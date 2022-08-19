У Міненерго нагадали ЄС, що Україна може замістити потужності "Північних потоків"

Поки Росія намагається втриматися на європейському енергетичному ринку, а в Німеччині пропонують відкрити "Північний потік-2", Україна готова допомогти ЄС не повертатися "до газового полону".

На цьому наголосив у фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розумію, що відмова від послуг монополіста - це важке завдання для європейських політиків. Але вони мають серйозно подумати про майбутнє власних дітей, якщо доля українських дітей, яких росіяни вбивають "газовою зброєю" - недостатній аргумент", - написав Галущенко.

За його словами, Україна готова допомогти Європі "не повторити своїх помилок", надавши свої газові сховища для зберігання європейського газу, а також замістивши своїм газопроводом потужності "Північних потоків".

"Зараз головною метою цивілізованого світу має стати перемога над газовим терористом. Впевнений, що нам всім вистачить мужності й сили, аби вистояти у цій енергетичній війні, - наголосив міністр.

Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину - до 67 млн кубометрів на добу. 25 липня "Газпром" заявив, що зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності, тобто до 33 млн кубометрів на добу.

"Газпром" послався на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна ремонтувалася в Канаді.

І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі - це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.

У середині липня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку" до Німеччини. Тепер "Газпром" не забирає її через нібито відсутність інформації про проведений ремонт, Siemens Energy відкидає ці претензії.

У правлячій коаліції Німеччини вже закликали запустити "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму.