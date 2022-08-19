УКР
У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму

Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Свою ідею він висловив в інтерв’ю RND, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2", - сказав Кубікі.

"Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", - додав німецький високопоставлений політик.

Кубікі зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", - сказав віцеспікер Бундестагу.

Коли журналіст наголосив, що Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти", - сказав політик.

Федеральний уряд Німеччини призупинив введення в експлуатацію готового газопроводу "Північний потік-2" через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Канцлер Німеччини Шольц виключає можливість запуску "Північного потоку-2"

газ (10648) Німеччина (7738) Північний потік (2481)
+25
яке кончене
19.08.2022 10:56 Відповісти
+25
Газосховища Німеччини заповнені вже на 75 відсотків https://www.dw.com/uk/gazoshovisa-nimeccini-zapovneni-vze-na-75-vidsotkiv/a-62802060 https://www.dw.com/
Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш ніж на 85 відсотків до 1 жовтня та не менш як на 95 відсотків - до 1 листопада. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, цих цілей також вдасться досягти раніше. За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

Якщо в Німеччині все йде по плану то - набуя запускати ПП2 ? .
Схоже - просто відкрилась ще одна кацапська консерва . .
19.08.2022 11:03 Відповісти
+19
Сволота! А чого це німці не повинні мерзнути? Чого не повинні страждати промислові підприємства? Ви повинні платити за те. що наробила ваша фрау. посадивши вас на газову іглу. як наркоманів!! Бачимо *ваші страждання* тут на островах Греції. заполонили все. Це так вам тяжко? Гидко читати таке!
19.08.2022 11:03 Відповісти
яке кончене
19.08.2022 10:56 Відповісти
Фашисты *********** не бывает бывших фашистов их надо распылять на атомы....скученные дерьмократы говнюки и ******* ***** вас надо убивать...как явление что то давно в Европе войны не було как то забрались ******** в гейской ежопе????
19.08.2022 11:00 Відповісти
19.08.2022 11:11 Відповісти
ПНХ. Шукай газ в інших постачальників.
19.08.2022 10:56 Відповісти
Для пошуку потрібен час та неаби який розум, а тут майже единий постачальник забезпечує цілий ЄС і нічого не треба думати, тільки нагадувати іншим про корупцію та чесну конкуренцію...
19.08.2022 12:11 Відповісти
Это несерьезно,такой себе местный Олег Ляшко...
19.08.2022 10:57 Відповісти
А ще мудрая безугла і чиновник на посаді президента
19.08.2022 11:53 Відповісти
П"дари, нехай приїзжають зимувати в Харків!
19.08.2022 10:57 Відповісти
ЄС не буде грохати свою економіку при можливості придбати газ, власні інтереси понад усе.
19.08.2022 10:57 Відповісти
Тоді ЄС хай не указує іншим як треба поводитись у "демократичному" суспільстві, тільки недоумки пишаються політиками для яких інтереси своїх понад усе бо це вже політика подвійних стандартів та вибіркового права...
19.08.2022 12:07 Відповісти
Йой!!! У фрау сраки змерзнуть !!!
19.08.2022 10:58 Відповісти
Ну то ж не їхніх дітей вбивають,а своя дупа рідніше за чиїхось діточок((😥
19.08.2022 13:03 Відповісти
Ну влада ж показала що для економіки яка значно важливіша за людей можна й з канібалами домовлятися, а чим німці гірші?
19.08.2022 10:58 Відповісти
вони також читають WP та доповіді з FBI....
19.08.2022 11:20 Відповісти
Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від путінської партії вже давно оплачується Путіним і йому нема ніякого діла, що гинуть українці , що гинуть їхні діти, що російський фашизм погрожує Европі
19.08.2022 11:00 Відповісти
Він повинен померти. Припинення фізичного існування подібних суб'єктів врятує цивілізацію. Як би дико це не виглядало в 21 сторіччі🤷
19.08.2022 11:21 Відповісти
Українській владі не було діла, що можуть загинути стільки людей, вона гроші рахувала. І прихильників Зе не поменшало після зізнання в цьому. Чому ви вважаєте, що в Німеччині якийсь інший вид людей? На жаль, колись за це прийдеться платити всьому людству.
19.08.2022 12:50 Відповісти
Франція і Німеччина ...Мадьяри та Туреччина..от вам ЄС.то нах*** тоді робили то ЄС коли кожен за себе
19.08.2022 11:00 Відповісти
Туреччина не в ЄС.
19.08.2022 11:21 Відповісти
Зато в Нато!
19.08.2022 11:28 Відповісти
одно дело - клуб *********, проституток и извращенцев всех мастей. коим является ЕС, другое - военный блок, член которого флиртует с их основным врагом.
19.08.2022 11:30 Відповісти
Не раз писав: доки та кацапська труба лежить в Балтійському морі, німці будуть на неї крадькома дивитись. Це визначатиме їх політику. От і маємо.
19.08.2022 11:00 Відповісти
От ще, перші ластівки:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/19/7145219/ Бізнес-асоціація зі Східної Німеччини закликає Шольца скасувати санкції проти Росії
19.08.2022 11:59 Відповісти
Вот ******
19.08.2022 11:02 Відповісти
Потому что консерва получила транш.
19.08.2022 11:26 Відповісти
щоби відпрацювати пуйлівські гроші; цього вимагає кремль від своїх німецьких маріонеток.
все просто, корупція може існувати виключно в Україні. німецька влада ходить у білому пальті...
19.08.2022 13:21 Відповісти
Сволота! А чого це німці не повинні мерзнути? Чого не повинні страждати промислові підприємства? Ви повинні платити за те. що наробила ваша фрау. посадивши вас на газову іглу. як наркоманів!! Бачимо *ваші страждання* тут на островах Греції. заполонили все. Це так вам тяжко? Гидко читати таке!
19.08.2022 11:03 Відповісти
Piefke - как говорят на них местечковые. шо с них взять ))
19.08.2022 11:03 Відповісти
Вот, и всё--- приехапи. Надо, что бы путинские войска прошли как в1945г.
Красная армия в Кёнингсберге и оставили на память воспоминания.
19.08.2022 11:04 Відповісти
Не з тими фашистами воює *****
19.08.2022 11:04 Відповісти
Гниди
19.08.2022 11:13 Відповісти
... а продажні, заспані бюргери не допускають, що в газові труби кацапи-людожери, коли їм забажається, можуть підмішати небезпечну дозу отруйного газу, який неможливо буде визначити..? це ж кацапи!
19.08.2022 11:14 Відповісти
у реверсному напрямку - для кубіків...
19.08.2022 11:14 Відповісти
Еще один "полезный идиот". Для своей страны он временно делает добро, а что потом будет с Германией (если Россия повысит ставки и начнет напрямую угрожать НАТО) - его сейчас не интересует
19.08.2022 11:15 Відповісти
Тобто, поки маленька Хорватія дає нам гармати, німці хочуть газ купувати... і пох на вбитих українців... Німці є союзники росіян?
https://www.youtube.com/watch?v=BsD6BlS1p2Q
19.08.2022 11:16 Відповісти
натомість АЕС закривають, а не подовжують роботу....

