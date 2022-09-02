Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности "Северного потока"

Российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Газпрома" в Telegram.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного".

Также масло якобы обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. "Газпром" утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, помогающими с техобслуживанием.

Читайте: Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

"К устранению замечаний по работе оборудования транспорт газа к газопроводу "Северный поток" полностью остановлен", – добавили в российской компании.

Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".

Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. Как сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном работающем газоперекачивающем агрегате Trent 60.