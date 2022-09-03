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Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

потік,північний

Російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного".

Також масло нібито виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Газпром" здійснюватиме додаткові поставки газу в Угорщину з 1 вересня

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – додали в російській компанії.

Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність Північного потоку 01

Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".

Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. Як повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному працюючому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.
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Топ коментарі
+34
От і добре! Ніхто не накладе на парашу санкції краще, ніж сама параша
Так тримати!
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02.09.2022 20:06
+27
газові сховища заповнені на 85-90%, через місяць-другий в роботу підключають декілька додаткових терміналів прийому скрапленого газу. Норвегія наростила видобуток і Нідерланди (у яких друге після Норвегії за обʼємом родовище газу в Європі) вирішли відновити призупинений видобуток.
Кацапи, ви - дебіли.
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02.09.2022 20:10
+20
Друзі, при перекладі треба враховувати, що олія і масло - це харчові продукти в українській мові. А технічне - це мастило та олива.©
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02.09.2022 20:13
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От і добре! Ніхто не накладе на парашу санкції краще, ніж сама параша
Так тримати!
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02.09.2022 20:06 Відповісти
Треба заходити на рашиські ресурси й підтримувати цю тему коментарями : "так і нада паганай Європє", "пєрєкрить навсєгда ім газ чтоб зналі" й т.п. !
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02.09.2022 22:09 Відповісти
Мнение рабов куйла не интересует
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03.09.2022 10:00 Відповісти
Теж вірно. ..
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03.09.2022 11:24 Відповісти
газу на факели не вистачає))

ото нехай бабуся Європа дивиться, кому довіряє..бо раїсія газ за передплатою постачає..і за валюту...а наразі міфічні проблеми
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02.09.2022 20:08 Відповісти
та підсліпувата ця бабуся
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02.09.2022 20:11 Відповісти
скоріш їй вже повилазило)
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02.09.2022 20:15 Відповісти
газові сховища заповнені на 85-90%, через місяць-другий в роботу підключають декілька додаткових терміналів прийому скрапленого газу. Норвегія наростила видобуток і Нідерланди (у яких друге після Норвегії за обʼємом родовище газу в Європі) вирішли відновити призупинений видобуток.
Кацапи, ви - дебіли.
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02.09.2022 20:10 Відповісти
та десь вже писали, що вони вже собі на 80-82 відсотки накачали

їм мабудь треба, щоб той газ пер через вуха..
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02.09.2022 20:13 Відповісти
"Запас карман нє тянєт" (С)
Ціни на газ доречі стрімко пішли вниз.
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02.09.2022 20:14 Відповісти
Це добре що дебіли.
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02.09.2022 20:15 Відповісти
та нє, насправді - погано. Шоб не були дебіли, то оті всі гафтогазові мільярди пустили б на створення північних еміратів а не північної кореї... Самі жили би як люди і до сусідів би не лізли...
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02.09.2022 20:18 Відповісти
Німці не були дебілами, але це їм не завадило запустити Другу світову.
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02.09.2022 20:21 Відповісти
У німців до приходу Гітлера до влади повна жопа була.
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02.09.2022 20:23 Відповісти
Та і після приходу - теж. Хоч і не така велика як до.
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02.09.2022 20:48 Відповісти
Я з вами не згоден. Влізти в одну за одною в дві світові війни і обидві їх програти - це треба мати багато розуму. То ви просто оцінюєте ******** німців. А вони трохи з тих пір порозумнішали.
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02.09.2022 20:23 Відповісти
Оцінюю ТОДІШНІХ німців. Родина розповідала про німецьку окупацію. Про солдатів і офіцерів, про те які були виховані, порядні, роботящі. Малий був, не вірив.
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02.09.2022 20:31 Відповісти
То просто пощастило. Овердофіга свідоцтв коли німці вели себе як кацапи.
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Как ты думаешь где Украина будет газ
просить если разбомбят газовые хранилища?
Та отож.
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02.09.2022 20:57 Відповісти
Кацап, мені якось пофіг, де Україна буде просити газ. На відміну від тебе, у мене не прокся. Я реально в Нідерландах, у яких другі в Європі за обʼємом поклади газу після Норвегії.
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02.09.2022 21:30 Відповісти
Кацаряра,просить она его будет там же где просила Румыния,Болгария в 2009
когда кран твои русосвиньи перекрыли.
В стране ЕС самыми большими резервуарами газа и это точно не Голандия.
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02.09.2022 22:29 Відповісти
Або не буде . А ти видаєш свої бажання за дісність
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02.09.2022 22:36 Відповісти
кавою залили ?
та спаліть той газогін і все.
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02.09.2022 20:10 Відповісти
какая неожиданность, коцапы опять насрали
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02.09.2022 20:10 Відповісти
Друзі, при перекладі треба враховувати, що олія і масло - це харчові продукти в українській мові. А технічне - це мастило та олива.©
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02.09.2022 20:13 Відповісти
Проганяли через гугл-перекладач
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02.09.2022 20:20 Відповісти
Ага, гугл ще той гуморист. В мене телефон на українській, а коли іноді розкладую пасянс і немає ходів, замість "no moves" він пише "більше не рухається"
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02.09.2022 20:48 Відповісти
Моя дружина якось знайшла описання косметики на Розетці "ці кошти для обличчя".
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02.09.2022 20:22 Відповісти
"Мы с другом шли в сухой и прекрасный день. Голод сосал наши кишки и другие члены. Когда мы ивидили народные достижения то возрадовались и направили наши члены в столовую совецкую. Совецкая столовая всем мила и премудра!

