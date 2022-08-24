Венгрия не планирует вводить ограничения по выдаче виз россиянам, - Сийярто

Глава министерства иностранных дел Венгрии высказался по поводу предложения усилить ограничения для россиян.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

"Говорили также о предложении, которое усилит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и не планируем вводить никаких ограничений", - написал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто

23 августа Сийярто и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обсудили вопросы международного сотрудничества и текущую ситуацию в Европе.

"Это была долгая дискуссия и мы договорились о самом важном вопросе: война в Украине должна закончиться как можно быстрее! Я сказал ему (Рейнсалу – ред.), что для нас – как соседней страны – особенно важно как можно быстрее быть в мире", – заявил Сийярто.