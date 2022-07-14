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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Угорщина не підтримає санкції проти російського газу чи "Газпрому", - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сийярто

Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС, спрямовані проти постачання російського газу, як і не підтримає внесення в санкційний список російських Газпрому" чи "Газпромбанку".

Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати які-небудь санкції на постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк", - сказав міністр.

За словами Сійярто, наразі уряд Угорщини займається заповненням газосховищ та прийняв рішення закупити "додаткові обсяги газу понад тих обсягів, які встановлені у наших довгострокових контрактах". Переговори про додаткові обсяги газу розпочалися позавчора також з країною-агресором.

"У нас є два довгострокових контракти - один з "газпромом", інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це - принциповий максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону. .. Наша ціль - додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже розпочали комерційні переговори - в обох географічних напрямках", - додав глава МЗС.

Також читайте: Угорщина не постачає зброю Україні, тому що тоді Росія може почати обстрілювати угорців на Закарпатті, - Сійярто

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
У 1939 на боці нацистів, у 2022 на боці рашистів.
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14.07.2022 15:33
+40
Ото постійно треба нагадувати, які ви гандони?
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14.07.2022 15:33
+40
Мадьяри теж такі самі суки як і рашка, згиньте тварі, бо українці кожен день втрачають своїх людей і дітей, країну перетворили в суцільну могилу, за це прийдеться відповідати, скоти.
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14.07.2022 15:34
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14.07.2022 15:32 Відповісти
Під@раси!
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14.07.2022 15:33 Відповісти
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14.07.2022 15:45 Відповісти
Ото постійно треба нагадувати, які ви гандони?
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14.07.2022 15:33 Відповісти
У 1939 на боці нацистів, у 2022 на боці рашистів.
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14.07.2022 15:33 Відповісти
Мадьяри теж такі самі суки як і рашка, згиньте тварі, бо українці кожен день втрачають своїх людей і дітей, країну перетворили в суцільну могилу, за це прийдеться відповідати, скоти.
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14.07.2022 15:34 Відповісти
Пора лишать этих аферистов права голоса. Извините, но это уже ****...ц
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14.07.2022 15:34 Відповісти
******.
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14.07.2022 15:37 Відповісти
жопу никто не спрашивает.. русские подстилки венгры, идите *****!
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14.07.2022 15:37 Відповісти
Саранча уничтожает посевы в Краснодарском крае 12 июля 2022
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14.07.2022 15:37 Відповісти
Я думав то про кацапів в переносному сенсі. А то і справді сарана.
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14.07.2022 15:53 Відповісти
Підараси!
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14.07.2022 15:37 Відповісти
Угорщина - то є країна шлюха! У всі часи мадьяри підтримували тільки ту сторону,яку вважали сильною! Гітлера- будь ласка! ***** - та не питання!!!
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14.07.2022 15:38 Відповісти
если б т**е с*ке хоть раз прилетело как сегодня в Винницу и р**енка твоего в коляске ракетой убило, что бы ты, ***истая, вшивая мразь тогда бы запела!!!! гори в аду сученыш вместе со своими венграми!
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14.07.2022 15:38 Відповісти
Підараси кончені, Уйобщина
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14.07.2022 15:39 Відповісти
Вигнать к х*уям з ЄС.
Цигани бл*ядь!!!
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14.07.2022 15:41 Відповісти
У Путина от сияртовских зализов уже и очка нет, затянулось
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14.07.2022 15:42 Відповісти
труба в Венгрію йде по території України. Якби наш гівнокомандувач не був розумовим імпотентом, та не зібрав кругом себе кодло фсбшних агентів, то швидко би поставили на місце мадярів. Способів достатньо.
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14.07.2022 15:43 Відповісти
угу..тембільш росіяни сами визнали, що їх ракети попадають з похибкою у 2 км...могли б і гозопровід до Угорщини трохи зачепити...
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14.07.2022 16:20 Відповісти
Емоційно я з Вами згоден, проте такий крок не був би підтриманий західними партнерами.

