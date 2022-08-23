Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський
Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.
"Крим був і є Україною. Після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Паспорт громаднина України буде і паспортом Європейського Союзу. Це колосальні можливості для всіх наших людей, які живуть у Криму", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, а порти Криму - портами усієї Європи.
"Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму, тобто постачання нормальної чистої води, утилізація сміття, правила поводження з відходами, каналізаційними стоками. ... Україна прибере колючий дріт, який закриває шлях звичайним людям до найкращих місцин і незаконні паркани, які просто пошматували узбережжя Криму. Вільний доступ до пляжів, реальний захист заповідних зон та історичних об'єктів, це забезпеить тільки Україна. А не той, хто прийшов захоплювати, щоб красти, принижувати людей", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
Что же этих двоих так сильно связывает, что Ермак настолько неприкасаем?
Снаряди 152 мм. шукайте!
зарплати вчителів будуть по $4000/міс, чеські вчителі будуть їздити в Україну на заробітки, бо в них з/п і до $2000 не дотягують.
Про це він довідається з телевізора в тюремній камері (якщо до того часу його охорона за командою "папи Бені" не задавить - бо надто багато знає!)