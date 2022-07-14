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Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сийярто

Венгрия не готова обсуждать возможные санкции ЕС, направленные против поставок российского газа, как и не поддержит внесение в санкционный список российских "Газпрома" или "Газпромбанка".

Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Венгрии мы дали четко понять, что мы даже не готовы обсуждать какие-либо санкции на поставку газа. И мы дали четко понять, что мы никогда не проголосуем в поддержку санкционного списка, включающего "Газпром" или "Газпромбанк"", - сказал министр.

По словам Сийярто, сейчас правительство Венгрии занимается заполнением газохранилищ и приняло решение закупить "дополнительные объемы газа сверх тех объемов, которые установлены в наших долгосрочных контрактах". Переговоры о дополнительных объемах газа начались позавчера также со страной-агрессором.

"У нас есть два долгосрочных контракта – один с "газпромом", другой с Shell. И сейчас поверх этих объемов мы закупим дополнительно около 700 млн кубометров газа, ведь это – принципиальный максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона. .. Наша цель – дополнительные 700 млн кубометров. Мы уже начали коммерческие переговоры – в обоих географических направлениях", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава венгерской общины Киева Томпа раскритиковал Сийярто за отказ поддерживать Украину оружием

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
У 1939 на боці нацистів, у 2022 на боці рашистів.
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14.07.2022 15:33
+40
Ото постійно треба нагадувати, які ви гандони?
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14.07.2022 15:33
+40
Мадьяри теж такі самі суки як і рашка, згиньте тварі, бо українці кожен день втрачають своїх людей і дітей, країну перетворили в суцільну могилу, за це прийдеться відповідати, скоти.
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14.07.2022 15:34
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14.07.2022 15:32 Ответить
Під@раси!
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14.07.2022 15:33 Ответить
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14.07.2022 15:45 Ответить
Ото постійно треба нагадувати, які ви гандони?
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14.07.2022 15:33 Ответить
У 1939 на боці нацистів, у 2022 на боці рашистів.
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14.07.2022 15:33 Ответить
Мадьяри теж такі самі суки як і рашка, згиньте тварі, бо українці кожен день втрачають своїх людей і дітей, країну перетворили в суцільну могилу, за це прийдеться відповідати, скоти.
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14.07.2022 15:34 Ответить
Пора лишать этих аферистов права голоса. Извините, но это уже ****...ц
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14.07.2022 15:34 Ответить
******.
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14.07.2022 15:37 Ответить
жопу никто не спрашивает.. русские подстилки венгры, идите *****!
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14.07.2022 15:37 Ответить
Саранча уничтожает посевы в Краснодарском крае 12 июля 2022
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14.07.2022 15:37 Ответить
Я думав то про кацапів в переносному сенсі. А то і справді сарана.
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14.07.2022 15:53 Ответить
Підараси!
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14.07.2022 15:37 Ответить
Угорщина - то є країна шлюха! У всі часи мадьяри підтримували тільки ту сторону,яку вважали сильною! Гітлера- будь ласка! ***** - та не питання!!!
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14.07.2022 15:38 Ответить
если б т**е с*ке хоть раз прилетело как сегодня в Винницу и р**енка твоего в коляске ракетой убило, что бы ты, ***истая, вшивая мразь тогда бы запела!!!! гори в аду сученыш вместе со своими венграми!
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14.07.2022 15:38 Ответить
Підараси кончені, Уйобщина
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14.07.2022 15:39 Ответить
Вигнать к х*уям з ЄС.
Цигани бл*ядь!!!
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14.07.2022 15:41 Ответить
У Путина от сияртовских зализов уже и очка нет, затянулось
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14.07.2022 15:42 Ответить
труба в Венгрію йде по території України. Якби наш гівнокомандувач не був розумовим імпотентом, та не зібрав кругом себе кодло фсбшних агентів, то швидко би поставили на місце мадярів. Способів достатньо.
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14.07.2022 15:43 Ответить
угу..тембільш росіяни сами визнали, що їх ракети попадають з похибкою у 2 км...могли б і гозопровід до Угорщини трохи зачепити...
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14.07.2022 16:20 Ответить
Емоційно я з Вами згоден, проте такий крок не був би підтриманий західними партнерами.

