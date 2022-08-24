Угорщина не планує вводити обмеження щодо видачі віз росіянам, - Сійярто

Очільник міністерства закордонних справ Угорщини висловився щодо пропозиції посилити обмеження для росіян.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили також про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми співчуваємо позиції канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень", - написав Сійярто.

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23 серпня Сійярто та міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу обговорили питання міжнародної співпраці та поточну безпекову ситуацію в Європі.

"Це була довга дискусія і ми домовилися про найважливіше питання: війна в Україні має закінчитися якнайшвидше! Я сказав йому (Рейнсалу - ред.), що для нас - як сусідньої країни - особливо важливо якнайшвидше мати мир", - заявив Сійярто.