Венгрия не планирует вводить ограничения по выдаче виз россиянам, - Сийярто
Глава министерства иностранных дел Венгрии высказался по поводу предложения усилить ограничения для россиян.
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.
"Говорили также о предложении, которое усилит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и не планируем вводить никаких ограничений", - написал Сийярто.
23 августа Сийярто и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обсудили вопросы международного сотрудничества и текущую ситуацию в Европе.
"Это была долгая дискуссия и мы договорились о самом важном вопросе: война в Украине должна закончиться как можно быстрее! Я сказал ему (Рейнсалу – ред.), что для нас – как соседней страны – особенно важно как можно быстрее быть в мире", – заявил Сийярто.
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Что в 1939-1945 г., что в 2014-2022 г........
Але, як то кажуть, вода камінь точить!
На початку лютого, було «деокупація Криму та сходу України, можлива лише шляхом переговорів», а зараз ніхто про переговори і не згадує.
В березні постачали лише окремі види оборонних озброєнь і ніякого ппо, а зараз вже і настпальні є і ппо не за горами.
Навіть Угорщина, що не дозволяла постачати озброєння через свою територію, скасувала заборону.
А про всяки там ембарго, раніше і мова не йшла!
Час лікує...але горбатого могила вирівняє.
Треба глибше дивитись на історію народа,там є відповіді на їхні вчинки.
А на каком основании?
У **** просите.
ГітлерОрбан заповідав.
всіх асвабадітєлєй туристами до мадьяр