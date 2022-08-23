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Новости Война
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Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

поток,северный

Следует освободить всю территорию Украины вместе с Крымом, а газопровод "Северный поток -2" - демонтировать.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Нет возвращения к обычному бизнесу связанного с Россией, когда Россия воюет против Украины, нападает, оккупирует законные, международно признанные границы, ее территории. Смена политики на Западе – это не просто полное прекращение "Северного потока-2", а также ликвидация, полный демонтаж этого потока. Бомбы упавшие на Харьков, Киев после того, как мы видели Ирпень, Бородянку, Бучу, Мариуполь, уничтожены ракетами после преступлений, после российской войны против Украины. Из-за разрушения и уничтожения Украины у нас нет возможности вернуться к той линии, которая была 23 февраля этого года. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом в международно-признанных границах", - сказал Дуда.

Дуда подчеркнул, что Крым был и является Украиной.

"Крым является и остается такой же частью Украины, как Гданьск и Люблин - это Польша, Ницца - это Франция, Кельн - Германия, Роттердам - ​​Нидерланды", - отметил польский президент.

Также читайте: После деоккупации Крым вместе со всей Украиной станет частью Евросоюза, - Зеленский

Крым (26437) Северный поток (1458) Дуда Анджей (781)


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Топ комментарии
+13
Вірне рішення, але німці вдушаться за ту трубу.
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23.08.2022 15:37 Ответить
+7
Низзя...дружбан Зели Роман Абрамович вложил в это дерьмо путлера миллиарды доляров... Астанавитесь...
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23.08.2022 15:46 Ответить
+4
Кто против? - Я! - Единогласно!
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23.08.2022 15:41 Ответить
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Вірне рішення, але німці вдушаться за ту трубу.
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23.08.2022 15:37 Ответить
******,ти зелень не сри тут,переживуть,цю зиму перемучаться,а на наступну рашки уже не буде в їх списках постачаьників,до кого а до німців черга стане з постачальників,бо вони ПЛАТЯТЬ,і ПЛАТЯТЬ ДОРОГО
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23.08.2022 23:55 Ответить
Кто против? - Я! - Единогласно!
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23.08.2022 15:41 Ответить
Ну шо, фрицы сразу с визгом восторга согласились?))) Зимой СП-2 заработает на полную силу скорее чем вы трубу распилите...
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23.08.2022 15:41 Ответить
висадити в повітря тую руру з тим газом, що в неї закачано кацапами - просте технічне рішення
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23.08.2022 15:43 Ответить
Низзя...дружбан Зели Роман Абрамович вложил в это дерьмо путлера миллиарды доляров... Астанавитесь...
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23.08.2022 15:46 Ответить
немає там Роми, у Северному потоці 1 - ось такі власники - https://www.nord-stream.com/about-us/our-shareholders/
у NS2 - Gazprom paid half the cost, with the remainder financed by British oil and gas major Shell, Austria's OMV, France's Engie, and Germany's Uniper and Wintershall DEA
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23.08.2022 15:56 Ответить
Фишка в том что ЗеКодломойские чуваки и Патрушев в Омане договорились поделить это гоффно 50 на 50...а это значит путлер пролетел что стая СкреПОНОСных болванов...
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23.08.2022 15:52 Ответить
Демонтировать - дорого

Просто закройте его ******** заслонкой, тоже самое нужно сделать и с СП-1 и конечно с украинской ГТС

Сколько можно покупать и транзитировать газ агрессора, совесть-то есть ?
Ничего Святого.
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23.08.2022 16:08 Ответить
Залить трубу бетоном - будет самое длинное железобетонное сооружение!
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23.08.2022 16:22 Ответить
фрау Рібентроп, вона же Меркель, не дозволить це зробити бо путєн нападе
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23.08.2022 17:07 Ответить
Дуже правильне рішення , щоби не кортило включити , бо вже
лунають заклики на підключення!!
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23.08.2022 17:44 Ответить
іноді ще можно почути розумні голоси серед ********* божевілля
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23.08.2022 18:32 Ответить
 
 