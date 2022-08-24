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Угорщина не планує вводити обмеження щодо видачі віз росіянам, - Сійярто

сійярто

Очільник міністерства закордонних справ Угорщини висловився щодо пропозиції посилити обмеження для росіян.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили також про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми співчуваємо позиції канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень", - написав Сійярто.

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23 серпня Сійярто та міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу обговорили питання міжнародної співпраці та поточну безпекову ситуацію в Європі.

"Це була довга дискусія і ми домовилися про найважливіше питання: війна в Україні має закінчитися якнайшвидше! Я сказав йому (Рейнсалу - ред.), що для нас - як сусідньої країни - особливо важливо якнайшвидше мати мир", - заявив Сійярто.

Угорщина (2256) росія (64871) санкції (11750) Естонія (1592) візовий режим (361) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+28
Таким образом Венгрия напомнила, что она всегда на стороне фашистских режимов !
Что в 1939-1945 г., что в 2014-2022 г........
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24.08.2022 11:43
+26
я не розумію чому це прокремлівське лайно не женуть з ЄС та НАТО- навіщо ці виродки там потрібні?
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24.08.2022 11:41
+22
Мало видать пи......дюлей получили венгры в 1956 году , раз до сих пор так любят Россию!! Гнать этих ****** венгров надо из ЕС и НАТО.
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24.08.2022 11:45
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я не розумію чому це прокремлівське лайно не женуть з ЄС та НАТО- навіщо ці виродки там потрібні?
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24.08.2022 11:41 Відповісти
Weapons from NATO allies help Ukrainians stop Russian fascists and murderers. https://www.youtube.com/watch?v=hyWYkgxsOuM&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=32 https://www.youtube.com/watch?v=hyWYkgxsOuM&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=32