Незважаючи ні на що ми не можемо показувати себе ненадійсним і непередбачуваним транспортувальним партнером, й такий крок мав би декілька дуже фігових наслідків.

Плюс Венгри одразу почали би порівнювати наші дії з діями Росії, що в площині інформ війни нам не на руку.

Так що, я думаю, якби на місці Зеленського був інший президент, в т.ч. Порох, все одно би такий крок би ніхто не зробив (навіть у контексті "ой, труба пошкодилася сама, хтось покурив)"
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14.07.2022 16:28 Відповісти
Тобто, і *** з ними, з тими українцями, так? Хай дохнуть тисячами? Аби газ по трубі йшов, все інше - не важливо, вірно?
Давно треба було тихенько трубу пошкодити, і ніяких санкцій не треба. Бах і всьо, ніякого кацапського газу нема.
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14.07.2022 18:00 Відповісти
Ви трохи переплутали нафтопровід з газопроводом. Газ до Угорщини іде не через Україну на відміну від нафти, но ваші думки і наміри підтримую. Треба мадьярам показати що ми надійні партнери в мирний час, а у військовий наші інтереси на першому місті.
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15.07.2022 00:07 Відповісти
Бажаю Угорщині, від щирого серця, відчути все те, що відчуває Україна! Тварюки!
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14.07.2022 15:43 Відповісти
Сапёр Водичка! Ты прав!
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14.07.2022 15:43 Відповісти
Ми це запам'ятаємо і пригадаємо коли буде потрібно.
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14.07.2022 15:43 Відповісти
Коли прийде зима...
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14.07.2022 19:10 Відповісти
Може це сіярто вже вдосталь надихається того газу і згине, падло. А ті, що живуть в цій країні, що не бачуть і не чують, що творить рашка і що її підтримує ця добвана влада, угорці, що ви поглохли і осліпли, чому дозволяєте це робити чи думаєте, що на чужому горі життя таке прекрасне.
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14.07.2022 15:43 Відповісти
І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк"

