Угорщина не планує вводити обмеження щодо видачі віз росіянам, - Сійярто
Очільник міністерства закордонних справ Угорщини висловився щодо пропозиції посилити обмеження для росіян.
Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.
"Говорили також про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми співчуваємо позиції канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень", - написав Сійярто.
23 серпня Сійярто та міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу обговорили питання міжнародної співпраці та поточну безпекову ситуацію в Європі.
"Це була довга дискусія і ми домовилися про найважливіше питання: війна в Україні має закінчитися якнайшвидше! Я сказав йому (Рейнсалу - ред.), що для нас - як сусідньої країни - особливо важливо якнайшвидше мати мир", - заявив Сійярто.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что в 1939-1945 г., что в 2014-2022 г........
Але, як то кажуть, вода камінь точить!
На початку лютого, було «деокупація Криму та сходу України, можлива лише шляхом переговорів», а зараз ніхто про переговори і не згадує.
В березні постачали лише окремі види оборонних озброєнь і ніякого ппо, а зараз вже і настпальні є і ппо не за горами.
Навіть Угорщина, що не дозволяла постачати озброєння через свою територію, скасувала заборону.
А про всяки там ембарго, раніше і мова не йшла!
Час лікує...але горбатого могила вирівняє.
Треба глибше дивитись на історію народа,там є відповіді на їхні вчинки.
А на каком основании?
У **** просите.
ГітлерОрбан заповідав.
всіх асвабадітєлєй туристами до мадьяр