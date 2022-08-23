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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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"Деградація Росії почалась із захоплення Криму", - Зеленський

крым

Президент Володимир Зеленський заявив, що масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації РФ.

Про це глава держави сказав під час саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Деградація Росії почалась із захоплення Криму. Почалась з терору проти кримськотатарського народу - корінного народу Криму. З репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання з окупованого Криму усіх звичайних людей, які казали, що Крим - це Україна, які не боялись захищати українську культуру, українську свободу в Криму. І вбивства, і катування, і принижження, і мародерство... Все це окупанти робили і продовжують робити в Криму. З перших тижнів після його ганебного захоплення", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації РФ.

"Цієї держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з "Великою сімкою", - додав він.

Читайте також: Формат участі у саміті G20 залежатиме від ситуації на фронті, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23653) Крим (14122) окупація (6657) росія (64871) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+22
Ги а там до того типа були усі нормальні? А як же Чечня, Молдова, Грузія, Сірія? А якщо зазирнути глибше? Скільки згубили зпочатку царі а потім їх краснопьорі нащадки?
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23.08.2022 14:42
+21
Як завжди ліпше би мовчав
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23.08.2022 14:40
+19
Значно раніше. Ех Зєля-Зєля...
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23.08.2022 14:39
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Значно раніше. Ех Зєля-Зєля...
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23.08.2022 14:39 Відповісти
Як завжди ліпше би мовчав
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23.08.2022 14:40 Відповісти
раша - сброд , после нашествия татар .
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23.08.2022 14:41 Відповісти
деградація розпочалась коли покійний алкоголік Ельцин передав всю повноту властної вертикаалі у лапи кгб/фсб.....
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23.08.2022 14:41 Відповісти
https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/ ИСТОРИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8/ АНТИЗОМБИ , https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/ РОССИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/xvii-xix-%d0%b2-%d0%b2/ XVII-XIX В.В.
"Русская история до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" - Федор Тютчев.
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23.08.2022 16:03 Відповісти
і після цього сказаного, він хоче норм відношення чеченців,грузинів і молдован?
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23.08.2022 14:42 Відповісти
Ги а там до того типа були усі нормальні? А як же Чечня, Молдова, Грузія, Сірія? А якщо зазирнути глибше? Скільки згубили зпочатку царі а потім їх краснопьорі нащадки?
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23.08.2022 14:42 Відповісти
Сирія вже після Криму була. Саме з Криму почалась неминуча смерть рашкостану
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23.08.2022 15:48 Відповісти
Нічого подібного. Росія напала на Сирію в 2011.
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23.08.2022 16:22 Відповісти
вона завжди була дикою, дурбецало
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23.08.2022 14:42 Відповісти
чи то дурний..ліпе ото все в одну кучу..

раїсянє по суті - нація ворюг, вбивць, деградантів і рукожопів..

ті, кого раїсянє вважають своїми видатними митцями, архітекторами, інженерами та т.і. мають у більшості іноземне походження, в тому числі українське

