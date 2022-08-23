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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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После деоккупации Крым вместе со всей Украиной станет частью Евросоюза, - Зеленский

крым

Только Украину волнует подлинная безопасность Крыма.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время второго саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Крым был и является Украиной. После деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом Европейского Союза. Это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, а порты Крыма – портами всей Европы.

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"Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма, то есть поставка нормальной чистой воды, утилизация мусора, правила обращения с отходами, канализационными стоками. ... Украина уберет колючую проволоку, которая закрывает путь обычным людям в лучшие места и незаконные заборы, которые просто изорвали побережье Крыма. Свободный доступ к пляжам, реальная защита заповедных зон и исторических объектов, это обеспечит только Украина. А не тот, кто пришел захватывать, чтобы воровать, унижать людей", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Крым (26437) Евросоюз (17351)


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Топ комментарии
+14
язиком можна ляпати що завгодно, а коли наріду заходить - то ще і дуже вигідно
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23.08.2022 14:51 Ответить
+10
Марафон стає все марафоністєє і антимайданівці *********** на парламентському каналі.
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23.08.2022 15:06 Ответить
+5
ну да , как сказал арестович - мы про"бали , но не сказал что , а про№бали они страну , в своей мстительной агонии с попередниками и патриотами, а когда нужно было встать на защиту про;банного, они побежали на коленках к тем же патриотам и попередникам с слюнявыми просьбами о помощи и спасении , и 25% пошли защищать Родину , в то время , когда 75% дрыснули за бугор , или остались ждать асвабадителей . И вот теперь, когда помощь запада сделала победу Украины осязаемой , шапито расправляет крылышки и кукарекает о том , что будет , ...........точно так же как они кукарекали про отсутствие ударных группировок перед вторжением, про то как запад нагнетает обстановку, и тд , ..........и одна для всех случаев отмазка - ,, мы не ожидали , мы до последнего надеялись ............,, теперь пиар просто зашкаливает , видосики, речи патриотические , имидж военного лидера - а-ля чегивара , а по сути актеришко вторичного плана , по дикой случайности оказавшийся там , где ему не место . не имеющий ни какого отношения к Украине как к государству , его Украина это поломанный велосипед с торговой маркой ,, украина,,
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23.08.2022 15:16 Ответить
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язиком можна ляпати що завгодно, а коли наріду заходить - то ще і дуже вигідно
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23.08.2022 14:51 Ответить
Правльно ляпати - не гріх. Гріх ляпати безвідповідально.
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23.08.2022 15:02 Ответить
Так це круто, вони ж стають заручники своїх же обіцянок, а ця обіцянка нормальна та логічна, мені навпаки подобається, що боневтік кожен раз підіймає планку і сподіваюся, що наша нація спитає за ***** у разі її виникнення
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23.08.2022 15:04 Ответить
ага))) скільки там обіцянок виконано ляпальщиком з 2019р?
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23.08.2022 15:14 Ответить
за "нікто нє нападьот" нація вже спитала з нього?
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23.08.2022 15:21 Ответить
Мулаты, миллионеры, бухта, экспорт кофе, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка"! О чем говорить!
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23.08.2022 15:42 Ответить
Що та там пистиш, пітар! Що не так сказано. Критикуй , коли є привід, а критика просто так вказує на те що ти кацарила хня.
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23.08.2022 23:46 Ответить
За#бав
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23.08.2022 14:54 Ответить
Ляпало!
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23.08.2022 14:55 Ответить
а 95 квартал відправимо на відбудову
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23.08.2022 14:58 Ответить
У Маріуполь.
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23.08.2022 15:01 Ответить
Знову дивний потік свідомості. Після деокупації Крим стане частиною Украхни. Це Україна, як цілісна держава стане частиною Євросоюзу. Навіщо гарант цілісності України знову виокремлює Крим? Це через невігластво, чи просто переконання.
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23.08.2022 15:00 Ответить
Это ж ещё завтра день сплошного клованского пи#дежа,в то время как кацапы будут терроризировать страну бомбами и ракетами🤦
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23.08.2022 15:01 Ответить
Євроінтеграцію Украни не ти починав і не тобі закінчувати
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23.08.2022 15:02 Ответить
Великотуранщика Кардигана евроКрым огорчит несказанно...
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23.08.2022 15:02 Ответить
Марафон стає все марафоністєє і антимайданівці *********** на парламентському каналі.
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23.08.2022 15:06 Ответить
ведущий - владимир петров. Запомните эту гниду - он еще долго будет ссать в уши, пока не закончится война, и кто-ибудь из вернувшихся с ПТСР не прикандычит его на улице Киева, и присядет за это на десяточку.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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23.08.2022 15:28 Ответить
можливо стане, але без вас зеленої навалочі
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23.08.2022 15:12 Ответить
ну да , как сказал арестович - мы про"бали , но не сказал что , а про№бали они страну , в своей мстительной агонии с попередниками и патриотами, а когда нужно было встать на защиту про;банного, они побежали на коленках к тем же патриотам и попередникам с слюнявыми просьбами о помощи и спасении , и 25% пошли защищать Родину , в то время , когда 75% дрыснули за бугор , или остались ждать асвабадителей . И вот теперь, когда помощь запада сделала победу Украины осязаемой , шапито расправляет крылышки и кукарекает о том , что будет , ...........точно так же как они кукарекали про отсутствие ударных группировок перед вторжением, про то как запад нагнетает обстановку, и тд , ..........и одна для всех случаев отмазка - ,, мы не ожидали , мы до последнего надеялись ............,, теперь пиар просто зашкаливает , видосики, речи патриотические , имидж военного лидера - а-ля чегивара , а по сути актеришко вторичного плана , по дикой случайности оказавшийся там , где ему не место . не имеющий ни какого отношения к Украине как к государству , его Украина это поломанный велосипед с торговой маркой ,, украина,,
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23.08.2022 15:16 Ответить
Фантастичні байки для лохів з "мудрого наріду". Легковажний президент й легковажна влада в Україні. В результаті "маємо те що маємо"(С).
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23.08.2022 15:22 Ответить
Зеленский "спамит" информационную площадь такими сообщениями, чтобы народ хоть немного подзабыл про Ермака? Может, надо ещё кого-нибудь "типа лишить гражданства"? Всё равно про твоего Ермака никто не забудет, гнус.

