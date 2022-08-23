После деоккупации Крым вместе со всей Украиной станет частью Евросоюза, - Зеленский

Только Украину волнует подлинная безопасность Крыма.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время второго саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Крым был и является Украиной. После деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом Европейского Союза. Это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, а порты Крыма – портами всей Европы.

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"Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма, то есть поставка нормальной чистой воды, утилизация мусора, правила обращения с отходами, канализационными стоками. ... Украина уберет колючую проволоку, которая закрывает путь обычным людям в лучшие места и незаконные заборы, которые просто изорвали побережье Крыма. Свободный доступ к пляжам, реальная защита заповедных зон и исторических объектов, это обеспечит только Украина. А не тот, кто пришел захватывать, чтобы воровать, унижать людей", - добавил президент.