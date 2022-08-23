"Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський"

Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим був і є Україною. Після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Паспорт громаднина України буде і паспортом Європейського Союзу. Це колосальні можливості для всіх наших людей, які живуть у Криму", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, а порти Криму - портами усієї Європи.

"Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму, тобто постачання нормальної чистої води, утилізація сміття, правила поводження з відходами, каналізаційними стоками. ... Україна прибере колючий дріт, який закриває шлях звичайним людям до найкращих місцин і незаконні паркани, які просто пошматували узбережжя Криму. Вільний доступ до пляжів, реальний захист заповідних зон та історичних об'єктів, це забезпеить тільки Україна. А не той, хто прийшов захоплювати, щоб красти, принижувати людей", - додав президент.

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