а Крим - стибзіти - думали утримання то ніщщо..і зараз - розвалили все..навіть ліс вивезли..здравниця, блін
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23.08.2022 14:45 Відповісти
вообще-то ещё с кавказских войн,начиная с Чечни,когда вся российская армия воевала с другой частью российской федерации-Ичкерией
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23.08.2022 14:45 Відповісти
https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/ ИСТОРИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8/ АНТИЗОМБИ , https://streebogblog.wordpress.com/tag/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/ РОССИЯ , https://streebogblog.wordpress.com/category/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/xvii-xix-%d0%b2-%d0%b2/ XVII-XIX В.В.
"Русская история до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" - Федор Тютчев.
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23.08.2022 16:01 Відповісти
Ынтелект і інтелект це різні речі.
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23.08.2022 14:46 Відповісти
Деградація расєї почалась з часу її народження...
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23.08.2022 14:46 Відповісти
РоZZіянин не нація, це діагноз.
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23.08.2022 14:47 Відповісти
"клован зелений".Деградація рашистів , відкрито розпочалася з державного перевороту аферистом членіним в 1917 році ,котрий за німецькі рейхсмарки, розвалив рабсію.З тих пір вся влада в рабсії є наслідком держперевороту сіфілісного членіна.
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23.08.2022 14:48 Відповісти
А до этого там было всё хорошо?
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23.08.2022 15:18 Відповісти
Элементы нацизма в россии зарождались при царях-императорах. Самый яркий пример, это уничтожение украинского языка, культуры и литературы. Валуевский указ и все такое прочее, а до этого Екатерина и Петр 1.
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23.08.2022 16:05 Відповісти
Деградация россии началась в 1917 году, когда большевиков допустили к власти.
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23.08.2022 14:49 Відповісти
Думаєте до 1917 кацапія була не така? Повірте ще яка була тварюка.
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23.08.2022 14:53 Відповісти
ніт, з абхазії
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23.08.2022 14:50 Відповісти
Заберите у этого наркомана дурь наконец-то!!! А то этот наполеончик научится у люси арестович и начнет рассказывать что он в 14 году не бабло по саунам ездил зарабатывать, а готовил покушение на путлера....
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23.08.2022 14:52 Відповісти
Ну а коли почалася деградація України - не будемо згадувати 2019)))
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23.08.2022 14:53 Відповісти
Вони завжди були деградантами
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23.08.2022 14:53 Відповісти
оце вірно, вона вже народилася деградованою !!!
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23.08.2022 14:55 Відповісти
А до Крыма нормальная была страна, да?)) Ну это нехило так президент Украины плюнул на тех, кого орда уничтожала за весь период своего существования... Надеюсь все же что у него плохой спичрайтер, и он не создаёт свои речи сам)
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23.08.2022 14:53 Відповісти
ну немає у нього масштабного мишлення. Думки далі 95-го кварталу не лізуть
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23.08.2022 14:56 Відповісти
Та він нездатен три слова разом докупи стулить! Ще до виборів це нормальні люди писали! Однак тоді основній масі полуда "Галабаротьки" очі залляла!
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23.08.2022 15:41 Відповісти
Ну тут как бы не он первый, не он последний из президентов, не очень способных строить устную речь. Буш младший тоже иной раз перлы выдавал. Для этого и существуют целые команды для подготовки выступлений президентов. А у зеленского, вы уж меня извините, просто какая то катастрофическая концентрация ляпов на количество слов в речи. Ну не может не быть у него команды по подготовке выступлений. И вот тут загадка - то ли в команде бывшие двоечники, то ли кто-то намеренно дискредитирует Зеленского, то ли у него полностью отсутствует критика по отношению к себе, и речи свои он гонит экспромтом)
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23.08.2022 16:32 Відповісти
Я поплакав би над тим бовдуром, у якого Боневтік працював би спічрайтером.
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23.08.2022 15:45 Відповісти
Деградація українців почалась з кварталу, що під час війни обрали єврея-українофоба під кайфом котрий понапідписував нам всілялих документів з ******.
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23.08.2022 14:56 Відповісти
Ось тут ти неправ. Деградацією, хворіли ті українці , які заражалися "москальщиною" та "руськім міром" і називають їх, манкурти.
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23.08.2022 14:59 Відповісти
Дегенерати -це ті українці, які вірять москалям, і цілуються з ними в ясна... бо це означає, що їм не вистачило чи то розуму, чи то концентрації, щоб вивчити історію України...
Якщо ви не шоковані від Історії України - отже ви її або не читали, або ви ідіот. Тут з далека видно, хто вчився, а хто ні, як на долоні.
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23.08.2022 15:08 Відповісти
https://youtu.be/6ka_j6mHknU
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23.08.2022 15:28 Відповісти
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23.08.2022 15:31 Відповісти
Це деградація клоуна. Смішний був чувак, поки до влади не добрався. Спочатку підписував з ****** сам не розуміючи що, потім став справжнім прихвостнем рашистів, розмінувавши для їхнього тріумфальног наступу Чонгар. А здавши азовців без належних гарантій став підручним рашистських катів. Далі залишається два шляхи : 1. Покаятись і звільнитись. Я в це не вірю - сцикуни на таке нездатні. Замість покаяння ми бачимо переслідування за найменшу критику. 2. Деградувати до вбивці. Якщо не персонально, то замовником, бо за владу він буде триматись всіма способами без розбору і докорів сумління. Втім є ще третій шлях - втекти без покаяння, по прикладу Януковича, але боюсь це також буде після вбивства.
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23.08.2022 15:31 Відповісти
Є і четвертий варіант. Боневтік стане прокачаним аналогом бункерного *****: буде всцикатися і всиратися, побачивши власну тінь.
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23.08.2022 15:51 Відповісти
Завжди була відсталою та дикою країною
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23.08.2022 14:58 Відповісти
раніше-раніше.... тобто Голодомор - це норм? А вирізаний весь Батурин не залежно від статі та віку у 1708 році - це теж норм?
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23.08.2022 15:00 Відповісти
те що наші політики не вчать історію власної країни - це просто абсолютний сором
щоб отримати громадянство любої країни треба здавати іспит з історії...
позбавити всіх можновладців громадянства, якщо не складуть іспит з історії
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23.08.2022 15:02 Відповісти
Деградація Росії почалась з того дня, коли цар Петро І її заснував - десь у 1717.

А до того була деградація Московії.

А до того була деградація Суздаля...
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23.08.2022 15:03 Відповісти
"Дума" «Дума» гетьмана Івана Мазепи, 1698 року

Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.

«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».

Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!

Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»

Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!

Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.

Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»

Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,

Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»

Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
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23.08.2022 15:11 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=olB5Jwx90lU
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23.08.2022 15:16 Відповісти
Деградация московии началась,когда они отдали всю власть фсб.
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23.08.2022 15:20 Відповісти
Такий клієнт лишає ботоферму конкуренції без роботи, сам себе відосіками поливає екскрементами
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23.08.2022 15:37 Відповісти
Та ну! А Грузію та Молдову забули???
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23.08.2022 15:56 Відповісти
Деградація москалів почалась давно. А може вони завжди такими були.
В 1917 році знищили свою імперію і вбили мільйони українців, в 1991 році самі москалі знищили СССР, тепер виявляється, що в їхній деградації винні українці і їх треба знищити!!!?. Може вони з неземної цивілізації?
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23.08.2022 15:56 Відповісти
Элементы нацизма в россии зарождались при царях-императорах. Самый яркий пример, это уничтожение украинского языка, культуры и литературы. Валуевский указ и все такое прочее, а до этого Екатерина и Петр 1.
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23.08.2022 16:08 Відповісти
Деградація росії почалась з Криму, що не завадило Зеленському їздити у Москву і звідти нам розповідати, що "росіянє нас любят" і висміювати там же нашу армію
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23.08.2022 16:19 Відповісти
кацапи завжди були дегенератами
але час від часу поневолюючи сусідні народи їх дибілізм розчинявся на загальному плані історичного розвитку
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23.08.2022 16:45 Відповісти
 
 