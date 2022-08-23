РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11865 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
2 869 53

"Деградация России началась с захвата Крыма", - Зеленский

крым

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением деградации РФ.

Об этом глава государства сказал на саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Деградация России началась с захвата Крыма. Началась с террора против крымскотатарского народа - коренного народа Крыма. С репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской громады. Были изгнания из оккупированного Крыма всех обычных людей, которые говорили, что Крым – это Украина, которые не боялись защищать украинскую культуру, украинскую свободу в Крыму. И убийства, и пытки, и унижение, и мародерство... Все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму. С первых недель после его позорного захвата", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением деградации РФ.

"Этого государства, которое еще недавно приглашали за стол с "Большой семеркой", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ

Зеленский Владимир (21096) Крым (26437) оккупация (10214) россия (96472) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Ги а там до того типа були усі нормальні? А як же Чечня, Молдова, Грузія, Сірія? А якщо зазирнути глибше? Скільки згубили зпочатку царі а потім їх краснопьорі нащадки?
показать весь комментарий
23.08.2022 14:42 Ответить
+21
Як завжди ліпше би мовчав
показать весь комментарий
23.08.2022 14:40 Ответить
+19
Значно раніше. Ех Зєля-Зєля...
показать весь комментарий
23.08.2022 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значно раніше. Ех Зєля-Зєля...
показать весь комментарий
23.08.2022 14:39 Ответить
Як завжди ліпше би мовчав
показать весь комментарий
23.08.2022 14:40 Ответить
раша - сброд , после нашествия татар .
показать весь комментарий
23.08.2022 14:41 Ответить
деградація розпочалась коли покійний алкоголік Ельцин передав всю повноту властної вертикаалі у лапи кгб/фсб.....
показать весь комментарий
23.08.2022 14:41 Ответить
https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/ ИСТОРИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8/ АНТИЗОМБИ , https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/ РОССИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/xvii-xix-%d0%b2-%d0%b2/ XVII-XIX В.В.
"Русская история до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" - Федор Тютчев.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:03 Ответить
і після цього сказаного, він хоче норм відношення чеченців,грузинів і молдован?
показать весь комментарий
23.08.2022 14:42 Ответить
Ги а там до того типа були усі нормальні? А як же Чечня, Молдова, Грузія, Сірія? А якщо зазирнути глибше? Скільки згубили зпочатку царі а потім їх краснопьорі нащадки?
показать весь комментарий
23.08.2022 14:42 Ответить
Сирія вже після Криму була. Саме з Криму почалась неминуча смерть рашкостану
показать весь комментарий
23.08.2022 15:48 Ответить
Нічого подібного. Росія напала на Сирію в 2011.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:22 Ответить
вона завжди була дикою, дурбецало
показать весь комментарий
23.08.2022 14:42 Ответить
чи то дурний..ліпе ото все в одну кучу..

раїсянє по суті - нація ворюг, вбивць, деградантів і рукожопів..

ті, кого раїсянє вважають своїми видатними митцями, архітекторами, інженерами та т.і. мають у більшості іноземне походження, в тому числі українське

