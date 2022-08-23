"Деградация России началась с захвата Крыма", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением деградации РФ.

Об этом глава государства сказал на саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Деградация России началась с захвата Крыма. Началась с террора против крымскотатарского народа - коренного народа Крыма. С репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской громады. Были изгнания из оккупированного Крыма всех обычных людей, которые говорили, что Крым – это Украина, которые не боялись защищать украинскую культуру, украинскую свободу в Крыму. И убийства, и пытки, и унижение, и мародерство... Все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму. С первых недель после его позорного захвата", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением деградации РФ.

"Этого государства, которое еще недавно приглашали за стол с "Большой семеркой", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