Пишли в писанную столовую и забрали ложку вилку половник и другие инструменты и хлеб совецки тожы.
В столовой нас поимели хлеб, вода, сухарик и другой макарон. Блюда с совецокй пищей вкусно пахли и мы об них с другом насладились. В столовой велики повар угостил нас пищавыми продуктами. например сода, сахар, компот красеный (потомушто совецкий), прижорскики и пюру.
Добрый повар дал нам поднос с пищей и я взял его и упал. Ноя не упал духом а напротив возрадовался, ч то любованя пишща совецки моя. Сторож насиловал поклонился и попрыгал на одной ноге. а повар снова назал меня страшным словом и я возрадовался.
Брольше нимагу писать. " (С)
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02.09.2022 20:32 Відповісти
какая разница, аль какай на разницу?
Зе!бень від цього з дЄрьмака не злізе.
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03.09.2022 21:11 Відповісти
Бугагагагага 😅😂🤣 Ржунімагу, а чого від кацапів ще можна було чекати😁 Не тільки у нас мудрий нарід водиться, зрозуміло чому наш шлях в ЄС,- подібне тягнеться до подібного, от тільки британці не захотіли йти в ногу, може й нам варто збити ритм 😝😝😝😝😝😜🤪
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02.09.2022 20:14 Відповісти
А шо не так? Європі вже посрать на це. Запас на зиму зроблений і диверсифікація постачань іде повним ходом.
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02.09.2022 20:16 Відповісти
Дід Мороз покаже,- похєзать, чи ні 🤔 У всякому разі мадьяри самоє слабоє звєно, ці не проти і лізнуть та не просто дупочку **********, а в самому дзюрочку аж по самому по центру 😝😝😝😝😜🤪
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02.09.2022 20:28 Відповісти
Мадьяри не проти лизнуть в будь якому разі, безвідносно до постачання газу.
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02.09.2022 20:30 Відповісти
Так они не за себя переживают,а за ту же Украину,Болгарию,Чехию
Как в 2009 году при морозе -25,когда с Германии газ шёл в Румынию ,Болгарию.
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02.09.2022 20:54 Відповісти
"Как в 2009 году"

А шо в 1812 було - то взагалі мрак! Давай згадаємо "прєданья старіни дальокой". В Європі глобальне потепління і дуже теплі зими. В НЛ декілька років поспіль сніг або раз на зиму або взагалі без снігу. Це тобі не заполярьє.
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02.09.2022 21:35 Відповісти
Элементарный зондаж. Хотят посмотреть как поведут себя европейцы.
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02.09.2022 20:18 Відповісти
Кацапи усунули Україну як "ненадійного партнера" і самі стали партнером. Як виявилось надійність цього "партнера" дуже низька. Тепер у них винні Сіменс. Скоро їх ринки заповнять китайські підробки. А якщо в техногенних катастрофах винними визнають китайців то китайці образяться і ... повернуть собі Сибір.
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02.09.2022 20:19 Відповісти
Куражаться кацапи...
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02.09.2022 20:30 Відповісти
Осталось дождаться опровержения от Siemens
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02.09.2022 20:31 Відповісти
До выхода этой новости, я читал на многих "уважаемых" западных сайтах, что Россия заявила, что пуск газа по Северному потоку состоится по плану. Европа зря волнуется и теперь может вдохнуть с облегчением.

