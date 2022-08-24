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Новости Война
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Венгрия не планирует вводить ограничения по выдаче виз россиянам, - Сийярто

сійярто

Глава министерства иностранных дел Венгрии высказался по поводу предложения усилить ограничения для россиян.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

"Говорили также о предложении, которое усилит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и не планируем вводить никаких ограничений", - написал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто

23 августа Сийярто и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обсудили вопросы международного сотрудничества и текущую ситуацию в Европе.

"Это была долгая дискуссия и мы договорились о самом важном вопросе: война в Украине должна закончиться как можно быстрее! Я сказал ему (Рейнсалу – ред.), что для нас – как соседней страны – особенно важно как можно быстрее быть в мире", – заявил Сийярто.

Венгрия (1926) россия (95326) санкции (11251) Эстония (1408) визовый режим (486) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+28
Таким образом Венгрия напомнила, что она всегда на стороне фашистских режимов !
Что в 1939-1945 г., что в 2014-2022 г........
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24.08.2022 11:43
+26
я не розумію чому це прокремлівське лайно не женуть з ЄС та НАТО- навіщо ці виродки там потрібні?
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24.08.2022 11:41
+22
Мало видать пи......дюлей получили венгры в 1956 году , раз до сих пор так любят Россию!! Гнать этих ****** венгров надо из ЕС и НАТО.
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24.08.2022 11:45
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я не розумію чому це прокремлівське лайно не женуть з ЄС та НАТО- навіщо ці виродки там потрібні?
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24.08.2022 11:41 Ответить
Weapons from NATO allies help Ukrainians stop Russian fascists and murderers. https://www.youtube.com/watch?v=hyWYkgxsOuM&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=32 https://www.youtube.com/watch?v=hyWYkgxsOuM&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=32

