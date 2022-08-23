"Деградация России началась с захвата Крыма", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением деградации РФ.
Об этом глава государства сказал на саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
"Деградация России началась с захвата Крыма. Началась с террора против крымскотатарского народа - коренного народа Крыма. С репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской громады. Были изгнания из оккупированного Крыма всех обычных людей, которые говорили, что Крым – это Украина, которые не боялись защищать украинскую культуру, украинскую свободу в Крыму. И убийства, и пытки, и унижение, и мародерство... Все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму. С первых недель после его позорного захвата", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением деградации РФ.
"Этого государства, которое еще недавно приглашали за стол с "Большой семеркой", - добавил он.
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"Русская история до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" - Федор Тютчев.
раїсянє по суті - нація ворюг, вбивць, деградантів і рукожопів..
ті, кого раїсянє вважають своїми видатними митцями, архітекторами, інженерами та т.і. мають у більшості іноземне походження, в тому числі українське
а Крим - стибзіти - думали утримання то ніщщо..і зараз - розвалили все..навіть ліс вивезли..здравниця, блін
"Русская история до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" - Федор Тютчев.
Якщо ви не шоковані від Історії України - отже ви її або не читали, або ви ідіот. Тут з далека видно, хто вчився, а хто ні, як на долоні.
щоб отримати громадянство любої країни треба здавати іспит з історії...
позбавити всіх можновладців громадянства, якщо не складуть іспит з історії
А до того була деградація Московії.
А до того була деградація Суздаля...
Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.
«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».
Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!
Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»
Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!
Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.
Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»
Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,
Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»
Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
В 1917 році знищили свою імперію і вбили мільйони українців, в 1991 році самі москалі знищили СССР, тепер виявляється, що в їхній деградації винні українці і їх треба знищити!!!?. Може вони з неземної цивілізації?
але час від часу поневолюючи сусідні народи їх дибілізм розчинявся на загальному плані історичного розвитку