ссучились буйловські консерви!
дарма Посла Мельника відкликали з німецько-фашиського фронту! 👿
19.08.2022 11:16 Відповісти
Цей кубікі-коханець шрьодера,який в свою чергу відсмокав у ***** буквально вчора. Круговерть підарів в природі🤷
19.08.2022 11:18 Відповісти
А як буде "НІКЧЕМНА ХВОЙДА" німецькую?
19.08.2022 11:19 Відповісти
відробляють 30 срібних від газпрому...НЕ просто так їздив шрьодер у "відпустку" на маскву....цю Гниду агента шрьодера викликали роботодавці в кремль і чітко поставили вказівки....і строки до виконання...

в України тільки надія на свій Народ та ЗСУ...і ще англо-сакси розуміють цю ситуацію...

але арахамії з єрмачками та шефірами активно сунуть палки в колеса.....

думай-ТЕ!
19.08.2022 11:22 Відповісти
mne vot interesno - chomu vnutreshnja sluzhba bezpeki nimechini nichovo nerobljatj s etimi korumpirovanimi predateljami ?
19.08.2022 11:28 Відповісти
Ти хоч само зрозуміло, що висрало?
19.08.2022 12:48 Відповісти
Походу німецька корупція вже наздоганяє нашу
19.08.2022 14:08 Відповісти
Це з якого психбудинку інформація іде? Щоб запустити цей потік,потрібно ще пройти багато бюрократії,а не перед зимою,щоб заповнити. Думайте,що друкуєте і що коментуєте,а то схоже на турбобезмозгів.
19.08.2022 11:23 Відповісти
хорош дуру из себя корчить. заходишь на сайт rnd и видишь на заглавной это интервью! там рожа кубики на весь экран, не промахнешься.
хотя зачем тебе объяснять, ты и так это знаешь, провокаторша хренова! я слежу за тобой!
19.08.2022 12:08 Відповісти
bred kakoi ta ...po hodu Krimskie bavovni silno podorvali perdaki na parashe , raz uzh takie konservi kidajut prjamo na ambrazuru
19.08.2022 11:25 Відповісти
Шо? Усьо? Шманкции закончились? Военная помощь нам, видимо - тоже...
19.08.2022 11:28 Відповісти
Народ, не кипишимся! Ну, вскрылась ещё одна путинская консерва. Свободные демократы - младшие братья в коалиции, их взяли больше из жалости. Партия в 2013 году вылетела из Бундестага, Линдер в 2017 привёл её туда вновь, в 2021 она уже и так очень сильно потеряла, особенно на региональных выборах. Свободные демократы выражают мнение крупных промышленников. В общем, не делаем из мухи слона.
19.08.2022 11:29 Відповісти
И подтверждение - таваристча послали за корабликом свои же однопартийцы.
19.08.2022 15:52 Відповісти
Газопроводи - це метастази рашистської недоімперії
19.08.2022 11:40 Відповісти
ПРЕДАТЕЛИ !!!
19.08.2022 11:41 Відповісти
Немцы как всегда в своем репертуаре. Прагматизм превыше всего....
19.08.2022 11:55 Відповісти
Може в Харків їх звозити?
19.08.2022 11:59 Відповісти
Цих німців потрібно на регулярній основу окунати а українську реальність. Возити їх до наших зруйнованих міст,показувати трупи,щоб щось там поворухнулось в голові. Скільки спілкуюсь з німцями,вони в повному астралі. По-перше,дивлять російську пропаганду. По-друге,ментальне жлобство їх заставляє думати,що війна в Україні взагалі їх ніяк не стосується.
19.08.2022 12:01 Відповісти
Все эти политики говорят с бумажки хремля - а им за это платят
спецслужбам Германии надо бы присмотреться к таким говорящим головам
19.08.2022 12:10 Відповісти
німці виявились набгато тупіші ніж всі думали
19.08.2022 12:51 Відповісти
От лайна шматок. Цьому поцу 70 років, видно вирішив перед пенсією рахунок поповнити
19.08.2022 13:04 Відповісти
Дойче швайне!
19.08.2022 14:15 Відповісти
 
 