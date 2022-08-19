У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму
Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Свою ідею він висловив в інтерв’ю RND, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2", - сказав Кубікі.
"Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", - додав німецький високопоставлений політик.
Кубікі зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.
"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", - сказав віцеспікер Бундестагу.
Коли журналіст наголосив, що Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.
"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти", - сказав політик.
Федеральний уряд Німеччини призупинив введення в експлуатацію готового газопроводу "Північний потік-2" через повномасштабне вторгнення Росії до України.
Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш ніж на 85 відсотків до 1 жовтня та не менш як на 95 відсотків - до 1 листопада. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, цих цілей також вдасться досягти раніше. За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.