а Крим - стибзіти - думали утримання то ніщщо..і зараз - розвалили все..навіть ліс вивезли..здравниця, блін
показать весь комментарий
23.08.2022 14:45 Ответить
вообще-то ещё с кавказских войн,начиная с Чечни,когда вся российская армия воевала с другой частью российской федерации-Ичкерией
показать весь комментарий
23.08.2022 14:45 Ответить
https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/ ИСТОРИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8/ АНТИЗОМБИ , https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/ РОССИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/xvii-xix-%d0%b2-%d0%b2/ XVII-XIX В.В.
"Русская история до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" - Федор Тютчев.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:01 Ответить
Ынтелект і інтелект це різні речі.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:46 Ответить
Деградація расєї почалась з часу її народження...
показать весь комментарий
23.08.2022 14:46 Ответить
РоZZіянин не нація, це діагноз.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:47 Ответить
"клован зелений".Деградація рашистів , відкрито розпочалася з державного перевороту аферистом членіним в 1917 році ,котрий за німецькі рейхсмарки, розвалив рабсію.З тих пір вся влада в рабсії є наслідком держперевороту сіфілісного членіна.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:48 Ответить
А до этого там было всё хорошо?
показать весь комментарий
23.08.2022 15:18 Ответить
Элементы нацизма в россии зарождались при царях-императорах. Самый яркий пример, это уничтожение украинского языка, культуры и литературы. Валуевский указ и все такое прочее, а до этого Екатерина и Петр 1.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:05 Ответить
Деградация россии началась в 1917 году, когда большевиков допустили к власти.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:49 Ответить
Думаєте до 1917 кацапія була не така? Повірте ще яка була тварюка.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:53 Ответить
ніт, з абхазії
показать весь комментарий
23.08.2022 14:50 Ответить
Заберите у этого наркомана дурь наконец-то!!! А то этот наполеончик научится у люси арестович и начнет рассказывать что он в 14 году не бабло по саунам ездил зарабатывать, а готовил покушение на путлера....
показать весь комментарий
23.08.2022 14:52 Ответить
Ну а коли почалася деградація України - не будемо згадувати 2019)))
показать весь комментарий
23.08.2022 14:53 Ответить
Вони завжди були деградантами
показать весь комментарий
23.08.2022 14:53 Ответить
оце вірно, вона вже народилася деградованою !!!
показать весь комментарий
23.08.2022 14:55 Ответить
А до Крыма нормальная была страна, да?)) Ну это нехило так президент Украины плюнул на тех, кого орда уничтожала за весь период своего существования... Надеюсь все же что у него плохой спичрайтер, и он не создаёт свои речи сам)
показать весь комментарий
23.08.2022 14:53 Ответить
ну немає у нього масштабного мишлення. Думки далі 95-го кварталу не лізуть
показать весь комментарий
23.08.2022 14:56 Ответить
Та він нездатен три слова разом докупи стулить! Ще до виборів це нормальні люди писали! Однак тоді основній масі полуда "Галабаротьки" очі залляла!
показать весь комментарий
23.08.2022 15:41 Ответить
Ну тут как бы не он первый, не он последний из президентов, не очень способных строить устную речь. Буш младший тоже иной раз перлы выдавал. Для этого и существуют целые команды для подготовки выступлений президентов. А у зеленского, вы уж меня извините, просто какая то катастрофическая концентрация ляпов на количество слов в речи. Ну не может не быть у него команды по подготовке выступлений. И вот тут загадка - то ли в команде бывшие двоечники, то ли кто-то намеренно дискредитирует Зеленского, то ли у него полностью отсутствует критика по отношению к себе, и речи свои он гонит экспромтом)
показать весь комментарий
23.08.2022 16:32 Ответить
Я поплакав би над тим бовдуром, у якого Боневтік працював би спічрайтером.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:45 Ответить
Деградація українців почалась з кварталу, що під час війни обрали єврея-українофоба під кайфом котрий понапідписував нам всілялих документів з ******.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:56 Ответить
Ось тут ти неправ. Деградацією, хворіли ті українці , які заражалися "москальщиною" та "руськім міром" і називають їх, манкурти.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:59 Ответить
Дегенерати -це ті українці, які вірять москалям, і цілуються з ними в ясна... бо це означає, що їм не вистачило чи то розуму, чи то концентрації, щоб вивчити історію України...
Якщо ви не шоковані від Історії України - отже ви її або не читали, або ви ідіот. Тут з далека видно, хто вчився, а хто ні, як на долоні.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:08 Ответить
https://youtu.be/6ka_j6mHknU
показать весь комментарий
23.08.2022 15:28 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2022 15:31 Ответить
Це деградація клоуна. Смішний був чувак, поки до влади не добрався. Спочатку підписував з ****** сам не розуміючи що, потім став справжнім прихвостнем рашистів, розмінувавши для їхнього тріумфальног наступу Чонгар. А здавши азовців без належних гарантій став підручним рашистських катів. Далі залишається два шляхи : 1. Покаятись і звільнитись. Я в це не вірю - сцикуни на таке нездатні. Замість покаяння ми бачимо переслідування за найменшу критику. 2. Деградувати до вбивці. Якщо не персонально, то замовником, бо за владу він буде триматись всіма способами без розбору і докорів сумління. Втім є ще третій шлях - втекти без покаяння, по прикладу Януковича, але боюсь це також буде після вбивства.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:31 Ответить
Є і четвертий варіант. Боневтік стане прокачаним аналогом бункерного *****: буде всцикатися і всиратися, побачивши власну тінь.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:51 Ответить
Завжди була відсталою та дикою країною
показать весь комментарий
23.08.2022 14:58 Ответить
раніше-раніше.... тобто Голодомор - це норм? А вирізаний весь Батурин не залежно від статі та віку у 1708 році - це теж норм?
показать весь комментарий
23.08.2022 15:00 Ответить
те що наші політики не вчать історію власної країни - це просто абсолютний сором
щоб отримати громадянство любої країни треба здавати іспит з історії...
позбавити всіх можновладців громадянства, якщо не складуть іспит з історії
показать весь комментарий
23.08.2022 15:02 Ответить
Деградація Росії почалась з того дня, коли цар Петро І її заснував - десь у 1717.

А до того була деградація Московії.

А до того була деградація Суздаля...
показать весь комментарий
23.08.2022 15:03 Ответить
"Дума" «Дума» гетьмана Івана Мазепи, 1698 року

Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.

«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».

Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!

Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»

Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!

Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.

Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»

Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,

Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»

Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
показать весь комментарий
23.08.2022 15:11 Ответить
https://youtube.com/watch?v=olB5Jwx90lU
показать весь комментарий
23.08.2022 15:16 Ответить
Деградация московии началась,когда они отдали всю власть фсб.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:20 Ответить
Такий клієнт лишає ботоферму конкуренції без роботи, сам себе відосіками поливає екскрементами
показать весь комментарий
23.08.2022 15:37 Ответить
Та ну! А Грузію та Молдову забули???
показать весь комментарий
23.08.2022 15:56 Ответить
Деградація москалів почалась давно. А може вони завжди такими були.
В 1917 році знищили свою імперію і вбили мільйони українців, в 1991 році самі москалі знищили СССР, тепер виявляється, що в їхній деградації винні українці і їх треба знищити!!!?. Може вони з неземної цивілізації?
показать весь комментарий
23.08.2022 15:56 Ответить
Элементы нацизма в россии зарождались при царях-императорах. Самый яркий пример, это уничтожение украинского языка, культуры и литературы. Валуевский указ и все такое прочее, а до этого Екатерина и Петр 1.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:08 Ответить
Деградація росії почалась з Криму, що не завадило Зеленському їздити у Москву і звідти нам розповідати, що "росіянє нас любят" і висміювати там же нашу армію
показать весь комментарий
23.08.2022 16:19 Ответить
кацапи завжди були дегенератами
але час від часу поневолюючи сусідні народи їх дибілізм розчинявся на загальному плані історичного розвитку
показать весь комментарий
23.08.2022 16:45 Ответить
 
 