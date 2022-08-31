УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5056 відвідувачів онлайн
Новини
1 851 21

"Газпром" здійснюватиме додаткові поставки газу в Угорщину з 1 вересня

газ,газпром,росія

"Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"З "Газпромом" досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!", - написав Сійярто.

Угорський міністр не зазначив, скільки коштуватиме додатковий газ.

"Газпром" у серпні вже почав збільшувати поставки газу в Угорщину, додавши до раніше узгоджених поставок газопроводом "Турецький потік".

Також читайте: Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу, - Сійярто

Станом на 1 серпня запаси Угорщини становили 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної ємності сховищ.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

Нагадаємо, Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Також читайте: Угорщина планує закупити додатково 700 млн кубометрів газу в Росії, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу через "Турецький потік", - Bloomberg

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

Автор: 

Угорщина (2254) газ (10403) Газпром (3386) росія (64846) Сійярто (350)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
це ж добре-твоя мадярска жопа не замерзне і далі зможешь облизувати путлеру член
показати весь коментар
31.08.2022 15:41
+4
Абсіярто-твій язик вже дуже глибоко в обісраній смердючій дупі бункерного карлика...
показати весь коментар
31.08.2022 15:42
+3
адін тайожньій нарот...
показати весь коментар
31.08.2022 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це ж добре-твоя мадярска жопа не замерзне і далі зможешь облизувати путлеру член
показати весь коментар
31.08.2022 15:41 Відповісти
Абсіярто-твій язик вже дуже глибоко в обісраній смердючій дупі бункерного карлика...
показати весь коментар
31.08.2022 15:42 Відповісти
адін тайожньій нарот...
показати весь коментар
31.08.2022 15:43 Відповісти
фино-угорская группа. Мордва венгры финн
показати весь коментар
31.08.2022 16:14 Відповісти
коли вже цю потвору разом з орбаном викинуть
показати весь коментар
31.08.2022 15:45 Відповісти
Щоб одного дня вас від того газу розірвало
показати весь коментар
31.08.2022 15:46 Відповісти
Анус проверьте. Вероятно он теперь не в безопасности
показати весь коментар
31.08.2022 15:46 Відповісти
Як же мене виводить наша беззуба влада, **** перекрийте вже їм всі труби і потребуєте теж від Румунії з Болгарами чи де та ще газогони йдуть скільки можно це терпіти - воно вже відкрито хизується зі смерті Українців
показати весь коментар
31.08.2022 15:50 Відповісти
а сколько паспортов своих раздали они своим, которые есть гражданами Украины
показати весь коментар
31.08.2022 15:56 Відповісти
Ну, звісно у безпеці. Кацапи ж ніколи не порушували те, що наобіцяли
С - сарказм
показати весь коментар
31.08.2022 15:50 Відповісти
Коли справа дійде до бавовни на газопроводах в раші побачимо чи будеш ти так посміхатись Сіярто
показати весь коментар
31.08.2022 15:52 Відповісти
транзит через нас...
показати весь коментар
31.08.2022 15:52 Відповісти
По-моему мимо.
Турецький потік
показати весь коментар
31.08.2022 16:15 Відповісти
аха..то раніше через нас..а тепер
РФ-Туреччина-Болгарія-Сербія-Угорщина
показати весь коментар
31.08.2022 16:34 Відповісти
газ для ******* ясно,а як же з нафтою через ннафтопровід "дружба"?Якщо угорські 3,14тераси самі вирішують , за весь ЄС ,то чому Україні не перекрити нафтопровід прорашистським холуям?
показати весь коментар
31.08.2022 15:52 Відповісти
жополизи-мадяри будуть взірцем для всіх незговірливих в ЕС, бачите, як гарно і тепло продажним мадярам, будете поважати рашу і вам буде так...
показати весь коментар
31.08.2022 16:04 Відповісти
Нічого дивного, адже для Угорщини рашистська пітьма - це рідна по крові угрофінська сім'я.
показати весь коментар
31.08.2022 16:15 Відповісти
У кожної щлюхи є ціна...
показати весь коментар
31.08.2022 16:17 Відповісти
 
 