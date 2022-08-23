Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

Следует освободить всю территорию Украины вместе с Крымом, а газопровод "Северный поток -2" - демонтировать.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Нет возвращения к обычному бизнесу связанного с Россией, когда Россия воюет против Украины, нападает, оккупирует законные, международно признанные границы, ее территории. Смена политики на Западе – это не просто полное прекращение "Северного потока-2", а также ликвидация, полный демонтаж этого потока. Бомбы упавшие на Харьков, Киев после того, как мы видели Ирпень, Бородянку, Бучу, Мариуполь, уничтожены ракетами после преступлений, после российской войны против Украины. Из-за разрушения и уничтожения Украины у нас нет возможности вернуться к той линии, которая была 23 февраля этого года. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом в международно-признанных границах", - сказал Дуда.

Дуда подчеркнул, что Крым был и является Украиной.

"Крым является и остается такой же частью Украины, как Гданьск и Люблин - это Польша, Ницца - это Франция, Кельн - Германия, Роттердам - ​​Нидерланды", - отметил польский президент.

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