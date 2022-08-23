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Новини Війна
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Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2"

поток,северный

Треба звільнити всю територію України разом із Кримом, а газопровід "Північний потік -2" - демонтувати.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на другому саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає повернення до звичайного бізнесу у зв'язках із Росією, коли Росія воює проти України, нападає, окупує законні, міжнародно визнані кордони, її території. Зміна політики на Заході - це не просто повне припинення "Північного потоку-2", а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку. Бомби, які впали на Харків, Київ після того, як ми бачили Ірпінь, Бородянку, Бучу, Маріуполь, знищені ракетами після злочинів, після російської війни проти України. Через руйнування та знищення України ми не маємо можливості повернутися до тієї лінії, яка була 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах", - сказав Дуда.

Дуда наголосив, що Крим був і є Україною.

"Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін - це Польща, Ніцца - це Франція, Кельн - Німеччина, Роттердам - Нідерланди", - зазначив польський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міненерго нагадали ЄС, що Україна може замістити потужності "Північних потоків"

Автор: 

Крим (14122) Північний потік (2460) Дуда (770)


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Топ коментарі
+13
Вірне рішення, але німці вдушаться за ту трубу.
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23.08.2022 15:37
+7
Низзя...дружбан Зели Роман Абрамович вложил в это дерьмо путлера миллиарды доляров... Астанавитесь...
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23.08.2022 15:46
+4
Кто против? - Я! - Единогласно!
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23.08.2022 15:41
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Вірне рішення, але німці вдушаться за ту трубу.
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23.08.2022 15:37 Відповісти
******,ти зелень не сри тут,переживуть,цю зиму перемучаться,а на наступну рашки уже не буде в їх списках постачаьників,до кого а до німців черга стане з постачальників,бо вони ПЛАТЯТЬ,і ПЛАТЯТЬ ДОРОГО
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23.08.2022 23:55 Відповісти
Кто против? - Я! - Единогласно!
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23.08.2022 15:41 Відповісти
Ну шо, фрицы сразу с визгом восторга согласились?))) Зимой СП-2 заработает на полную силу скорее чем вы трубу распилите...
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23.08.2022 15:41 Відповісти
висадити в повітря тую руру з тим газом, що в неї закачано кацапами - просте технічне рішення
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23.08.2022 15:43 Відповісти
Низзя...дружбан Зели Роман Абрамович вложил в это дерьмо путлера миллиарды доляров... Астанавитесь...
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23.08.2022 15:46 Відповісти
немає там Роми, у Северному потоці 1 - ось такі власники - https://www.nord-stream.com/about-us/our-shareholders/
у NS2 - Gazprom paid half the cost, with the remainder financed by British oil and gas major Shell, Austria's OMV, France's Engie, and Germany's Uniper and Wintershall DEA
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23.08.2022 15:56 Відповісти
Фишка в том что ЗеКодломойские чуваки и Патрушев в Омане договорились поделить это гоффно 50 на 50...а это значит путлер пролетел что стая СкреПОНОСных болванов...
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23.08.2022 15:52 Відповісти
Демонтировать - дорого

Просто закройте его ******** заслонкой, тоже самое нужно сделать и с СП-1 и конечно с украинской ГТС

Сколько можно покупать и транзитировать газ агрессора, совесть-то есть ?
Ничего Святого.
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23.08.2022 16:08 Відповісти
Залить трубу бетоном - будет самое длинное железобетонное сооружение!
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23.08.2022 16:22 Відповісти
фрау Рібентроп, вона же Меркель, не дозволить це зробити бо путєн нападе
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23.08.2022 17:07 Відповісти
Дуже правильне рішення , щоби не кортило включити , бо вже
лунають заклики на підключення!!
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23.08.2022 17:44 Відповісти
іноді ще можно почути розумні голоси серед ********* божевілля
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23.08.2022 18:32 Відповісти
 
 