Принаймні припинили прикидатися. Раніше вони казали, що не можуть зараз, бо альтернативна газова інфраструктура відсутня, мовляв, от як її побудують от тоді... А тут вже "ніколи" пішло, кацапські гени взяли гору
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14.07.2022 15:44 Відповісти
Есть ли процедура исключения из ЕС 🇪🇺....
нужно бы применить её к *******-тобикам...
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14.07.2022 15:45 Відповісти
Немає але можно просто перекрити фінансування
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14.07.2022 16:16 Відповісти
Надо гнать их в шею из ЕС! Продажные кремлядские твари!🤬
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14.07.2022 15:46 Відповісти
ми знали, що ти ******, ще задовго до війни
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14.07.2022 15:47 Відповісти
Фашисты венгерские
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14.07.2022 15:48 Відповісти
Они не могут обсуждать санцкии против Газпрома - у них рот занят крысячим kyeм.
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14.07.2022 15:49 Відповісти
От россии "открестились" Иран и талибы
https://www.youtube.com/watch?v=2la19FbSfrc
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14.07.2022 15:51 Відповісти
Коли вже кацапська ракета йому в хату зацідить?
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14.07.2022 15:53 Відповісти
Короче, мадьяри спонсори терористів
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14.07.2022 15:55 Відповісти
Лишити Угорщину суверенітету,й відправити лайно за Урал
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14.07.2022 15:56 Відповісти
Эти мадьярские ..доны остановили нашу фуру с польским и украинским флагом (транспортная полиция) вызвали обычную полицию. Полицаи приказали ему снять флаги, он спросил на каком основании (закона такого нет) открыли фуру запихали оба флага в контейнер и опломбировали с предписанием о запрете открытия фуры на территории Венгрии. Есть видосы на тик токе. Врдитель поляк если что.
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14.07.2022 15:57 Відповісти
Угорці ті ж самі мокші-угро-фіни, що чуть менше тисячоліття втекли з башкірії в Європу, але башкірія з них не втекла.
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14.07.2022 16:01 Відповісти
кто бродил дикарями, до исторического материализма, по северах должен знать, у ненцев есть легенда о венграх ))) только они их сииртя называют. сийярто - прямой потомок этих подземных жителей )) короче - тоже из тех краёв. его предков явно ленин под землю переселил, и они уже на территории нынешней европы из под неё всплыли. потому вонь их прародины и сладка им и приятна ) "Сиртя (а также сииртя, сихиртя) - в ненецкой мифологии народ, ныне живущий под землёй, боящийся дневного света, обитавший в заполярной тундре до прихода ненцев - «настоящих людей». Сиртя описываются как люди очень низкого роста." (послная характеристика. я бы добавил, шо они такого же интеллекта, как и роста) )))
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14.07.2022 16:08 Відповісти
В якому світі ми живемо?! Коли людина скоює злочин (вбивство і т.д.), її засуджують, карають і садять у в'язницю. А коли держава таке коїть - то тільки санкції, і продовжують з нею відносини і торгівлю. То це така справедливість і закони??
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14.07.2022 16:08 Відповісти
Хочеться зрозуміти одне ,що значить для Европи слово "союз"?Бріти першими це зрозуміли...
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14.07.2022 16:11 Відповісти
Зачем нам нужно знать мнение мадьярских ******,если давно известно что они *****?
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14.07.2022 16:12 Відповісти
Ой, да йдіть нах*й..
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14.07.2022 16:13 Відповісти
******* мадярів разом з кацапньою !
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14.07.2022 16:17 Відповісти
Мадяри підараси
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14.07.2022 16:22 Відповісти
знову проститутки по 20 баксів вилізли торгуватис своєю дупою.
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14.07.2022 16:24 Відповісти
Mabut' kilka mordors'kyh roket po Budapeshtu shvydko b zminyly dumku *******
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14.07.2022 16:40 Відповісти
бо угорщина ****** *****
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14.07.2022 16:53 Відповісти
Та перекрити тім ******* *******...(регламентні роботи) на завжди....
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14.07.2022 16:58 Відповісти
Буде прикольно, якщо наступними, на кого нападе Рашка, буде Венгрія. Росія часто нападала на тих, хто з нею загравав.
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14.07.2022 17:04 Відповісти
Міндем Латоріца,міндем гомосекі...
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14.07.2022 17:14 Відповісти
А может е*нуть по Будапешту???
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14.07.2022 17:15 Відповісти
Хто там намагається реформувати систему прийняття рішень в ЄС? Давайте, реформуйте - голосування більшістю членів, хто проти - на член
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14.07.2022 17:17 Відповісти
Мадяри завжди були і залишаються продажними сикунами стосовно і України і усіх решту своїх сусідів. Тому їх завжди їбали, їбуть і будуть їбати.
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14.07.2022 18:04 Відповісти
Ніколи б не думав що скажу це, - але хоч би одна кацапська ракета збилась з курсу і прилетіла мадярам на голову як сьогодні у Вінниці. Може тоді дойшло б тим мадярам з ким ми маємо справу.
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14.07.2022 18:34 Відповісти
Ото такое ЕС , которое на кунаке венгрия вертит. )
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14.07.2022 18:35 Відповісти
Конченые праоситутки.
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14.07.2022 18:50 Відповісти
А ту сіяртіну можна трошки ненароком пошкодити, щоб він бігав і сміявся? Бо зажовбав вже той виродок!
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14.07.2022 19:16 Відповісти
Ну и пошлите эту фашисткую Венгию на хер!!Ей не привыкать . Она уже однажды была фашистской!! перекрыть ей зимой и газ и нефть с России , тогда посмотрим , что она запоёт!!
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14.07.2022 20:21 Відповісти
Говно не имеет национальность, what the Vladimir Putin cock taste?
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14.07.2022 20:49 Відповісти
 
 