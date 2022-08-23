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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський

крым

Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим був і є Україною. Після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Паспорт громаднина України буде і паспортом Європейського Союзу. Це колосальні можливості для всіх наших людей, які живуть у Криму", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, а порти Криму - портами усієї Європи.

"Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму, тобто постачання нормальної чистої води, утилізація сміття, правила поводження з відходами, каналізаційними стоками. ... Україна прибере колючий дріт, який закриває шлях звичайним людям до найкращих місцин і незаконні паркани, які просто пошматували узбережжя Криму. Вільний доступ до пляжів, реальний захист заповідних зон та історичних об'єктів, це забезпеить тільки Україна. А не той, хто прийшов захоплювати, щоб красти, принижувати людей", - додав президент.

Читайте: "Деградація Росії почалась із захоплення Криму", - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23653) Крим (14122) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+14
язиком можна ляпати що завгодно, а коли наріду заходить - то ще і дуже вигідно
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23.08.2022 14:51
+10
Марафон стає все марафоністєє і антимайданівці *********** на парламентському каналі.
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23.08.2022 15:06
+5
ну да , как сказал арестович - мы про"бали , но не сказал что , а про№бали они страну , в своей мстительной агонии с попередниками и патриотами, а когда нужно было встать на защиту про;банного, они побежали на коленках к тем же патриотам и попередникам с слюнявыми просьбами о помощи и спасении , и 25% пошли защищать Родину , в то время , когда 75% дрыснули за бугор , или остались ждать асвабадителей . И вот теперь, когда помощь запада сделала победу Украины осязаемой , шапито расправляет крылышки и кукарекает о том , что будет , ...........точно так же как они кукарекали про отсутствие ударных группировок перед вторжением, про то как запад нагнетает обстановку, и тд , ..........и одна для всех случаев отмазка - ,, мы не ожидали , мы до последнего надеялись ............,, теперь пиар просто зашкаливает , видосики, речи патриотические , имидж военного лидера - а-ля чегивара , а по сути актеришко вторичного плана , по дикой случайности оказавшийся там , где ему не место . не имеющий ни какого отношения к Украине как к государству , его Украина это поломанный велосипед с торговой маркой ,, украина,,
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23.08.2022 15:16
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язиком можна ляпати що завгодно, а коли наріду заходить - то ще і дуже вигідно
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23.08.2022 14:51 Відповісти
Правльно ляпати - не гріх. Гріх ляпати безвідповідально.
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23.08.2022 15:02 Відповісти
Так це круто, вони ж стають заручники своїх же обіцянок, а ця обіцянка нормальна та логічна, мені навпаки подобається, що боневтік кожен раз підіймає планку і сподіваюся, що наша нація спитає за ***** у разі її виникнення
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23.08.2022 15:04 Відповісти
ага))) скільки там обіцянок виконано ляпальщиком з 2019р?
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23.08.2022 15:14 Відповісти
за "нікто нє нападьот" нація вже спитала з нього?
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23.08.2022 15:21 Відповісти
Мулаты, миллионеры, бухта, экспорт кофе, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка"! О чем говорить!
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23.08.2022 15:42 Відповісти
Що та там пистиш, пітар! Що не так сказано. Критикуй , коли є привід, а критика просто так вказує на те що ти кацарила хня.
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23.08.2022 23:46 Відповісти
За#бав
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23.08.2022 14:54 Відповісти
Ляпало!
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23.08.2022 14:55 Відповісти
а 95 квартал відправимо на відбудову
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23.08.2022 14:58 Відповісти
У Маріуполь.
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23.08.2022 15:01 Відповісти
Знову дивний потік свідомості. Після деокупації Крим стане частиною Украхни. Це Україна, як цілісна держава стане частиною Євросоюзу. Навіщо гарант цілісності України знову виокремлює Крим? Це через невігластво, чи просто переконання.
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23.08.2022 15:00 Відповісти
Это ж ещё завтра день сплошного клованского пи#дежа,в то время как кацапы будут терроризировать страну бомбами и ракетами🤦
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23.08.2022 15:01 Відповісти
Євроінтеграцію Украни не ти починав і не тобі закінчувати
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23.08.2022 15:02 Відповісти
Великотуранщика Кардигана евроКрым огорчит несказанно...
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23.08.2022 15:02 Відповісти
Марафон стає все марафоністєє і антимайданівці *********** на парламентському каналі.
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23.08.2022 15:06 Відповісти
ведущий - владимир петров. Запомните эту гниду - он еще долго будет ссать в уши, пока не закончится война, и кто-ибудь из вернувшихся с ПТСР не прикандычит его на улице Киева, и присядет за это на десяточку.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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23.08.2022 15:28 Відповісти
можливо стане, але без вас зеленої навалочі
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23.08.2022 15:12 Відповісти
ну да , как сказал арестович - мы про"бали , но не сказал что , а про№бали они страну , в своей мстительной агонии с попередниками и патриотами, а когда нужно было встать на защиту про;банного, они побежали на коленках к тем же патриотам и попередникам с слюнявыми просьбами о помощи и спасении , и 25% пошли защищать Родину , в то время , когда 75% дрыснули за бугор , или остались ждать асвабадителей . И вот теперь, когда помощь запада сделала победу Украины осязаемой , шапито расправляет крылышки и кукарекает о том , что будет , ...........точно так же как они кукарекали про отсутствие ударных группировок перед вторжением, про то как запад нагнетает обстановку, и тд , ..........и одна для всех случаев отмазка - ,, мы не ожидали , мы до последнего надеялись ............,, теперь пиар просто зашкаливает , видосики, речи патриотические , имидж военного лидера - а-ля чегивара , а по сути актеришко вторичного плана , по дикой случайности оказавшийся там , где ему не место . не имеющий ни какого отношения к Украине как к государству , его Украина это поломанный велосипед с торговой маркой ,, украина,,
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23.08.2022 15:16 Відповісти
Фантастичні байки для лохів з "мудрого наріду". Легковажний президент й легковажна влада в Україні. В результаті "маємо те що маємо"(С).
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23.08.2022 15:22 Відповісти
Зеленский "спамит" информационную площадь такими сообщениями, чтобы народ хоть немного подзабыл про Ермака? Может, надо ещё кого-нибудь "типа лишить гражданства"? Всё равно про твоего Ермака никто не забудет, гнус.