Незважаючи ні на що ми не можемо показувати себе ненадійсним і непередбачуваним транспортувальним партнером, й такий крок мав би декілька дуже фігових наслідків.

Плюс Венгри одразу почали би порівнювати наші дії з діями Росії, що в площині інформ війни нам не на руку.

Так що, я думаю, якби на місці Зеленського був інший президент, в т.ч. Порох, все одно би такий крок би ніхто не зробив (навіть у контексті "ой, труба пошкодилася сама, хтось покурив)"
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14.07.2022 16:28 Ответить
Тобто, і *** з ними, з тими українцями, так? Хай дохнуть тисячами? Аби газ по трубі йшов, все інше - не важливо, вірно?
Давно треба було тихенько трубу пошкодити, і ніяких санкцій не треба. Бах і всьо, ніякого кацапського газу нема.
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14.07.2022 18:00 Ответить
Ви трохи переплутали нафтопровід з газопроводом. Газ до Угорщини іде не через Україну на відміну від нафти, но ваші думки і наміри підтримую. Треба мадьярам показати що ми надійні партнери в мирний час, а у військовий наші інтереси на першому місті.
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15.07.2022 00:07 Ответить
Бажаю Угорщині, від щирого серця, відчути все те, що відчуває Україна! Тварюки!
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14.07.2022 15:43 Ответить
Сапёр Водичка! Ты прав!
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14.07.2022 15:43 Ответить
Ми це запам'ятаємо і пригадаємо коли буде потрібно.
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14.07.2022 15:43 Ответить
Коли прийде зима...
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14.07.2022 19:10 Ответить
Може це сіярто вже вдосталь надихається того газу і згине, падло. А ті, що живуть в цій країні, що не бачуть і не чують, що творить рашка і що її підтримує ця добвана влада, угорці, що ви поглохли і осліпли, чому дозволяєте це робити чи думаєте, що на чужому горі життя таке прекрасне.
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14.07.2022 15:43 Ответить
І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк"