Что же этих двоих так сильно связывает, что Ермак настолько неприкасаем?
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23.08.2022 15:23 Ответить
Пустозвонство щодобове звичайне (Cotidiana otium commune est).
Снаряди 152 мм. шукайте!
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23.08.2022 15:25 Ответить
Ти Херсон спочатку звільни, з Мелітополем... деокупатор.
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23.08.2022 15:27 Ответить
Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу,
зарплати вчителів будуть по $4000/міс, чеські вчителі будуть їздити в Україну на заробітки, бо в них з/п і до $2000 не дотягують.
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23.08.2022 15:32 Ответить
Это тот образ, где Зеленский боец и ультрапатриот. Другой Зеленский, шкодливый и ссыкливый ватник посылает Ермака договариваться о мощном мире. Какой ты Зеленский сегодня?
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23.08.2022 15:36 Ответить
Хіба Ігор Валерійович це дозволять?
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23.08.2022 16:07 Ответить
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23.08.2022 16:10 Ответить
"Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський"
Про це він довідається з телевізора в тюремній камері (якщо до того часу його охорона за командою "папи Бені" не задавить - бо надто багато знає!)
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23.08.2022 16:31 Ответить
Скорше, Бєня скаже кому треба, щоб читали "Пульсу Денуру".
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23.08.2022 16:40 Ответить
У нас такі люди що хотят щоб усе сьогодні було. Україна для цього має багато часу ще є 2023 рік. ось тоді буде вирішально. А не чекати зараз. Велика вітчизняна продовжувалася 1418 днів а в Україні скількс війна 180 днів? а така істерика. Терпіть з часом поступово прийде перемога коли її і чекати вже не будуть.
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23.08.2022 16:34 Ответить
Євросоюз - це територія закону і права... А у нас з цим "проблємки", м'яко кажучи зі *100% своїми прокурорами*
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23.08.2022 16:39 Ответить
 
 