падению цен......
плешивый опять всех переиграл..... )
показати весь коментар
02.09.2022 21:35 Відповісти
В глаза ему взгляните.
показати весь коментар
02.09.2022 21:41 Відповісти
- Врут везде и всегда. Не соврал, день пропал. А.С. Пушкин
показати весь коментар
02.09.2022 21:42 Відповісти
А у вас, що, в контрактах не прописані зобов'язання та шалени штрафи за їх не виконання? Ви там, що, на пташиних правах?
показати весь коментар
02.09.2022 21:42 Відповісти
вы думаете Simens сможет оплатить ?
показати весь коментар
02.09.2022 23:20 Відповісти
"Казав кацап право,та й збрехав браво." Приказка народна...
показати весь коментар
02.09.2022 21:49 Відповісти
ну і де, судові позови, про порушення умов контракту, чи просто , чмокнете московита в сраку, вчергове і на тому закінчиться!
показати весь коментар
02.09.2022 21:51 Відповісти
Ой, надо же! А что в первый раз?
Пора уже привыкнуть с подлости, наглой лжи и шантажу русских орков.
Главный БРЕХЛО им всем сцарь (ымперии)!
показати весь коментар
02.09.2022 21:52 Відповісти
Грязьпром, кацап, бреше це слова синоніми
показати весь коментар
02.09.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2022 22:18 Відповісти
Меркельтильная cyкв!
показати весь коментар
03.09.2022 00:43 Відповісти
Чего они так присосались к этим трубам. Было же сказано прекратить качать газ из России. Значит на трубы тоже можно забить.
показати весь коментар
02.09.2022 22:27 Відповісти
У меня только один вопрос - почему молчат представители Сименс ?
Путин и их купил ?
Да когда уже закончатся деньги у порванной в клочья экономики страны бензоколонки ?
Ну не могут они бесконечно всех покупать, я отказываюсь в это верить ...
показати весь коментар
02.09.2022 22:46 Відповісти
Новина, та да
показати весь коментар
02.09.2022 23:10 Відповісти
Сколько надо раз кацапам насрать на голову Европе чтобы та прозрела? Сто, тысячу? Миллион?
показати весь коментар
03.09.2022 00:24 Відповісти
"Газпром" - надежный подставщик!
Меркель подпердит!
показати весь коментар
03.09.2022 00:45 Відповісти
"Поломка"- это не технический термин. Есть " возникшая неисправность", как пишеться в технической документации. А уж переводить на украинский язык....
показати весь коментар
03.09.2022 03:15 Відповісти
Да как вы могли сказать подобное на родину Пушкина и Достоевского, Менделеева и Миши Шолохова нобелевского лауреата что вруны!? Да сами алканы траншейные--- фу гады завистники! Гей- парадники и прочие лес- бабу- биянки!
показати весь коментар
03.09.2022 11:16 Відповісти
 
 