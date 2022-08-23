Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2"
Треба звільнити всю територію України разом із Кримом, а газопровід "Північний потік -2" - демонтувати.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на другому саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає повернення до звичайного бізнесу у зв'язках із Росією, коли Росія воює проти України, нападає, окупує законні, міжнародно визнані кордони, її території. Зміна політики на Заході - це не просто повне припинення "Північного потоку-2", а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку. Бомби, які впали на Харків, Київ після того, як ми бачили Ірпінь, Бородянку, Бучу, Маріуполь, знищені ракетами після злочинів, після російської війни проти України. Через руйнування та знищення України ми не маємо можливості повернутися до тієї лінії, яка була 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах", - сказав Дуда.
Дуда наголосив, що Крим був і є Україною.
"Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін - це Польща, Ніцца - це Франція, Кельн - Німеччина, Роттердам - Нідерланди", - зазначив польський президент.
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у NS2 - Gazprom paid half the cost, with the remainder financed by British oil and gas major Shell, Austria's OMV, France's Engie, and Germany's Uniper and Wintershall DEA
Просто закройте его ******** заслонкой, тоже самое нужно сделать и с СП-1 и конечно с украинской ГТС
Сколько можно покупать и транзитировать газ агрессора, совесть-то есть ?
Ничего Святого.
лунають заклики на підключення!!