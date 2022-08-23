После деоккупации Крым вместе со всей Украиной станет частью Евросоюза, - Зеленский
Только Украину волнует подлинная безопасность Крыма.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время второго саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
"Крым был и является Украиной. После деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом Европейского Союза. Это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, а порты Крыма – портами всей Европы.
"Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма, то есть поставка нормальной чистой воды, утилизация мусора, правила обращения с отходами, канализационными стоками. ... Украина уберет колючую проволоку, которая закрывает путь обычным людям в лучшие места и незаконные заборы, которые просто изорвали побережье Крыма. Свободный доступ к пляжам, реальная защита заповедных зон и исторических объектов, это обеспечит только Украина. А не тот, кто пришел захватывать, чтобы воровать, унижать людей", - добавил президент.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
Что же этих двоих так сильно связывает, что Ермак настолько неприкасаем?
Снаряди 152 мм. шукайте!
зарплати вчителів будуть по $4000/міс, чеські вчителі будуть їздити в Україну на заробітки, бо в них з/п і до $2000 не дотягують.
Про це він довідається з телевізора в тюремній камері (якщо до того часу його охорона за командою "папи Бені" не задавить - бо надто багато знає!)