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24.08.2022 13:43 Відповісти
Таким образом Венгрия напомнила, что она всегда на стороне фашистских режимов !
Что в 1939-1945 г., что в 2014-2022 г........
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24.08.2022 11:43 Відповісти
Не может этого быть! Никогда не поверю )))
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24.08.2022 11:54 Відповісти
нема де правди діти, так і є.
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24.08.2022 12:15 Відповісти
"Венгрия не планирует вводить ограничения", зато ЕвроСоюз уже планирует ввести ограничения по выдаче виз венграм при въезде в ЕвроСоюз.. )
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24.08.2022 16:35 Відповісти
Мало видать пи......дюлей получили венгры в 1956 году , раз до сих пор так любят Россию!! Гнать этих ****** венгров надо из ЕС и НАТО.
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24.08.2022 11:45 Відповісти
не можуть, тоді одразу на території Угорщини з"являться русскіє бази як в Білорусії, ясно ж що "правий" популіст орбан мало слиною не стікає, щоб з москвою злягатися, тому фактично шантажує всіх.
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24.08.2022 12:17 Відповісти
pH hungary
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24.08.2022 11:45 Відповісти
от хитрожопі мад'яри..так і шукують собі пригод..
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24.08.2022 11:47 Відповісти
А через какую страну каZZапы туда заедут? Разве что через Турцию самолётом.
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24.08.2022 11:48 Відповісти
угорщина настільки нікчемна , що як би не всралась то ніхто б і не згадав за неї
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24.08.2022 11:48 Відповісти
Одно время после распада дохлой Австро-Венгерской империи Венгрию возглавлял соратник чЛенина Сралина краснопузый товаристч Бела Кун... Сиярто с Орбаном слеплены из того же гоффна...
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24.08.2022 11:50 Відповісти
Хто б сумнівався.....
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24.08.2022 11:51 Відповісти
тре вводити візи для мадярів
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24.08.2022 11:52 Відповісти
Та ніхто і не сумнівався.
Але, як то кажуть, вода камінь точить!
На початку лютого, було «деокупація Криму та сходу України, можлива лише шляхом переговорів», а зараз ніхто про переговори і не згадує.
В березні постачали лише окремі види оборонних озброєнь і ніякого ппо, а зараз вже і настпальні є і ппо не за горами.
Навіть Угорщина, що не дозволяла постачати озброєння через свою територію, скасувала заборону.
А про всяки там ембарго, раніше і мова не йшла!
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24.08.2022 11:54 Відповісти
А як же слова орбана? "Ми хочемо змішуватись одне з одним, але ми не хочемо ставати народами змішаної раси", - сказав прем'єр.
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24.08.2022 11:54 Відповісти
він правий популіст, тобто базікає на "праві" теми і тільки.
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24.08.2022 12:18 Відповісти
как-будто кто спрашивал ********* фашиков =)
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24.08.2022 11:57 Відповісти
я б дуже здивувався якщо б фашитський уряд Угорщини зробив інашке, Угорщина головні ******* Європи як ніяк
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24.08.2022 11:57 Відповісти
Я подивлюсь, як росіяни прибудуть до Угорщини, коли всі навколо візи та кордони перекриють.
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24.08.2022 11:58 Відповісти
а я говорив, що баба яга буде проти
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24.08.2022 12:00 Відповісти
Та здохни,падло мад'ярське.
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24.08.2022 12:03 Відповісти
Хтось чекав іншого від кремлівської підстилки?
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24.08.2022 12:10 Відповісти
Прям сенсація
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24.08.2022 12:13 Відповісти
Та хто б у цьому сумнівався?
Час лікує...але горбатого могила вирівняє.
Треба глибше дивитись на історію народа,там є відповіді на їхні вчинки.
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24.08.2022 12:14 Відповісти
Да все знают что ты проватный *******.Так что ***** иди...............................
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24.08.2022 12:18 Відповісти
Говорят орбан поехал клянчить деньги у Евросоюза.
А на каком основании?
У **** просите.
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24.08.2022 12:23 Відповісти
З ****** у них любоф, а з ЄС - брак по розрахунку. Невідомо що з цього має власне ЄС, може Орбан дійсно професійно і добре смокче у канцлера Германії але Угорщину ЄС годує і навіть краще за Польщу, яка досі заморожені гроші на розвиток не може отримати і ніяких "послаблень" не отримує.
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24.08.2022 12:36 Відповісти
Предки венгров - гунны из финноугров, пришли в Европу из за Волги. Прошло много лет , но они живут принципами гуннов, т е без принципов - надо братья навеки с Гитлером ( бились до последнего') , надо будут братьями навеки с Путлером - главное личный интерес и что бы можно было позверствовать , пограбить - это гены, от этого , вступив в НАТО и ЕС ( думаю выгонят их нахер оттуда ) они другими не станут. Венгры одной крови со свинособаками
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24.08.2022 12:27 Відповісти
так ви праві
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24.08.2022 12:53 Відповісти
Какие эти уроды мадяры и этот сиярто на фото. Интересно хоть каких-то мадяр из Береговского или Виноградовского районов мобилизировали в армию? Или эти ****** со старта будут сдавать позиции оркам? Вообще несколько раз был в венгрии - ну нет там красивых женщин сколько не всматривался и другие это подтверждали. Наверное выродились ублюдки.
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24.08.2022 12:31 Відповісти
Чиста ж раса, як Гітлер Орбан заповідав.
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24.08.2022 12:38 Відповісти
Через Закарпаття в пакетах,welcom.
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24.08.2022 12:38 Відповісти
Что делают союзники мордора в Евросоюзе и НАТО ?
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24.08.2022 12:46 Відповісти
Угорщина не планує вводити обмеження щодо видачі віз росіянам так ніхто і не сумнівався
всіх асвабадітєлєй туристами до мадьяр
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24.08.2022 12:52 Відповісти
Ну ось і все. Кацапи отримуватимуть візи в угорщині з португалією. І потім кататися по всій європі.
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24.08.2022 13:18 Відповісти
угорцы уже раздали второе гражданство гражданам Украины, и по всей видимости многие уже имеют и кацапское
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24.08.2022 13:19 Відповісти
Після цієї заяви ЄС має негайно ввести візовий режим з прокуйловими угорськими всеріятами.
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24.08.2022 13:40 Відповісти
Ніхто і не очікував.антиукраїнська політика Угорщини розпочалась після ганебної масової видачі угорських паспортів,зрозуміло що їх видавали з певною ціллю,коли прийшло розуміння що дали маху,почали відловлювати людей не угорського походження і відбирати громадянство.
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24.08.2022 14:06 Відповісти
 
 