Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"
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Російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.
Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного".
Також масло нібито виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.
"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – додали в російській компанії.
Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".
Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. Як повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному працюючому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.
Будь ласка, зачекайте...
Так тримати!
ото нехай бабуся Європа дивиться, кому довіряє..бо раїсія газ за передплатою постачає..і за валюту...а наразі міфічні проблеми
Кацапи, ви - дебіли.
їм мабудь треба, щоб той газ пер через вуха..
Ціни на газ доречі стрімко пішли вниз.
просить если разбомбят газовые хранилища?
Та отож.
когда кран твои русосвиньи перекрыли.
В стране ЕС самыми большими резервуарами газа и это точно не Голандия.
та спаліть той газогін і все.
Пишли в писанную столовую и забрали ложку вилку половник и другие инструменты и хлеб совецки тожы.
В столовой нас поимели хлеб, вода, сухарик и другой макарон. Блюда с совецокй пищей вкусно пахли и мы об них с другом насладились. В столовой велики повар угостил нас пищавыми продуктами. например сода, сахар, компот красеный (потомушто совецкий), прижорскики и пюру.
Добрый повар дал нам поднос с пищей и я взял его и упал. Ноя не упал духом а напротив возрадовался, ч то любованя пишща совецки моя. Сторож насиловал поклонился и попрыгал на одной ноге. а повар снова назал меня страшным словом и я возрадовался.
Брольше нимагу писать. " (С)
Зе!бень від цього з дЄрьмака не злізе.
Как в 2009 году при морозе -25,когда с Германии газ шёл в Румынию ,Болгарию.
А шо в 1812 було - то взагалі мрак! Давай згадаємо "прєданья старіни дальокой". В Європі глобальне потепління і дуже теплі зими. В НЛ декілька років поспіль сніг або раз на зиму або взагалі без снігу. Це тобі не заполярьє.
Комментарии излишни...
Как она всё успевает.
Понятно,ещё ж договорняки подписывать,Крым в "аренду "на 15 лет,а там и еще 5-6 областей в " аренду"
Лучше недожать, чем пережать... злобный руССкий медьведь "сорвет резьбу" своим усиленным шантажом и только распилить сук на котором сидит!
ЕС уже с газом на зиму. Норвегия докачает оставшиеся 15%.
Рынок утерян на десятки лет. Китай не идиоты, чтобы покупать газ по европейским ценам...
Санкции перекрыли доступ к комплектующим и разаработке новых скважен. Зима будет не очень хоодной, к тому же Уйлостан отапливает планету на несколько десятков миллионов евро в день, т.к. девать газ некуда! Не отдавать же своему населению, владельцам недр, газ бесплатно.
Це ще раз доводить що треба використовувати нашу систему як найнадійнішу.
Включили. Теперь становится понятно, что это было политическое решение, а не техническая проблема с двигателями. Обосрались рашисты второй раз за сутки. Дебилы.