Комментарии излишни...
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02.09.2022 20:36 Відповісти
Браво, *****! Эмбарго, нафиг, на весь экспорт. Со всем НАТО воюете, или шо? Еще ту сучку Меркель закабздоньте. Это она, колбасница ***.чая все учудила.
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02.09.2022 20:39 Відповісти
А що на це скаже фрау штазі, вона же Меркель. Друг Владимир як там грає на трубах?
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02.09.2022 20:41 Відповісти
Так она ж Гитлер и Рибентроп была,шо уже КГБ и Комунистка?
Как она всё успевает.
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02.09.2022 20:50 Відповісти
Меркель подельница *****. Обвинить ее в шпионаже - расписаться в собственной тупости. Вот и помалкивают на счёт нее.
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02.09.2022 21:22 Відповісти
Маніпуляція щоб запустити ПП2, але є наш газопровід - Україна не відмовлялась від транспортування газу до Європи.
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02.09.2022 20:44 Відповісти
немає більш надійної системи транспортування газу в ЄС .ЯК УКРАЇНСЬКА ГТС,але німецька курва мукрель і рашистський її кобель ,вирішили збудувати свої власні газогони ,знищити Україну ,як державу і "вертіти" ЄС.ЯК ЇМ ЗАХОЧЕТЬСЯ.С.У.К.И.Дядько Байда з Борисом "без гребінця" розгадали цю німецько -рашистську авантюру.
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02.09.2022 20:44 Відповісти
Зато не остановила его Украине,агресорский газ прекрасно прокачивается
Понятно,ещё ж договорняки подписывать,Крым в "аренду "на 15 лет,а там и еще 5-6 областей в " аренду"
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02.09.2022 20:48 Відповісти
"истинные арийцы" скоро митинговать начнут...операция согласована с ******
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02.09.2022 20:51 Відповісти
Хтось там обґрунтовував необхідність побудови ПП ненадійністю української ГТС.
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02.09.2022 20:53 Відповісти
У ваты предсмертные газы ?
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02.09.2022 20:55 Відповісти
свиноцабачьи и здесь рвутся...
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02.09.2022 21:10 Відповісти
вижу что тебе свинорыл помогло...\но тебя козломордый здесь это не спасёт...!\
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02.09.2022 21:27 Відповісти
та невже? це мабуть фейк...
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02.09.2022 21:10 Відповісти
Грязьпрому нужно позарез запустить СП-2. Тем более завыли давно прикормленные члюны партии что при власти на своего Штольца, о только дипломатическом решении вопроса по Украине. Это вчера, а сегодня масло разлилось на компрессорной. Думаю что запустят таки сп-2. немцы пойдут на это. На октябрь первые холода обещают.
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02.09.2022 21:21 Відповісти
«Аннушка уже давно разлила масло», участь паРашинской бензоколонки трагически предрешена!
Лучше недожать, чем пережать... злобный руССкий медьведь "сорвет резьбу" своим усиленным шантажом и только распилить сук на котором сидит!
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02.09.2022 21:34 Відповісти
х@йло хоче щоб європа вмовила Україну здатися
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02.09.2022 21:41 Відповісти
Это от бессилия и от просчета. Рубить надо было 24 февраля, а сегодня уже поздно.
ЕС уже с газом на зиму. Норвегия докачает оставшиеся 15%.
Рынок утерян на десятки лет. Китай не идиоты, чтобы покупать газ по европейским ценам...
Санкции перекрыли доступ к комплектующим и разаработке новых скважен. Зима будет не очень хоодной, к тому же Уйлостан отапливает планету на несколько десятков миллионов евро в день, т.к. девать газ некуда! Не отдавать же своему населению, владельцам недр, газ бесплатно.
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02.09.2022 23:18 Відповісти
Русня,сасите писос пыни!
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03.09.2022 07:20 Відповісти
Українська газотранспортна система не зупинялась жодного дня, а рашистська тільки недавно збудована щось зачастіла з "неполадками".
Це ще раз доводить що треба використовувати нашу систему як найнадійнішу.
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03.09.2022 10:15 Відповісти
Шановне товариство! Особисто у мене склалось таке враження від продемонстрованого фото, що ніби то хтось із верху поналивав оливу не панель агрегату, бо олива знизу ніяк не може піти доверху, сили гравітації - однако.
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03.09.2022 12:21 Відповісти
Це добре що вона так не саботує серед зими. Це добре що до ЄС все дійшло на багато швидше.
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03.09.2022 16:10 Відповісти
от таких "надежных" постащиков лучше отказаться
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03.09.2022 16:39 Відповісти
Уже запустили. Клоуны! На пальцах вчера объясняли, что смысла сейчас отключать не было. Хотели поиграть в террористов, отключать надо было 24 февраля. А сейчас, когда в странах ЕС газ в хранилищах закачан на 85%, какой смысл? Только потеря репутации...
Включили. Теперь становится понятно, что это было политическое решение, а не техническая проблема с двигателями. Обосрались рашисты второй раз за сутки. Дебилы.
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03.09.2022 19:59 Відповісти
Все уже поняли что без газа будут из раши. Пох абсолютно. Может эта зима и будет относительно тяжёлая. 5 терминалов Спг строят в Германии. Народ тут очень экономный. В очко пусть себе засунут этот газ. Открыли кучу теплоэлектростанций на угле, и скорее всего не закроют три блока атомной станций, это ещё под вопросом. То есть куда маневрировать
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03.09.2022 20:49 Відповісти
А що рашисти з голудухи бздєть пєрасталі?
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03.09.2022 21:21 Відповісти
😆
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04.09.2022 02:47 Відповісти
 
 