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24.08.2022 13:43 Ответить
Таким образом Венгрия напомнила, что она всегда на стороне фашистских режимов !
Что в 1939-1945 г., что в 2014-2022 г........
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24.08.2022 11:43 Ответить
Не может этого быть! Никогда не поверю )))
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24.08.2022 11:54 Ответить
нема де правди діти, так і є.
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24.08.2022 12:15 Ответить
"Венгрия не планирует вводить ограничения", зато ЕвроСоюз уже планирует ввести ограничения по выдаче виз венграм при въезде в ЕвроСоюз.. )
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24.08.2022 16:35 Ответить
Мало видать пи......дюлей получили венгры в 1956 году , раз до сих пор так любят Россию!! Гнать этих ****** венгров надо из ЕС и НАТО.
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24.08.2022 11:45 Ответить
не можуть, тоді одразу на території Угорщини з"являться русскіє бази як в Білорусії, ясно ж що "правий" популіст орбан мало слиною не стікає, щоб з москвою злягатися, тому фактично шантажує всіх.
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24.08.2022 12:17 Ответить
pH hungary
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24.08.2022 11:45 Ответить
от хитрожопі мад'яри..так і шукують собі пригод..
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24.08.2022 11:47 Ответить
А через какую страну каZZапы туда заедут? Разве что через Турцию самолётом.
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24.08.2022 11:48 Ответить
угорщина настільки нікчемна , що як би не всралась то ніхто б і не згадав за неї
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24.08.2022 11:48 Ответить
Одно время после распада дохлой Австро-Венгерской империи Венгрию возглавлял соратник чЛенина Сралина краснопузый товаристч Бела Кун... Сиярто с Орбаном слеплены из того же гоффна...
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24.08.2022 11:50 Ответить
Хто б сумнівався.....
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24.08.2022 11:51 Ответить
тре вводити візи для мадярів
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24.08.2022 11:52 Ответить
Та ніхто і не сумнівався.
Але, як то кажуть, вода камінь точить!
На початку лютого, було «деокупація Криму та сходу України, можлива лише шляхом переговорів», а зараз ніхто про переговори і не згадує.
В березні постачали лише окремі види оборонних озброєнь і ніякого ппо, а зараз вже і настпальні є і ппо не за горами.
Навіть Угорщина, що не дозволяла постачати озброєння через свою територію, скасувала заборону.
А про всяки там ембарго, раніше і мова не йшла!
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24.08.2022 11:54 Ответить
А як же слова орбана? "Ми хочемо змішуватись одне з одним, але ми не хочемо ставати народами змішаної раси", - сказав прем'єр.
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24.08.2022 11:54 Ответить
він правий популіст, тобто базікає на "праві" теми і тільки.
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24.08.2022 12:18 Ответить
как-будто кто спрашивал ********* фашиков =)
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24.08.2022 11:57 Ответить
я б дуже здивувався якщо б фашитський уряд Угорщини зробив інашке, Угорщина головні ******* Європи як ніяк
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24.08.2022 11:57 Ответить
Я подивлюсь, як росіяни прибудуть до Угорщини, коли всі навколо візи та кордони перекриють.
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24.08.2022 11:58 Ответить
а я говорив, що баба яга буде проти
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24.08.2022 12:00 Ответить
Та здохни,падло мад'ярське.
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24.08.2022 12:03 Ответить
Хтось чекав іншого від кремлівської підстилки?
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24.08.2022 12:10 Ответить
Прям сенсація
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24.08.2022 12:13 Ответить
Та хто б у цьому сумнівався?
Час лікує...але горбатого могила вирівняє.
Треба глибше дивитись на історію народа,там є відповіді на їхні вчинки.
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24.08.2022 12:14 Ответить
Да все знают что ты проватный *******.Так что ***** иди...............................
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24.08.2022 12:18 Ответить
Говорят орбан поехал клянчить деньги у Евросоюза.
А на каком основании?
У **** просите.
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24.08.2022 12:23 Ответить
З ****** у них любоф, а з ЄС - брак по розрахунку. Невідомо що з цього має власне ЄС, може Орбан дійсно професійно і добре смокче у канцлера Германії але Угорщину ЄС годує і навіть краще за Польщу, яка досі заморожені гроші на розвиток не може отримати і ніяких "послаблень" не отримує.
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24.08.2022 12:36 Ответить
Предки венгров - гунны из финноугров, пришли в Европу из за Волги. Прошло много лет , но они живут принципами гуннов, т е без принципов - надо братья навеки с Гитлером ( бились до последнего') , надо будут братьями навеки с Путлером - главное личный интерес и что бы можно было позверствовать , пограбить - это гены, от этого , вступив в НАТО и ЕС ( думаю выгонят их нахер оттуда ) они другими не станут. Венгры одной крови со свинособаками
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24.08.2022 12:27 Ответить
так ви праві
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24.08.2022 12:53 Ответить
Какие эти уроды мадяры и этот сиярто на фото. Интересно хоть каких-то мадяр из Береговского или Виноградовского районов мобилизировали в армию? Или эти ****** со старта будут сдавать позиции оркам? Вообще несколько раз был в венгрии - ну нет там красивых женщин сколько не всматривался и другие это подтверждали. Наверное выродились ублюдки.
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24.08.2022 12:31 Ответить
Чиста ж раса, як Гітлер Орбан заповідав.
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24.08.2022 12:38 Ответить
Через Закарпаття в пакетах,welcom.
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24.08.2022 12:38 Ответить
Что делают союзники мордора в Евросоюзе и НАТО ?
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24.08.2022 12:46 Ответить
Угорщина не планує вводити обмеження щодо видачі віз росіянам так ніхто і не сумнівався
всіх асвабадітєлєй туристами до мадьяр
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24.08.2022 12:52 Ответить
Ну ось і все. Кацапи отримуватимуть візи в угорщині з португалією. І потім кататися по всій європі.
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24.08.2022 13:18 Ответить
угорцы уже раздали второе гражданство гражданам Украины, и по всей видимости многие уже имеют и кацапское
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24.08.2022 13:19 Ответить
Після цієї заяви ЄС має негайно ввести візовий режим з прокуйловими угорськими всеріятами.
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24.08.2022 13:40 Ответить
Ніхто і не очікував.антиукраїнська політика Угорщини розпочалась після ганебної масової видачі угорських паспортів,зрозуміло що їх видавали з певною ціллю,коли прийшло розуміння що дали маху,почали відловлювати людей не угорського походження і відбирати громадянство.
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24.08.2022 14:06 Ответить
 
 