Принаймні припинили прикидатися. Раніше вони казали, що не можуть зараз, бо альтернативна газова інфраструктура відсутня, мовляв, от як її побудують от тоді... А тут вже "ніколи" пішло, кацапські гени взяли гору
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14.07.2022 15:44 Ответить
Есть ли процедура исключения из ЕС 🇪🇺....
нужно бы применить её к *******-тобикам...
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14.07.2022 15:45 Ответить
Немає але можно просто перекрити фінансування
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14.07.2022 16:16 Ответить
Надо гнать их в шею из ЕС! Продажные кремлядские твари!🤬
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14.07.2022 15:46 Ответить
ми знали, що ти ******, ще задовго до війни
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14.07.2022 15:47 Ответить
Фашисты венгерские
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14.07.2022 15:48 Ответить
Они не могут обсуждать санцкии против Газпрома - у них рот занят крысячим kyeм.
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14.07.2022 15:49 Ответить
От россии "открестились" Иран и талибы
https://www.youtube.com/watch?v=2la19FbSfrc
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14.07.2022 15:51 Ответить
Коли вже кацапська ракета йому в хату зацідить?
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14.07.2022 15:53 Ответить
Короче, мадьяри спонсори терористів
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14.07.2022 15:55 Ответить
Лишити Угорщину суверенітету,й відправити лайно за Урал
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14.07.2022 15:56 Ответить
Эти мадьярские ..доны остановили нашу фуру с польским и украинским флагом (транспортная полиция) вызвали обычную полицию. Полицаи приказали ему снять флаги, он спросил на каком основании (закона такого нет) открыли фуру запихали оба флага в контейнер и опломбировали с предписанием о запрете открытия фуры на территории Венгрии. Есть видосы на тик токе. Врдитель поляк если что.
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14.07.2022 15:57 Ответить
Угорці ті ж самі мокші-угро-фіни, що чуть менше тисячоліття втекли з башкірії в Європу, але башкірія з них не втекла.
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14.07.2022 16:01 Ответить
кто бродил дикарями, до исторического материализма, по северах должен знать, у ненцев есть легенда о венграх ))) только они их сииртя называют. сийярто - прямой потомок этих подземных жителей )) короче - тоже из тех краёв. его предков явно ленин под землю переселил, и они уже на территории нынешней европы из под неё всплыли. потому вонь их прародины и сладка им и приятна ) "Сиртя (а также сииртя, сихиртя) - в ненецкой мифологии народ, ныне живущий под землёй, боящийся дневного света, обитавший в заполярной тундре до прихода ненцев - «настоящих людей». Сиртя описываются как люди очень низкого роста." (послная характеристика. я бы добавил, шо они такого же интеллекта, как и роста) )))
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14.07.2022 16:08 Ответить
В якому світі ми живемо?! Коли людина скоює злочин (вбивство і т.д.), її засуджують, карають і садять у в'язницю. А коли держава таке коїть - то тільки санкції, і продовжують з нею відносини і торгівлю. То це така справедливість і закони??
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14.07.2022 16:08 Ответить
Хочеться зрозуміти одне ,що значить для Европи слово "союз"?Бріти першими це зрозуміли...
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14.07.2022 16:11 Ответить
Зачем нам нужно знать мнение мадьярских ******,если давно известно что они *****?
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14.07.2022 16:12 Ответить
Ой, да йдіть нах*й..
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14.07.2022 16:13 Ответить
******* мадярів разом з кацапньою !
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14.07.2022 16:17 Ответить
Мадяри підараси
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14.07.2022 16:22 Ответить
знову проститутки по 20 баксів вилізли торгуватис своєю дупою.
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14.07.2022 16:24 Ответить
Mabut' kilka mordors'kyh roket po Budapeshtu shvydko b zminyly dumku *******
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14.07.2022 16:40 Ответить
бо угорщина ****** *****
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14.07.2022 16:53 Ответить
Та перекрити тім ******* *******...(регламентні роботи) на завжди....
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14.07.2022 16:58 Ответить
Буде прикольно, якщо наступними, на кого нападе Рашка, буде Венгрія. Росія часто нападала на тих, хто з нею загравав.
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14.07.2022 17:04 Ответить
Міндем Латоріца,міндем гомосекі...
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14.07.2022 17:14 Ответить
А может е*нуть по Будапешту???
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14.07.2022 17:15 Ответить
Хто там намагається реформувати систему прийняття рішень в ЄС? Давайте, реформуйте - голосування більшістю членів, хто проти - на член
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14.07.2022 17:17 Ответить
Мадяри завжди були і залишаються продажними сикунами стосовно і України і усіх решту своїх сусідів. Тому їх завжди їбали, їбуть і будуть їбати.
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14.07.2022 18:04 Ответить
Ніколи б не думав що скажу це, - але хоч би одна кацапська ракета збилась з курсу і прилетіла мадярам на голову як сьогодні у Вінниці. Може тоді дойшло б тим мадярам з ким ми маємо справу.
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14.07.2022 18:34 Ответить
Ото такое ЕС , которое на кунаке венгрия вертит. )
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14.07.2022 18:35 Ответить
Конченые праоситутки.
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14.07.2022 18:50 Ответить
А ту сіяртіну можна трошки ненароком пошкодити, щоб він бігав і сміявся? Бо зажовбав вже той виродок!
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14.07.2022 19:16 Ответить
Ну и пошлите эту фашисткую Венгию на хер!!Ей не привыкать . Она уже однажды была фашистской!! перекрыть ей зимой и газ и нефть с России , тогда посмотрим , что она запоёт!!
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14.07.2022 20:21 Ответить
Говно не имеет национальность, what the Vladimir Putin cock taste?
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14.07.2022 20:49 Ответить
 
 