Что же этих двоих так сильно связывает, что Ермак настолько неприкасаем?
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23.08.2022 15:23 Відповісти
Пустозвонство щодобове звичайне (Cotidiana otium commune est).
Снаряди 152 мм. шукайте!
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23.08.2022 15:25 Відповісти
Ти Херсон спочатку звільни, з Мелітополем... деокупатор.
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23.08.2022 15:27 Відповісти
Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу,
зарплати вчителів будуть по $4000/міс, чеські вчителі будуть їздити в Україну на заробітки, бо в них з/п і до $2000 не дотягують.
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23.08.2022 15:32 Відповісти
Это тот образ, где Зеленский боец и ультрапатриот. Другой Зеленский, шкодливый и ссыкливый ватник посылает Ермака договариваться о мощном мире. Какой ты Зеленский сегодня?
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23.08.2022 15:36 Відповісти
Хіба Ігор Валерійович це дозволять?
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23.08.2022 16:07 Відповісти
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23.08.2022 16:10 Відповісти
"Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський"
Про це він довідається з телевізора в тюремній камері (якщо до того часу його охорона за командою "папи Бені" не задавить - бо надто багато знає!)
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23.08.2022 16:31 Відповісти
Скорше, Бєня скаже кому треба, щоб читали "Пульсу Денуру".
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23.08.2022 16:40 Відповісти
У нас такі люди що хотят щоб усе сьогодні було. Україна для цього має багато часу ще є 2023 рік. ось тоді буде вирішально. А не чекати зараз. Велика вітчизняна продовжувалася 1418 днів а в Україні скількс війна 180 днів? а така істерика. Терпіть з часом поступово прийде перемога коли її і чекати вже не будуть.
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23.08.2022 16:34 Відповісти
Євросоюз - це територія закону і права... А у нас з цим "проблємки", м'яко кажучи зі *100% своїми прокурорами*
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23.08.2022 16:39 Відповісти
 
 