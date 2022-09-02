Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности "Северного потока"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Газпрома" в Telegram.
Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного".
Также масло якобы обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. "Газпром" утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, помогающими с техобслуживанием.
"К устранению замечаний по работе оборудования транспорт газа к газопроводу "Северный поток" полностью остановлен", – добавили в российской компании.
Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".
Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. Как сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном работающем газоперекачивающем агрегате Trent 60.
Пожалуйста, подождите...
Так тримати!
ото нехай бабуся Європа дивиться, кому довіряє..бо раїсія газ за передплатою постачає..і за валюту...а наразі міфічні проблеми
Кацапи, ви - дебіли.
їм мабудь треба, щоб той газ пер через вуха..
Ціни на газ доречі стрімко пішли вниз.
просить если разбомбят газовые хранилища?
Та отож.
когда кран твои русосвиньи перекрыли.
В стране ЕС самыми большими резервуарами газа и это точно не Голандия.
та спаліть той газогін і все.
Пишли в писанную столовую и забрали ложку вилку половник и другие инструменты и хлеб совецки тожы.
В столовой нас поимели хлеб, вода, сухарик и другой макарон. Блюда с совецокй пищей вкусно пахли и мы об них с другом насладились. В столовой велики повар угостил нас пищавыми продуктами. например сода, сахар, компот красеный (потомушто совецкий), прижорскики и пюру.
Добрый повар дал нам поднос с пищей и я взял его и упал. Ноя не упал духом а напротив возрадовался, ч то любованя пишща совецки моя. Сторож насиловал поклонился и попрыгал на одной ноге. а повар снова назал меня страшным словом и я возрадовался.
Брольше нимагу писать. " (С)
Зе!бень від цього з дЄрьмака не злізе.
Как в 2009 году при морозе -25,когда с Германии газ шёл в Румынию ,Болгарию.
А шо в 1812 було - то взагалі мрак! Давай згадаємо "прєданья старіни дальокой". В Європі глобальне потепління і дуже теплі зими. В НЛ декілька років поспіль сніг або раз на зиму або взагалі без снігу. Це тобі не заполярьє.
Комментарии излишни...
Как она всё успевает.
Понятно,ещё ж договорняки подписывать,Крым в "аренду "на 15 лет,а там и еще 5-6 областей в " аренду"
Лучше недожать, чем пережать... злобный руССкий медьведь "сорвет резьбу" своим усиленным шантажом и только распилить сук на котором сидит!
ЕС уже с газом на зиму. Норвегия докачает оставшиеся 15%.
Рынок утерян на десятки лет. Китай не идиоты, чтобы покупать газ по европейским ценам...
Санкции перекрыли доступ к комплектующим и разаработке новых скважен. Зима будет не очень хоодной, к тому же Уйлостан отапливает планету на несколько десятков миллионов евро в день, т.к. девать газ некуда! Не отдавать же своему населению, владельцам недр, газ бесплатно.
Це ще раз доводить що треба використовувати нашу систему як найнадійнішу.
Включили. Теперь становится понятно, что это было политическое решение, а не техническая проблема с двигателями. Обосрались рашисты второй раз за сутки. Дебилы.